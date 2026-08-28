«Мою жену унесло селем»: выжившие в Непале рассказали о моменте трагедии

Фото: REUTERS.

Сегодня появились новые данные о жертвах трагедии в Непале, где внезапное наводнение и сель разрушили долину на границе с китайским Тибетом. В списках погибших - 547 человек. Без вести пропавшими числятся 977, из них по меньшей мере шестеро россиян.

Среди пропавших - 31-летний московский программист Александр Зимин. «Утром 26 августа мы потеряли связь с Сашей, когда он переходил границу Непала с Китаем», - сетуют его друзья в соцсетях. Также разыскивают тренера по танцам из Петербурга Анну Пак, психолога из Ростова Наталью Киселеву, гида Елену Оклюз…

Две россиянки чудом спаслись - когда в долину понесся сель, они успели выскочить из автобуса и подняться на гору по лестнице. Об этом KP.RU подробно рассказала одна из них, Екатерина Красюкова.

Сейчас над регионом нависла новая опасность: поиски пропавших приостановлены китайской стороной из-за угрозы нового удара стихии.

Этой бабушке повезло - её вовремя обнаружили спасатели Фото: REUTERS.

КИТАЙЦЫ ОБЪЯВИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ НОВОЙ КАТАСТРОФЫ

В Пекине прошло заседание кризисного штаба под председательством главы КНР Си Цзиньпина. Было объявлено об опасности: переполняется возникшее в результате падения ледника «барьерное озеро».

«В четверг объем воды в этом озере составил более двух миллионов кубометров, - сообщило китайское телевидение CCTV. – Если оно переполнится, это грозит еще худшей катастрофой, чем та, что постигла людей в среду».

В списках жертв трагедии в Непале - уже 547 человек. Фото: REUTERS.

Сход селевого потока оказался вызван падением огромного ледника. Отколовшись от горы Лангтанг-Лирунг (её высота – 7200 метров), он пролетел вниз более тысячи метров, рухнул в долину реки, по долине понеслась смертоносная смесь из воды, грязи, льда и камней с обломками домов.

Фото: REUTERS.

«ХОТЕЛ ОБНЯТЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ ВМЕСТЕ»

Кешав Прасад Барал живет в деревне в долине реки Бхоте-Коши, вниз по течению которой помчался сель. Вот его рассказ изданию Kathmandu Post:

«Не было ни дождей, ни подземных толчков. Я услышал шум, выглянул из дома и вдруг увидел огромный вал грязи, который несся прямо на наш участок!

Я бросился к жене, хотел обнять ее, чтобы хотя бы умереть вместе. Но поток уже ворвался через окна и двери, я не успел, нас разбросало по разным комнатам. Меня вынесло наверх, я выбрался на крышу. Потом меня забрал вертолет. Жена осталась где-то там, под грязью. Она погибла».

Объявления о пропавших расклеены на улицах Фото: REUTERS.

«Всю мою семью наводнением унесло на моих глазах, - говорит Калпана Малла, жительница района Нувакот. – У папы, мамы, сестры и всех моих племянников не было шанса спастись, так неожиданно всё произошло.

Меня спас сын – смог схватить за руку и вытащил на крышу. Я до сих пор не понимаю, как мы выжили».

Внезапное наводнение и сель разрушили непальскую долину на границе с китайским Тибетом. Фото: REUTERS.

Дочь женщины в момент катастрофы работала в поле. И пропала.

В районе, где случилась катастрофа, наводнения – не редкость. Обычно сигнал тревоги подавался, когда начинал расти уровень воды в верховьях рек Бхоте-Кошти и Тришули. Но на этот раз все измерительные станции вместе с персоналом были снесены грязевым потоком.

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