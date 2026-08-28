Горе у моря

Сериал "Марик" стал режиссерским дебютом Егора Бероева Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе много солнца. Там синее море, а люди ходят в чем-то легком. Ходят, как принято у местных, не замечая красот природы. И даже рваные раны города буднично вписываются в непоколебимую ежедневность.

Создатели «Марика», а сериал стал режиссерским дебютом Егора Бероева, снимали там, где совсем недавно шла война. Там, где война совсем рядом. Там, где люди видели страшное, хотя вроде бы не должны были видеть. И это, неверное, главное.

Взгляд вгрызается в панорамы края, рассматривает то, что лишь мелькает в новостях — громаду «Азовстали», уютные проспекты южного города со следами боев на стенах, развороченные дома, в которых живут люди… Горе, запеченное на курортном солнце. Ошметки чьих-то судеб, боль во взгляде прохожих. А еще — потрясающие закаты. Как в фильмах про любовь.

Режиссер фильма Егор Бероев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, «Марик», конечно, тоже про любовь.

По сюжету главный герой Марк, которого все называют Марик (Василий Копейкин) возвращается из плена, хоть все и считали его погибшим. Жена вышла за лучшего друга, родители умерли. Он уходит в родной Мариуполь, чтобы как-то жить.

Жить сложно. Тут стреляют. Атакуют «оттуда». Люди по-разному переживают то, что им пришлось пройти. Сосед Марика по родительскому дому служил в ВСУ, но возвращаться «по обмену пленными» не хочет.

Актер Василий Копейкин Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новый муж жены Марика служит в полиции и успокаивает съехавшего с катушек мужика, который потерял все и теперь хочет убивать всех. Они вместе пьют, потому что иначе с бедой уже не справиться.

Фильмов про современность снимается мало. Многие видят в этом заговор, мол, засиделись в окопах враги и не хотят марать руки. Наверное и такие есть, да. Но, как кажется, про современность снимать страшно. В первую очередь страшно соврать.

Большой, наверное, соблазн снять боевик, где бравые наши браво побеждают не бравых не наших. Американцы, наверное, так бы и сделали. Но у большинства российских зрителей сильно развито чувство правды, когда дело касается чего-то важного. Мы воспитаны на умных фильмах про Великую Отечественную.

Второй вариант впасть в лирику и трогательными поцелуями главного героя и главной героини аккуратненько прикрыть правду о трагедии.

Создатели «Марика» поступили честнее. Они снимают про людей. И это работает, хочется наблюдать за их судьбами, потому что они похожи на живых, на настоящих. Лицами похожи, мятой одеждой, взглядами, полными глубокой усталости…

И это хорошая попытка честно поговорить со зрителем о том, что витает в воздухе, о том, что волнует всех.

Когда-нибудь, наверняка, появится много хороших лент с осмыслением нашего настоящего. «Марик» лишь начало большого разговора. И наверняка, если копаться в том, как он сделан, можно найти недостатки.

Но смотреть его стоит. Чтобы если не найти все ответы, то хотя бы задать вопросы.

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