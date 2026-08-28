Касым-Жомарт Токаев: «У нас есть чёткий план действий»

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / akorda.kz

23 августа в Казахстане впервые прошли выборы в Курултай — новый однопалатный парламент республики. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 9,35 миллиона граждан из 12,62 миллиона включённых в списки, явка составила 74,08%. В результате подавляющее количество голосов получила партия «Адилет» (по рус. «Справедливость») — 71,17%. На втором месте — партия «Ауыл» («Аул») с 6,26%, на третьем — Respublica с 5,56%. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий из семи.

«Выборы прошли открыто, справедливо и на самом высоком организационном уровне. Прошедшая электоральная кампания прежде всего продемонстрировала, что политическое многообразие в Казахстане выходит на качественно новый уровень. Партии широко продемонстрировали свой потенциал, смогли всесторонне разъяснить и донести до общества свои программы», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на первой сессии Курултая. Президент настроил депутатов на большую работу, перечислил первоочередные задачи нового депутатского корпуса.

Время конструктивных мнений и предложений

По словам Токаева, выборы в Курултай убедительно доказали: казахстанцы всецело поддерживают масштабные преобразования, реализуемые в республике.

«Наш народ сделал исторический судьбоносный выбор, продемонстрировав высокий уровень ответственности и сплочённости. Таким образом, на деле был реализован принцип «Разные мнения — единая нация», ставший незыблемой опорой единства народа».

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / akorda.kz

Однако, добавил Токаев, нынешний этап — это не время пустых обещаний, лживых речей и популистских лозунгов. «Чем больше высказывается конструктивных мнений и предложений, соответствующих нашему законодательству, тем больше от этого выигрывает страна, тем более ощутима реальная польза».

Президент Казахстана пообещал, что все новые идеи и конструктивные предложения, изложенные в программных документах партий, будут тщательно проанализированы, а наиболее удачные, дающие импульс социально-экономическому развитию страны, будут учтены в работе правительства.

«На победившую на выборах партию «Адилет» возлагается и высокая ответственность, с ней мы связываем и особые надежды. В данном контексте крайне важно консолидировать общество вокруг общих интересов и стать движущей силой реформ. Убеждён, что данная задача будет успешно выполнена», — подчеркнул Токаев.

Сегодня Казахстан идёт путём устойчивого развития и стоит на пороге новой эры расцвета, считает глава государства. Это стало возможным благодаря единству и проделанной общими усилиями работе. Поворотным историческим событием стала успешно реализованная масштабная конституционная реформа, завершившаяся принятием Народной Конституции.

«В результате сформирована прочная правовая основа, открывающая путь к процветанию. Заложены контуры кардинально новой политико-правовой системы, способной противостоять вызовам современности. Эта система обеспечит глубокую модернизацию государственного устройства, повысит эффективность институтов власти, а также откроет нашим гражданам реальные возможности для участия в делах государства. Благодаря реформе возродилось понятие Курултай, имеющее глубокие исторические корни, олицетворяющее прошлое и уникальную идентичность нашего народа, его устремлённость к светлому будущему», — сказал Токаев.

При этом президент Казахстана особо подчёркивает необходимость формирования национального самосознания и возрождения в общественном сознании «фундаментального историко-культурного наследия».

«История — это путеводная звезда, бесценное сокровище народа. Искажение исторической фактов ради ложной славы и величия — это путь в никуда. Разве сможем мы дать достойное воспитание молодёжи, если сами погрязнем в прошлых обидах и невысказанных эмоциях? История нашей страны — это уникальная летопись, предмет гордости нынешнего и будущих поколений. Ведь казахи — это народ, на долю которого выпало множество испытаний и невзгод, который неизменно демонстрировал стойкость и героизм. Зрелая нация, обладающая глубоким мировоззрением, способна извлекать уроки из прошлого, чтить свою историю и уверенно идти вперёд», — убеждён Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / akorda.kz

Процесс структурных реформ

Охарактеризовав международную обстановку как беспрецедентно «лавинообразную, несистемную, хаотичную», где крупные страны перестали доверять друг другу, Токаев призвал практическими делами защищать и укреплять суверенитет Казахстана в экономике, науке, в военно-дипломатической сфере, развивать человеческий потенциал, а также продолжать всестороннюю модернизацию государства.

«Начат процесс структурных реформ в экономике, где во главу угла поставлена задача устойчивого роста благополучия граждан. Набирает темпы индустриализация, обретает контуры новый промышленный каркас экономики. Благодаря крупным государственным инвестициям и прямым иностранным инвестициям во всех регионах открываются новые производства, создаются тысячи постоянных рабочих мест. Страна постепенно переходит на инновационные рельсы с опорой на развитие науки, передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта. В Казахстане запущен процесс обновления коммунальной, транспортной, энергетической, водной и другой инфраструктуры, критически необходимой для жизнеобеспечения граждан и экономического роста. Вы, депутаты, в ходе предвыборной кампании много ездили по стране и смогли убедиться в том, что Казахстан постепенно превращается в большую строительную площадку», — отметил президент.

И чтобы реализовать всё задуманное и довести реформы до конца, перед Курултаем стоят конкретные задачи, добавил Токаев. В первую очередь, с учётом норм, закреплённых в новой Конституции, необходимо тщательно изучить нормативно-правовую базу в различных отраслях и привести её в соответствие с принципами нового Основного закона. Во-вторых, Курултай должен обеспечить стабильность и качество законотворческой деятельности.

«Законотворчество — это очень ответственная работа. Законы должны быть справедливыми, понятными для людей и прогрессивными, то есть соответствовать современным требованиям. Поскольку законы затрагивают судьбу и жизнь граждан, каждая норма, каждый пункт должны быть тщательно рассмотрены и всесторонне обсуждены», — пояснил глава государства, призвав в целях повышения качества законодательной деятельности и минимизации коррупционных рисков шире использовать возможности искусственного интеллекта.

В-третьих, Курултай должен стать площадкой общенационального диалога по выработке решений по ключевым вопросам жизни общества, считает Токаев. При этом деятельность депутатского корпуса должна основываться на принципах законности, прозрачности, взаимного уважения и плюрализма.

Казахстанский лидер призвал доработать закон о комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями, ускорить рассмотрение законопроектов, призванных обеспечить технологическую устойчивость энергетической отрасли, развитие альтернативных источников энергии, а также регулирующих деятельность онлайн-платформ и масс-медиа. Поддержал президент и идею защитить детей и подростков от пагубного влияния соцсетей.

«Правительство выступило с инициативой на законодательном уровне установить запрет регистрации детей младше 16 лет в социальных сетях. На этой теме я подробно останавливался в ходе недавней Августовской конференции. Данные меры принимаются многими странами. Поддерживаю эту инициативу», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / akorda.kz

В конечном счёте, одно из главных поручений президента парламентариям — оперативно и качественно обеспечить модернизацию законодательства страны в соответствии с требованиями времени. Обязательно с учётом национальных интересов, актуальных запросов общества и современных мировых тенденций.

«Народ возлагает на вас большие надежды. Вам предстоит оправдать это доверие и заниматься делами, приносящими реальную пользу обществу. Интересы народа должны стоять превыше всего … У нас есть чёткий план действий, и мы точно знаем куда двигаться. Самое главное — нам нужно верить в собственные силы и усердно трудиться», — подвёл итог Касым-Жомарт Токаев.