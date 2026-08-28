«Мы будем выполнять обещания по поставкам бензина в Россию»: главные заявления со встречи Мишустина и Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи в Доме правительства РФ. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

В пятницу премьер Михаил Мишустин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который приехал в Россию с официальным визитом. Завтра у Лукашенко состоится общение с Владимиром Путиным, а в пятницу обязанности гостеприимного хозяина взял на себя Михаил Мишустин.

Премьер принимал Лукашенко в своем рабочем кабинете в Доме правительства.

- Хочу заверить Вас, что все решения, которые принимаются на высшем уровне, мы исполняем, - сказал Мишустин Лукашенко и отметил, что вместе с премьером Белорусии Александром Турчиным они «провели сверку всей двусторонней повестки Союзного государства», а также обсудили вопросы, связанные с Евразийским экономическим союзом.

В кабмине привыкли иметь дело с цифрами, поэтому Мишустин традиционно прибегнул в разговоре к статистике. Премьер отметил, что товарооборот двух стран за пять месяцев этого года вырос на 12,5%.

- И надеюсь, что далее по темпам роста мы улучшим его структуру, - подчеркнул премьер.

Он также рассказал, что у России и Белоруссии много совместных планов в области производства, промышленности, цифровой повестки и электроники.

- Должен поблагодарить Вас и правительство за безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Беларусью. Думаю, и вам предъявить претензии к Беларуси не в чем, - сказал Лукашенко Мишустину.

По его словам, все, что стороны намечали, «исполняется и будет исполнено».

- От мелочей – с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Продовольствие. Мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем, Вы можете нисколько не сомневаться, - заявил Лукашенко.

Белоруссия активно помогает России справиться с ситуацией с топливом и производит дополнительные поставки «дизеля» и бензина.

Мишустин и Лукашенко также обсуждали вопросы, связанные с Украиной.

- Мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Белоруссии и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема. Но мы ее решаем и решим, как бы кому ни хотелось другого. А как кому хочется или не хочется – мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас! - заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, России и Белоруссии приходится вместе решать эти проблемы, чтобы с ними справляться.

- И мы с ними справимся! - заверил Батька.

Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

В следующий раз Мишустин и Лукашенко, судя по всему, встретятся уже на территории Белоруссии. 1 октября там пройдет заседание Совмина Союзного государства. На следующий день предстоит заседание Евразийского межправсовета с участием глав правительств стран – членов ЕАЭС, а также выставка – «Иннопром. Беларусь».

- Там мы намерены заключить новые договоры, контракты, - сказал Мишустин.

- Мы вас ждём 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича. Поэтому Вы обязательно приезжайте, - сказал Лукашенко российскому премьеру.

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