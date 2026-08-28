Сумишевский отправился за несуществующей горбушей, а Терешина перепутала десерт с чесночной закуской: звезды вспомнили забавные летние истории

Ярослав Сумишевский называет себя заядлым рыбаком Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Под конец августа российские знаменитости пообщались с «Комсомолкой» и вспомнили самые забавные истории, которые случались с ними летом. Одни отправлялись за экзотическими впечатлениями, другие пытались отдохнуть за границей, а кто-то и вовсе планировал рыбалку, которая закончилась совсем не так, как ожидалось. Ярослав Сумишевский, Таня Терешина и участники The Hatters поделились с KP.RU самыми забавными историями своих летних поездок.

Ярослав Сумишевский: полетел за горбушей, а поймал совсем другую рыбу

Певец Ярослав Сумишевский вспомнил, как однажды отправился в Мурманск с вполне конкретной целью: друзья обещали ему отличную рыбалку и большое количество горбуши. Певец обрадовался такой перспективе, ведь сам называет себя заядлым рыбаком. Однако уже в самолете выяснилось, что приятели немного поторопились с прогнозами.

«Друзья пригласили вместе слетать в отпуск. Говорят: "Полетели в Мурманск, мы прошлым летом там наловили очень много горбуши, было классно". А я ведь заядлый рыбак и, конечно же, согласился. Тем более отпуск, хочется новых впечатлений. Я незамедлительно согласился и ждал эту поездку. Мы с друзьями купили билеты, собрались, приехали в аэропорт, сели в самолет, я уютно разместился в кресле возле иллюминатора. С нетерпением жду вылет и ту самую рыбалку.

Ярослав Сумишевский Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Мой взгляд падает на бортовой журнал, где крупно, чуть ли не на обложке написано: в этом году в Мурманске горбуши нет, и интересный рассказ о том, как в этих краях горбуша идет только один раз в два года. Как выяснилось, горбушу запустили в Мурманск с Дальнего Востока, с Сахалина, где она, к слову, идет каждый год, потому что там водится два вида горбуши и они чередуются каждый год. А вот в Мурманск завезен один вид горбуши, который идет раз в два года. В общем, мы прилетели на рыбалку, поймали немного трески и улетели. Отпуск все равно получился классным, а эта курьезная история запомнится навсегда», — рассказал Сумишевский KP.RU.

Таня Терешина: вместо сладкого пудинга получила ложку чеснока

У Тани Терешиной отпуск в Анталье оказался неожиданно острым. Во всех смыслах. Певица увидела на столе в кафе аппетитную белую массу и решила, что перед ней десерт. Свою ошибку она поняла лишь после первой ложки.

Таня Терешина на курорте Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«В колоритном кафе Антальи на нашем столе я заметила красивую пиалу с густой белой массой. Будучи абсолютно уверенной, что это сладкий сливочный пудинг, я зачерпнула щедрую ложку, предвкушая нежный ванильный вкус. Но вместо ожидаемой сладости мои рецепторы внезапно ощутили мощный вкус терпкого чеснока, мяты и соленого йогурта. Оказалось, что по ошибке я съела традиционную закуску «хайдари», которую местные едят с мясом и лепешками. Остаток ужина я запивала кулинарный сюрприз литрами воды, пока мои друзья со смехом наблюдали за фиаско», — вспомнила исполнительница хита «Обломки чувств».

The Hatters: романтическая поездка закончилась на СТО

Участники The Hatters Анна Музыченко и Павел Личадеев тоже вспомнили курьезы из путешествий. В одном случае отпуск едва не сорвался еще до вылета, в другом романтическая поездка по Ленинградской области неожиданно превратилась в ожидание эвакуатора.

Павел Личадеев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Анна Музыченко получила от мужа, солиста популярного коллектива Юры Музыченко, поездку в Африку, но уже по дороге к Занзибару супругам пришлось столкнуться с целой чередой проблем. «Мы молниеносно собрали чемодан, но забыли при этом учесть один факт! Для того, чтобы попасть в Занзибар, окончание срока действия паспорта должно быть не менее шести месяцев. А у Юры три месяца! И поездка бы сорвалась, если бы не понимание и терпение авиакомпании. В кратчайшие сроки, в течение часа, списывались, созванивались с принимающей страной, миграционной службой и: «Аааааа! Нам пошли навстречу, учитывая, что у меня день рождения, есть обратные билеты и забронированное место проживания!» Всплакнула лишь от счастья, когда дали «зеленый коридор».

Анна Музыченко в Африке Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Дальше веселее... Уже на территории Африки мы не могли купить визы, потому что налички не было, не успели снять деньги из-за возни с паспортом; банковская карта «не алё» — на пересадке в Маскате кое-кто ввел неоднократно неверный пин-код и ее заблокировали. Помогли добрые люди — поделились необходимой наличкой! Как только появился Wi-Fi, мы вернули долг переводом. Спасибо огромное землякам!» — со смехом вспомнила Анна Музыченко.

А Павел Личадеев вспомнил поездку, которую они с женой Анной Личадеевой придумали к пятилетию свадьбы. Пара купила в секонд-хенде черный костюм и белое платье, чтобы разыграть легенду о собственной свадьбе. Правда, до праздничного путешествия дело практически не дошло.

«На ум пришла история пятилетней давности, когда мы с Аней решили на «5 лет свадьбы» отправиться в путешествие по маленьким городкам и селам Ленобласти и для поддержания праздничного настроения купили в секонде черный костюм и белое платье и придумали легенду, что у нас сегодня свадьба и это наше путешествие. И все бы ничего, если бы я заранее проверил свой автомобиль, а на тот момент у меня был Saab 9-3 2007 года со столбом черного дыма при езде. И, как и должно было случиться, автомобиль заглох где-то в 150 км от Петербурга на проселочной дороге. В итоге весь наш отдых свелся к ожиданию эвакуатора и замечательному времяпрепровождению на СТО. Легенду для работников мы раскрывать не стали, так что с нас не взял денег водитель эвакуатора, а на СТО плотно накормили», — рассказал музыкант.

ANSE: двухнедельный отпуск превратился в новую жизнь

ANSE Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Певица ANSE вспомнила, как однажды отправилась в Таиланд всего на две недели, но отдых настолько ей понравился, что возвращаться домой певица передумала: «Я приехала в Таиланд в обычный двухнедельный отпуск, чтобы просто выдохнуть и отдохнуть от суеты. Местный климат, океан и размеренный ритм жизни настолько мне понравились, что я решила продлить свою поездку еще на месяц. За это время я окончательно поняла, что совершенно не хочу возвращаться в холодный город и привычную рутину. В итоге я сменила дату обратного билета на «никогда». Теперь Таиланд — мой новый дом, где я счастливо живу до сих пор».

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