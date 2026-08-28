В Омске открыли новый светомузыкальный фонтан и благоустроенную набережную

Фото: пресс- служба Сбера.

Обновленную набережную реки Иртыш в Омске открыли 28 августа. Кроме благоустройства и озеленения, на прогулочном маршруте появился мультимедийный светомузыкальный фонтан. Новый участок начинается от улицы Таубе и тянется до Омской крепости. Проект реализован при поддержке Сбера и партнеров, а также при участии Правительства Омской области и администрации города.

Работу фонтана запустили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Омской области Виталий Хоценко. Мероприятие прошло в преддверии одиннадцатого Восточного экономического форума (ВЭФ 2026).

Новый фонтан уместнее называть «комплексом». В нем есть сухая часть, через которую могут пройти пешеходы, система переливных чаш и масштабная водная композиция. В архитектурном решении воссоздан образ Омской крепости: геометрия чаш и водных линий повторяет очертания ее стен. По задумке проектировщиков, это олицетворяет связь современных технологий с историей города.

Вечером фонтан будет становиться площадкой для светомузыкальных представлений, подчеркивающих силуэт крепости. В центре комплекса установлены водные экраны для трансляции видео. На благоустроенной набережной — детские и спортивные площадки. Есть зона для массовых мероприятий, гастрономическая зона, велодорожки, пункты проката и видовые качели. Для озеленения высадили 195 деревьев крупномеров, 3000 многолетников и 44 000 роз.

Фонтан и благоустроенную часть набережной банк передает в дар городу.

— Парк «Омская крепость», технологичный музыкальный фонтан и новая просторная набережная в Омске — примеры того, как мы стремимся реализовывать свой человекоцентричный подход в городской среде. Общественные пространства, сделанные с душой, с любовью к истории города, притягивают и жителей, и гостей города, и взрослых, и детей. Это места, которыми можно гордиться, где уютно отдыхать, общаться и жить в гармонии с собой и окружающими. Это наш подарок Омску и омичам в год 185 летия Сбера, — сообщил на открытии Герман Греф.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поблагодарил партнеров за участие в проекте и отметил, что новое общественное пространство уже становится одной из знаковых точек города.

— Благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина у регионов есть возможности последовательно решать такие задачи и создавать современные пространства, сохраняя при этом историческую самобытность городов. Уверен, новая набережная станет местом притяжения для омичей и гостей города на долгие годы, — сказал глава региона.

На открытии нового городского пространства выступили Омский академический симфонический оркестр, Омский хор и солист Геннадий Папиж. Концерт дал известный аккордеонист Петр Дранга с оркестром «Шторм». Балетные сцены для зрителей исполнила прима балерина Большого театра Светлана Захарова. Завершил вечер концерт поп звезды Люси Чеботиной.

Ранее банк принял участие в благоустройстве территории вокруг спорткомплекса им. Блинова: здесь появились пешеходные зоны, беговые дорожки, площадки для падела, волейбола и стритлифтинга, павильоны для йоги и танцев, детская площадка, кафе, прокат инвентаря, сцена с амфитеатром, высажено более 45 тысяч растений. Зимой пространство превращается в каток. Кроме того, в 2025 году в Омске открылась «Школа 21» — еще один проект компании. В учебном заведении каждый житель региона старше 18 лет может бесплатно получить востребованные цифровые навыки и профессию.