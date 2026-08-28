Совы против жаворонков: кто умнее, успешнее и здоровее на самом деле

Мы привыкли делить людей на сов и жаворонков и приписывать им совершенно разные характеры. Фото: Roman Samborskyi/Shutterstock/Fotodom

Одни в шесть утра сделали зарядку, приготовили завтрак и уже начали работать. Другие в это время способны проявить активность только ради того, чтобы выключить будильник. Мы привыкли делить людей на сов и жаворонков и приписывать им не только разный режим сна, но и совершенно разные характеры. Совы якобы более умные, творческие и успешные, но чаще страдают диабетом и нарциссизмом. Жаворонки более дисциплинированные и счастливые, зато тревожные.

Разберемся, что из этого подтверждают исследования, а что мы сами додумали за ученых.

ТАКИ ДА – ХРОНОТИПЫ СУЩЕСТВУЮТ

Совы и жаворонки – это вечное противостояние. Но все чаще упоминают третьих из «стаи» - голубей, которые умеют подстраиваться под любой ритм. Были бы семечки. В смысле работа и прочие жизненные трудности. Ну иногда курлык-курлык.

И таких, кажется, большинство…

Так кем мы рождаемся на самом деле?

- Хронотип — это индивидуальная склонность раньше или позже засыпать и просыпаться. Также от хронотипа зависит время суток, когда человеку легче быть активным, - объясняет психолог Анастасия Процветова. - На него влияют генетика, возраст, световой режим и образ жизни. Проведенные исследования действительно подтверждают наследственный компонент хронотипа. При этом не стоит делить человечество строго на две стаи. Между выраженными совами и жаворонками существует множество промежуточных вариантов. Их, действительно, иногда называют «голубями»: они легче приспосабливаются к разному режиму.

Поэтому человек, который любит поспать до 10-11 утра по воскресеньям, еще не обязан немедленно регистрироваться в обществе сов.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО СОВЫ УМНЕЕ И БОЛЕЕ ТВОРЧЕСКИЕ?

- У этого мифа действительно есть научные корни, - говорит Анастасия Процветова. - Некоторые исследования находили у вечерних хронотипов преимущества в отдельных когнитивных показателях. Но когда ученые объединили данные 30 исследований с участием более 11 тысяч человек, убедительного общего преимущества ни сов, ни жаворонков по интеллекту не обнаружили. Связь вечернего хронотипа с более высоким интеллектом была очень небольшой и зависела в том числе от возраста и способа анализа данных.

С творчеством еще интереснее. Звучит красиво: ночь, тишина, непризнанный гений и чашка кофе возле ноутбука. Но исследования пока не позволяют утверждать, что совы в принципе более творческие. В одной из работ этого метаанализа прямой связи хронотипа с творческими способностями вообще не обнаружили.

Так что поздний отход ко сну сам по себе, к сожалению, не превращает нас в Хемингуэя.

ЗАТО СОВЫ УСПЕШНЕЕ И БОГАЧЕ

- И опять же: убедительных доказательств этому нет, - разочаровывает сов наш эксперт. - Идея о том, что у сов чаще бывают высокие доходы, дорогие машины и профессиональный успех, периодически появляется в популярных публикациях.

Но важно не путать корреляцию с причиной.

Исследователи действительно находили связи между вечерним хронотипом, интеллектом и некоторыми социально-экономическими показателями. Однако, например, в исследовании на уровне разных стран связь между типом дневной активности и национальным доходом исчезала после статистического учета интеллекта.

Поэтому покупать плотные шторы и ложиться в три часа ночи ради карьерного роста пока рано.

Более того, с учебной успеваемостью картина скорее обратная. Метаанализ 31 исследования с участием более 27 тысяч школьников и студентов отметил небольшое преимущество утреннего хронотипа.

Человек, который любит хорошенько выспаться по воскресеньям, еще не обязан немедленно регистрироваться в обществе сов. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

При этом систематический обзор 65 исследований когнитивной деятельности показал: более чем в 80% работ сам хронотип не давал устойчивого преимущества в когнитивных функция.

Зато зафиксирован так называемый эффект синхронизации: некоторые задачи мы выполняем лучше в свое оптимальное время суток.

Выраженная сова утром может дольше включаться в сложную интеллектуальную работу. Но посадите выраженного жаворонка за серьезный отчет в одиннадцать вечера — и заставка может появиться уже у него.

Поэтому вопрос не только в том, кто вы, но и в том, когда от вас требуют быть гением.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЖАВОРОНКИ ЛУЧШЕ РАБОТАЮТ?

Да, определенная связь существует.

Большое финское исследование почти шести тысяч человек среднего возраста показало: выраженные вечерние хронотипы примерно вдвое чаще сообщали о низкой трудоспособности. У мужчин вечернего хронотипа также обнаружили повышенный риск выхода на пенсию по инвалидности, хотя часть этой связи менялась после учета сна и рабочего графика

- Но не будем делать вывод, что «совы ленивее», - сразу предупреждает психолог. - Гораздо интереснее другое объяснение: человек регулярно вынужден жить против собственных биологических часов, недосыпает, а потом годами расплачивается за этот конфликт.

СРЕДИ СОВ БОЛЬШЕ НАРЦИССОВ?

И такие исследования тоже были. Но:

- Это слишком смелое обобщение, - считает Анастасия Процветова. - Исследования действительно находят связь вечернего хронотипа с некоторыми чертами «темной триады» — нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатическими чертами. Но это не значит, что совы чаще имеют нарциссическое расстройство личности: хронотип вообще не является его диагностическим признаком.

Так что если человек ложится в три часа ночи, подозревать нарциссизм рано. Возможно, он просто досматривает сериал.

А ДИАБЕТ?

Не поверите, но и такие исследования есть, мол, среди сов гораздо больше людей с диабетом 2 типа. Вроде как объяснимо: сидишь по ночам и что-то вечно жуешь…

- Да, здесь связь действительно обнаружена, но холодильник ночью не единственный подозреваемый, - подтверждает наш эксперт. - Свежий систематический обзор и метаанализ показал связь вечернего хронотипа с более высокой вероятностью диабета второго типа. Для вечернего хронотипа отношение шансов составило около 1,59. Простыми словами: в этом метаанализе у людей с вечерним хронотипом шансы иметь/развить диабет 2 типа были примерно на 59% выше, чем у людей с утренним хронотипом.

Но объяснять это только тем, что совы любят ночью пожевать, было бы слишком просто.

Имеют значение продолжительность и качество сна, питание, физическая активность, циркадное рассогласование и другие особенности образа жизни. Поэтому хронотип здесь правильнее рассматривать как один из связанных факторов, а не как непосредственную причину диабета.

Определенная связь между работоспособностью и режимом существует. Фото: ORION PRODUCTION/Shutterstock/Fotodom

ЖАВОРОНКИ ТРЕВОЖНЕЕ, А СОВЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО СТАБИЛЬНЕЕ

Еще одно спорное утверждение. И по словам психолога, это миф.

- Отдельные исследования действительно могут находить подобные различия, - отмечает Анастасия Процветова. - Но психологические характеристики человека нельзя надежно вывести из времени его отхода ко сну. Хронотип связан с личностными характеристиками и психологическим благополучием, однако на результат влияют возраст, качество и продолжительность сна, образ жизни, социальное расписание и множество других переменных.

Поэтому превращать одну корреляцию в психологический портрет не стоит. Иначе получится гороскоп, только вместо знака зодиака придется сообщать время подъема.

ИТОГО

Так кто же победил?

Никто.

Хронотип не определяет ни интеллект, ни талант, ни характер, ни будущий профессиональный успех. Однако он связан с режимом сна, здоровьем, самочувствием и тем, в какое время человеку проще показывать максимальную работоспособность.

Жаворонок может прекрасно соображать утром и заметно сдавать поздним вечером. Сова — медленно включаться после пробуждения, зато сохранять активность тогда, когда жаворонок уже мысленно обнимает подушку.

Поэтому вместо попытки выяснить, какой хронотип «правильнее», полезнее понять собственный. И по возможности учитывать его при организации сна, работы и нагрузки.

Потому что иногда проблема вовсе не в том, что вы сова или жаворонок. Просто даже самому прекрасному мозгу желательно предлагать сложные задачи тогда, когда он действительно пришел на работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые раскрыли всю правду о «совах» и «жаворонках»

Пять уроков раннего подъема: Как журналистка «Комсомолки» пыталась превратиться из «совы» в «жаворонка»

Ученые подтвердили: совы и жаворонки действительно существуют

С подушкой 20 минут или 10 часов? Сомнолог разоблачила самые известные мифы про сон