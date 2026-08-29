Какими будут импортозамещенные Superjet-100: Новые крылья, экономный двигатель и блестящий внутренний мир

Новая модификация Superjet-100 - это полностью российский борт с отечественным двигателем ПД-8 Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

БЛЕСТЯЩИЙ ВНУТРЕННИЙ МИР

В глубине души самолеты, оказывается, мягкие и серебристые. Это я поняла, оказавшись внутри нового Superjet-100 в цехе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина.

Кабина пилотов уже готова, приборы подмигивают - можно взлетать! И едва ли не от каждого шага цифры чуть-чуть меняются: самолет слегка кренится вправо или влево. Очень чувствительный.

Это - первый опыт из серии «раз в жизни»: кто меня потом пустит в кабину, будучи обычным пассажиром «Суперджета»? Даже если мне повезет лететь именно этим бортом? (Номер на фюзеляже я записала, если что).

Второй опыт из той же серии - увидеть салон, где нет ничего, что привычно по полетам в отпуск и командировки. Кресел, полок (куда вечно не влезают чемоданы), иллюминаторов, люков - входных и аварийных (их тоже делают в Комсомольске-на-Амуре, кстати). Только мягкий серебристый внутренний мир «Суперджета». И он мне нравится.

ПОЛНОСТЬЮ РОССИЙСКИЕ

В Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровском крае, строят новые, полностью российские Суперджеты, и вместе с еще множеством предприятий по всей России участвуют в кооперации по МС-21, которые собирают в Иркутске.

– Это самые современные на сегодняшний день в нашей стране самолёты гражданской авиации. Импортозамещенный вариант Superjet 100 - полностью отечественный борт, начиная с двигателя и заканчивая всей авионикой (то есть электроникой, навигационными приборами и т. д. - Ред.). И среднемагистральный самолёт МС 21, - рассказал Юрий Кондратьев, директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина (филиала Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в Ростех).

Сборка самолета МС 21 Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Для «Суперджета» здесь делают крыло со всеми его системами и основные отсеки фюзеляжа, в которых размещается пассажирский салон. Две трети всего самолета по сути. Для МС-21 - составные части обшивки и панели головной части.

МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В огромным цеху стоят десятки новых готовых - или почти готовых - «Суперджетов». Тех самых, долгожданных, полностью импортозамещенных. Чем они отличаются от тех, на которых мы летаем по России сейчас? Рассказывает директор производственного центра компании «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) Егор Попов:

– Мы построили более 240 самолётов старой модификации, а сейчас в разной степени готовности у нас 27 лайнеров новой модификации Superjet-100. Это полностью российский борт с отечественным двигателем ПД-8. В первом заказе в общей сложности 42 самолета. Поменяли и улучшили вот что:

1 ИЗМЕНИЛИ “ДИЗАЙН” КРЫЛА

У него теперь горизонтальные законцовки. В переводе на обывательский: самые краешки крыла загнуты вверх. И да, вы удивитесь, но у самолета - одно крыло, у которого две полуплоскости: левая и правая, их-то мы и видим. «Загнутая» форма сейчас в тренде в мировой авиации в целом.

– Такие аэродинамические обводы крыла схожи с зарубежными современными самолетами, например, Airbus 320. И они превосходят по своим качествам Embraer и Bombardier, - говорит Егор Попов.

Благодаря новшеству “Суперджет” сможет взлетать и садиться на коротких полосах длиной 1 900 метров - а это важно для небольших региональных аэропортов.

2 ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО

Именно об отечественном двигателем ПД-8 было больше всего разговоров, пока создавалась импортозамещенная модель. У летающих сейчас «Суперджетов» он совместного производства с Францией. Наш обеспечивает меньший расход топлива, уверяет Егор Попов.

Директор производственного центра компании «Яковлев» Егор Попов Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

3 ВСТРОЕННЫЙ ТРАП

Он нужен, если самолету придется летать на неподготовленные аэродромы.

КРЕСЛА ТАКИЕ ЖЕ

Изменения вообще не были самоцелью, наоборот:

- Мы старались добиться максимальной унификации самолета с нынешним «Суперджетом». Чтобы переход на новый тип был более безболезнен для авиакомпаний и меньше переучивать персонал, - говорит Егор Попов.

Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Когда я полечу на новом лайнере - я замечу какие-то отличия? - спрашиваю его.

- Разве что очень внимательно следящие за авиатехникой ценители увидят, что крыло не прямое, а с законцовками. Для пассажиров особых отличий нет: интерьер максимально похожий (его делают в Казани, кстати), посадка такая же (в «Суперджетах» ряды «несимметричные» - по левому борту по два кресла, по правому по три. - Ред.). Расстояние между креслами не изменилось. Максимальная вместимость салона - 103 места в эконом-классе.

В огромным цеху стоят десятки новых готовых - или почти готовых - «Суперджетов» Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

КОГДА ЖЕ?

В первой партии, на которую уже есть контракт, - 42 новых самолета. Собственно, часть из них я и увидела в цеху. Пока они все одинаковые. Серебристые внутри, серо-оливковые снаружи. Только номера на бортах разные. Егор Попов не признался, каким авиакомпаниям отправят именно эти машины - мол, не его епархия. Достроят - перегонят в подмосковный Жуковский, где находится центр поставок. А оттуда в авиакомпании, которые «переоденут» лайнеры в разноцветные ливреи.

В Комсомольске-на-Амуре строят новые, полностью российские Суперджеты Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сколько в принципе новых самолетов построят?

- Самолетов старой модификации мы производили 37 в год. И с новыми спокойно сможем достичь той же цифры. Все зависит от потребностей рынка, от желания авиакомпании. Сколько будет заказов - столько и самолетов, - объясняет Егор Попов.

И самое главное - когда же они полетят? Уже с пассажирами? Сейчас идут летные испытания и подготовка документов. Весной, например, и SSJ-100 и MC-21 специально летали в Архангельск, а оттуда - над акваторией замерзшего Белого моря. Чтобы проверить, как поведут себя машины в суровый мороз, если покроются коркой льда. И да, полет нормальный!

Сертификация Superjet-100, по данным Минпромторга, возможна в самом конце этого или начале следующего года. MC-21 - в середине 2027 года.

Импортозамещенный вариант Superjet 100 - полностью отечественный борт, начиная с двигателя и заканчивая всей авионикой Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

ДЕЛО ТЕХНИКИ

ИИ и дополненная реальность

Применяют ли в столь важном деле искусственный интеллект? Да, но неожиданным образом. Нейросеть, например, следит за тем, чтобы рабочие не заходили за красные линии на полу - они обозначают опасные участки.

А еще мы встретились в цеху с блондинкой в модных очках дополненной реальности (девушек среди рабочих, кстати, много). Она дала их примерить. Надеваю очки - и перед глазами схема, что и как делать с сотнями электропроводов. Так удобнее, чем отвлекаться и смотреть на монитор, объяснила хозяйка.

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