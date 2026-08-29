Никита Кологривый принят на работу во МХАТ: Сергей Безруков сообщил о переменах в известных московских театрах

Сергей Безруков открыл свой первый театральный сезон в новой должности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил о больших переменах в жизни двух крупных театров. Как известно, Безруков 12 лет (и весьма успешно) руководит Московским губернским театром. Весной 2026 года Сергея Витальевича назначили художественным руководителем МХАТа имени Максима Горького.

И вот Безруков открыл свой первый театральный сезон в новой должности и сообщил о планах после того, как провел сбор двух трупп.

Из новостей для поклонников модных артистов — к труппе МХАТа присоединились популярные актеры Никита Кологривый, Дина Корзун, Олег Савостюк, Илья Малаков. Интересно, что Кологривый и Безруков знакомы много лет — Никита ранее играл в Губернском театре, где служит и сегодня его жена Александрина Питиримова. Кологривый сыграет одну из главных ролей в готовящейся масштабной постановке «Тиль» — он исполнит роль Тиля Уленшпигеля. Безруков сказал, что кто-то отмечает сходство внешнее Кологривого и Караченцова, напомним, что «Тиль» в постановке Марка Захарова в 1974 году стал той ролью, которая сделала Николая Караченцова большой театральной звездой.

Сергей Витальевич поделился мыслями и подвел итоги сбора труппы в своих соцсетях: «После долгих консультаций и обсуждений с различными структурами (прежде всего с Министерством культуры) было принято решение об интеграции двух театров — Московского Губернского и МХАТа в один коллектив. Из всех составляющих в пользу этого решения, таких как оптимизация экономическая, административная, организационно-техническая, самым главным аргументом было единое творческое направление, которым следуют оба театра. Русская психологическая школа Станиславского — вот та театральная эстетика, объединяющая наши коллективы. Год будет сложным, но интересным. Я бы назвал его сезоном перезапуска двух театральных коллективов в единый живой мхатовский организм.

Сергей Безруков сообщил о больших переменах во вверенном ему МХАТ им. Горького. Фото — личный архив.

За прошедшие полгода артисты двух театров уже успели перезнакомиться, поучаствовать в совместных проектах, ввестись в репертуарные спектакли. То есть сделаны реальные шаги к реальному объединению двух трупп в одну. Важный вопрос — где будут идти спектакли, если в МХАТе пока нет ни основной, ни малой сцен. В течение года, пока ведется экспертиза, а потом капитальный ремонт, нашей главной площадкой будет Губернская сцена МХАТа… Коротко о грядущих планах. Следующей премьерой будет сказка «Маленький Мук» в постановке Аделины Сапаевой. Осенью начнет репетиции «Тиля» Дмитрий Акимов, художественный руководитель Минского театра им. Янки Купала. Главную роль будет играть Никита Кологривый. Молодой режиссер Саша Смирнов адаптирует «Игроков», которые выросли из студенческого проекта. Планируем также спектакль под рабочим названием «Дорога-лента», посвященный женщинам, чьи сыновья, мужья воюют сейчас на передовой. Очень личная для театра постановка, в основе практически документальная история нашей заслуженной артистки Галины Бокашевской и ее сына. И, наконец, перед завершением сезона Юрий Квятковский приступит к репетициям «Гамлета»...»

Вот так неожиданно (для многих ожидаемо, а для артистов радостно) открыли 129-й сезон, на котором коллектив МГТ влился в МХАТ Горького. Сцена Московского Губернского театра на время ремонта становится «Губернской сценой» МХАТ им. М. Горького.

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