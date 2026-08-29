Буданов* признал колоссальные потери, которые несут ВСУ на фронте Фото: REUTERS.

Если террорист начинает говорить какие-то здравые вещи и становится вменяемым, он не перестает быть от этого террористом. Наоборот, это лишь показывает, что он не обманывается относительно реально происходящего, но продолжает оставаться на своих человеконенавистнических и преступных позициях. Так происходит сейчас, например, с нынешним главой Офиса президента (ОП), экс-начальником военной разведки ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым*.

В увидевшем свет вчера его интервью всеукраинскому единому телемарафону Буданов* признался в том, что он никогда не верил в вступление Украины в НАТО и сейчас также не верит. Тогда вопрос, как он может воевать за, грубо говоря, «ложные цели», да еще обманывая при этом население и своих подчиненных – ведь курс в НАТО проложен официально, и нынешний «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский не устает повторять раз за разом о неизбежности будущего Украины в НАТО.

Кирилл Буданов* признался, что он никогда не верил в вступление Украины в НАТО и сейчас также не верит. Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впрочем, гораздо интереснее в этом интервью тот факт, что Буданов* признал колоссальные потери, которые несут ВСУ на фронте, тем самым одним собственным признанием разрушил одну, пожалуй, самую главную для украинцев ложь «просрочки» Зеленского.

- Нельзя мобилизовать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимальное необходимое количество для поддержания того, что есть, - рассказал глава ОП и пояснил, почему после смены министра обороны Украины в мобилизации ничего не изменится. - Наберусь смелости и скажу вам: нет, сильно ничего не изменится. Потому что запрос есть не менее 30 тысяч, а это огромное количество людей. Поэтому, что бы мы не говорили, что сейчас будем по-другому призывать, от этого количественные показатели не изменятся. Я надеюсь, что можно немного изменить подходы с этой силовой бусификацией, которая иногда существует.

Оставим в стороне маневры террориста относительно «иногда силовой бусификации», хотя он был вынужден признать ее существование. Здесь главное другое – 30 тысяч человек – нижний уровень ежемесячной мобилизации, который необходим, чтобы ВСУ продолжали даже не удерживать свои позиции, а отступать, сохраняя какое-то подобие порядка. Это констатация количества потерь украинской армии. Причем, в реальности они все-таки больше. 30 тысяч человек – это необходимое пополнение, чтобы отступление не превратилось в бегство, а на фронте не случилось явных катастрофических провалов. Это признание не оставляет от цифр, озвученных «просрочкой» Зеленским, который в последний раз даже «воскресил» 5 тысяч ВСУшников, камня на камне.

Как верно подметил украинский террорист, ныне работающий правой рукой украинского же «просрочки» Зеленского, говоря о минимуме ежемесячной мобилизации, «это огромное количество людей», и с каждым месяцем набрать их становится для ТЦК все более трудной задачей. С одной стороны, нарастает сопротивление местного населения выходящим на свою охоту «людоловам». С другой - ресус не бесконечен, он истощается с каждым днем.

При этом, Буданов*, который признал ситуацию очень тяжелой, призвал украинцев не рассчитывать на скорое окончание войны. Как минимум, по его словам, Украина продолжит воевать зимой несмотря на то, что зима станет для населения испытанием на выживание, а если какие-то переговоры между Москвой и Киевом начнутся в ближайшее время, они будут носить исключительно технический характер.

Никакого «света в конце тоннеля» Буданов* для украинцев не показал. Все для них будет только хуже и хуже.

* - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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