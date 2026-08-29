Радужные перспективы, которые рисует Трамп, пока не очень вдохновили американских нефтяных грандов. Многие компании по-прежнему относятся к ним с осторожностью, опасаясь устаревшей инфраструктуры нефтяной промышленности Венесуэлы Фото: REUTERS.

Вчера Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о «крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории». Она, по его словам, «более чем удвоит запасы нефти в Соединенных Штатах Америки». Сделка дает США контроль над 65 миллиардами баррелей нефтяных запасов Венесуэлы. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес подтвердила «историческое» соглашение в заявлении, опубликованном в соцсетях.

Родригес сообщила, что сделка «предусматривает разработку 17 стратегических месторождений» и может принести инвестиции в размере «более 100 миллиардов долларов и более 209 миллиардов долларов в виде налогов для государства». Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти.

Трамп особо подчеркнул, что заключенная сделка «значительно увеличивает объем доступной нам нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед». Снижение цен на топливо имеет особое значение для республиканской администрации США. 3 ноября в стране пройдут промежуточные выборы, а один из главных аргументов для американских избирателей, кому отдать свой голос, - ценники на заправках. Сейчас они почти на треть превышают «приемлемый» уровень.

Дональд Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории». Она, по его словам, «более чем удвоит запасы нефти в Соединенных Штатах Америки». Фото: Steve Bruckmann/Shutterstock/Fotodom

Стратеги республиканской партии определили, что критическим сроком для снижения цен на бензин до привычных американцам 3 долларов за баррель в контексте приближающихся выборов является начало сентября. Вот Трамп и отчитался о своем «историческом» успехе как раз накануне этого срока.

Над соглашением с Венесуэлой по поручению главы Белого дома работали госсекретарь США Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет. В начале января американцы похитили избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а вскоре заключили с Каракасом соглашения, по которому доходы от продажи венесуэльской нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном. Нынешняя сделка фактически закрепляет господство США над основным природным ресурсом Венесуэлы.

Однако радужные перспективы, которые рисует Трамп, пока не очень вдохновили американских нефтяных грандов. Многие компании, отмечает Euronews, по-прежнему относятся к ним с осторожностью, опасаясь устаревшей инфраструктуры нефтяной промышленности Венесуэлы и политической нестабильности в этой стране, да и в самих США.

Есть еще и такая проблема, как национализированные в 2007 году правительством Уго Чавеса активы ExxonMobil и ConocoPhillips. Эти нефтяные гиганты добиваются компенсаций от Венесуэлы и пока не планируют возвращаться в эту страну.

Безусловно, «историческая сделка» США с Венесуэлой – очень плохая новость для Кубы. Долгие годы, сначала при Чавесе, потом при Мадуро, Каракас снабжал ее дешевой нефтью. Гавана в ответ помогла венесуэльцам с созданием эффективных систем образования и здравоохранения. О каких-либо прежних союзнических отношениях Кубы и Венесуэлы, после того как последняя стала «подчиненным союзником» США, речи быть не может.

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