Михаил и Николай Ефремовы в спектакле «Посадить дерево». 2020 год. Скоро отец и сын вновь сыграют в одном спектакле. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press.

62-летний актер Михаил Ефремов в новом театральном сезоне получит новые роли. У актера много предложений о работе. Но он не спешит сниматься в кино. Сайт KP.RU узнал, какие предложения о работе Михаил Ефремов принимает, а какие не рассматривает.

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ И НОВЫЕ РАБОТЫ В КИНО

Появилась информация о том, что Ефремов снимется в фильме режиссера Александра Баршака. Речь о комедийной драме «Отец. Еще отец», где по сюжету молодой учитель (платит ипотеку и один воспитывает сына) получает предложение поставить спектакль в провинциальном театре, эта постановка должна провалиться, тогда выплатят гонорар как раз на закрытие кредита. Герой приезжает и оказывается, что худрук театра в Ельце его отец.

Вот такой сюжет. Многие сообщили, что отца и сына в картине сыграют Данила Козловский и Михаил Ефремов. Однако — поспешили. Сами звезды эти предложения пока даже не рассматривали, но почему тогда режиссер Александр Баршак назвал их фамилии? Все просто — режиссер представлял будущую картину в ходе питчинга «Фонда кино», где презентовались проекты, создатели которых просили денег на съемки. На этом этапе создатели представили, так называемый, дрим-каст (профессиональный жаргон) — это гипотетически идеальный актерский состав для картины или сериала, который мечтает увидеть режиссер или зритель.

То есть, никто переговоры с актерами не вел, контракты не подписывал — все пока «чисто гипотетически». Когда (или если) проект состоится, тогда там могут оказаться или другие артисты, или частично другие, или эти. Но с Михаилом Ефремовым никаких договоренностей на съемки в этом проекте не существует. У Ефремова достаточно предложений о съемках в кино, он выбирает, думает и пока сосредоточен на работе в театре.

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ И НОВЫЕ СПЕКТАКЛИ

Актер Михаил Ефремов сосредоточен на работе в театре. Он в труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Ближайший спектакль с его участием состоится в новом сезоне 29 сентября — «Без свидетелей»18+. Билеты в продаже есть в достаточном количестве — согласно схеме продаж театра на 29 сентября: самые дешевые (бельэтаж) можно купить сегодня за 10 тыс. руб., самые дорогие в середине партера — за 30 тыс. руб. В этом спектакле (постановка стала хитом минувшего театрального сезона) Михаил Ефремов играет с Анной Михалковой.

Схема продаж билетов по данным на 29 августа на спектакль с участием Михаила Ефремова. Цветным отмечены не проданные на момент публикации места. Фото: скриншот с сайта.

Возможно, поэтому поспешили сообщить, что Анна Михалкова стала режиссером новой постановки с участием Ефремова. Речь о том, что в новом театральном сезоне в «Мастерской «12» поставят спектакль «Васса Железнова» по первой редакции трагедии Максима Горького «Васса Железнова». Именно эта версия редко становится основой постановок. Режиссером спектакля стала Надежда Михалкова, у которой есть опыт в кинорежиссуре, а вот театральный опыт будет первый. На сайте театра сообщается новость: «Роль Вассы Железновой исполнит народная артистка РФ Ирина Розанова. Вместе с ней в спектакле участвуют Михаил Ефремов, Сергей Баталов, Андрей Баков, Николай Ефремов и другие актеры».

Николай Ефремов — средний сын Михаила Ефремова (и Евгении Добровольской), он уже давно занят в спектаклях театра. Кстати, Николай Ефремов (выпускник ГИТИСа) уже играл с отцом в одном спектакле, но было это более 10 лет назад.

Михаил Ефремов и Ирина Розанова обсуждают новую постановку. Фото: официальный сайт театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова».

По нашим данным, сейчас все творческие силы Михаила Ефремова направлены на работу в театре. Репетируют в театре и даже проводят «творческие капустники» дома у Ирины Розановой, которая возвращается на театральную сцену после долгого перерыва как приглашенная артистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как американцы и англичане снимали сериалы про нас: «Петр Великий» с Омаром Шарифом и «Молодая Екатерина» с Джулией Ормонд

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шнуров и «Ленинград» посвятили песню Брэду Питту, который снова начал пить