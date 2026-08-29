ВСУ снова спрятали склады с оружием среди мирных, а Зеленский делает вид, что не знал об этом Фото: REUTERS.

На днях наши ударили по главному складу компании «Рошен» - кто не помнит, эта компания экс-президента Украины Петра Порошенко* выпускает большой ассортимент кондитерской продукции и даже в свое время имела свою фабрику на территории России. Но даже самих украинцев удивило, какими взрывоопасными оказались «рошеновские» цукерки (конфетки), поскольку в местных пабликах все дружно отмечали «вторичную детонацию» на объекте. Оно и неудивительно, поскольку сам Порошенко* не раз размещал фотографии себя любимого среди ударных беспилотников, которые приобретались на организованные им сборы денег с населения, а он выдавал их за купленные на его личные средства, а не на пожертвования. Ну, этот аспект оставим самим украинцам, пусть они сами с вруном Петро* разбираются. Вопрос, а где это все добро хранилось до отправки в войска? Очень большая вероятность, что рядом с конфетками. Вот они вместе и бомбанули.

Филиал кондитерской «Рошен», принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко*. Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

А вчера вечером Киев был поражен зрелищем по-настоящему редкой красоты. Прилет пришелся по объекту в селе Мила Бучанского района Киевской области. И получился не только эффективным, но и очень зрелищным – гигантская вторичная детонация, когда хранившиеся на складе (или предприятии) ракеты дружной компанией с гигантским фейерверком разлетались в полном соответствии с законами физики во все стороны настолько мощно, что проходящую рядом трассу Киев-Житомир пришлось перекрывать в двух направлениях на протяжении 17 км. – с 15-го по 32-й.

Зрелищный прилет пришелся по объекту в селе Мила Бучанского района Киевской области Фото: Кадр видео.

Минобороны России сообщило, что прилет был по складу боеприпасов ООО «Фаер Поинт», на котором хранились компоненты и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1 и FP-2. Судя по вторичной детонации в течение нескольких часов и пожару, который не могут потушить до сих пор, запасы там были очень большие. Просто гигантские. А из Киева доносятся голоса, что там были не только эти ракеты, но и другие. И очень может быть, потому что зафиксированный на многочисленных видео разлет характерен для ракет ПВО, в том числе и для тех самых, что используются в ЗРК «Пэтриот». Одно неопровержимо – ВСУ в результате удара по этому складу понесли очень серьезные потери в боеприпасах.

На складе хранились компоненты и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1 и FP-2 (на фото), которыми Зеленский лупит по нашим тылам Фото: REUTERS.

Впрочем, по вине режима Зеленского пострадали не только военные. Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Ткаченко, погибли 27 человек (из них 20 в находившемся неподалеку пансионате для пожилых людей), еще 42 получили ранения, среди них четверо детей, а из села эвакуировали 381 человека, включая 59 детей. И количество погибших может еще увеличиться. По предварительным данным, повреждения получили около 50 жилых домов. Фактически пришлось эвакуировать все село, в котором, по данным переписи 2001 года, проживали 494 человека, но с тех пор население поселения явно уменьшилось.

Украинские власти употребили формулировку «в результате российского удара», но вся Украина знает, что все погибшие и раненые - на совести Минобороны Незалежной, разместившего военные склады посреди населенного пункта с обычными мирными жителями. Потому что они погибли и получили ранения вследствие вторичной детонации и разлета хранившихся там боеприпасов.

Село Мила Бучанского района Киевской области, по складам которого пришелся прилет Фото: REUTERS.

Случай оказался настолько вопиющим, что даже премьер-министр Украины Сергей Корецкий отметил, что случившееся в Бучанском районе стало результатом «преступной халатности», как на военных складах в Вишневом в начале июля, и выразил сожаление, что из случая в Вишневом «выводы так и не были сделаны».

Не остался в стороне и украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский.

- Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения. Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, открыто уголовное производство по статье о служебной небрежности. Есть нормы: боеприпасов рядом с домами, другой жилой застройкой быть не может, - возмутился и потребовал наказания виновных «просрочка» и заверил. - Обязательно будут соответствующие выводы.

Свежо предание… или питание, как переделали известное высказывание в моем детстве. Можно подумать, что Зеленский, командование ВСУ и руководство Минобороны этого не знали раньше и не имеют отношения к размещению таких складов и позиций частей и техники ВСУ среди жилого сектора. С самого начала накопились уже сотни и тысячи свидетельств и показаний о размещении подразделений ВСУ в детсадах и школах, об обустройстве позиций ПВО посреди жилых кварталов городов, о хранении боеприпасов и техники на складах торговых центров и супермаркетов, а та же «Новая Почта» в открытую напрямую участвует в логистике ВСУ. Это не говоря о том, что украинские танки вели огонь, укрывшись от ответного среди многоквартирных домов.

А теперь «просрочка» Зеленский льет крокодиловы слезки и обещает больше не допустить. Врет, как и всегда. А украинцам, которые живут возле таких потенциальных опасных объектов, связанных с ВСУ (промпредприятия, склады, штабы, расположение армейских подразделений, мастерские, сборочные производства и т.д. – местные на самом деле всегда все знают про эти объекты), можно лишь посоветовать – бегите, глупцы! Беги, Форрест, беги!

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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