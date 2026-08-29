Мама Алла Пугачева помогла Кристине Орбакайте стать богатой женщиной. Фото: социальные сети.

55-летняя Кристина Орбакайте сегодня пытается подзаработать концертами — в этом году у нее за границей было не более 15 выступлений. Она стала еще и блогером, в том числе для привлечения аудитории на свои концерты. После того как Орбакайте перебралась окончательно в США, она потеряла основной источник доходов — в России у нее за год было не менее 50 выступлений, съемки в телепроектах и рекламе, работа в театре, съемки в кино. Старшая дочь Пугачевой у нас всегда хорошо зарабатывала — последний раз в рейтинге самых богатых российских знаменитостей она попала с годовым доходом в $1,5 млн.

Все, что напела Кристина Орбакайте, она инвестировала в недвижимость — в России, и в США. Часть своей «первой» недвижимости певица получила, благодаря подаркам матери, а потом уже приобретала квартиры и дома сама. Сейчас появляются противоречивые новости об имуществе Кристины Орбакайте. Сайт KP.RU рассказывает, где потеряла и что приобрела Кристина Орбакайте.

Знакомый с ситуацией продюсер рассказал KP.RU: «У Кристины трое ее детей обеспечены жильем. Сейчас она сосредоточена на младшем ребенке (дочери) и муже. Сыновья взрослые и самостоятельные, у них есть и профессия, и недвижимость. И дочь тоже обеспечена недвижимостью. Но доходы прежние в прошлом. А звезды привыкают к определенному образу жизни, поэтому пытаются его сохранить. Заработок есть — она выступает перед русскоязычной аудиторией в курортных заграничных городках, на небольших площадках там, где много лет проживают русскоязычные люди. Но это совершенно другой размах — были шоу, гастроли, фестивали, съемки. Были залы от четырех тысяч и больше зрителей, а теперь от четырехсот…

Кристина Орбакайте с мужем и детьми. Фото: Социальные сети.

На этом фоне понятно, почему были попытки получить доход от недвижимости. Кристина хотела сдать апартаменты в Майами в аренду, но их затопили соседи, там необходим дорогой ремонт, денег нет — вот видимо поэтому она и судится с этими соседями. В Москве у певицы две шикарные квартиры, одну она хотела продать, но элитную недвижимость выгодно продать сложно. Поэтому продать не удалось, а скидывать цену не стали. И теперь остается только петь — думать, как завлечь публику на концерты, что стало очень сложно...»

НЕДВИЖИМОСТЬ ОРБАКАЙТЕ

Кристина Орбакайте до 2023 года работала в России, а на каникулы уезжала к мужу и дочери, которая училась в США. Муж Михаил и дочь Клавдия — граждане США, Кристина переехала к ним на ПМЖ после того, как поняла — зарабатывать деньги в России и отмалчиваться по поводу своей политической позиции больше не получится. К этому времени она успела сколотить приличное состояние.

В начале нулевых мама подарила певице апартаменты с видом на Атлантический океан в жилом комплексе «Маджестик Тауэр Бэл Харбор» в Майами площадью 285 кв м стоимостью от $3 млн (256 млн. руб). Из окон открывается вид на Атлантический океан, в шаговой доступности находится пляж. За эти апартаменты в год нужно платить налоги около $40 тыс. Три года назад Орбакайте потеряла работу в России и решила попробовать сдать в аренду эти апартаменты, но соседи их тут же затопили (2023 год)— прорвало водопроводные трубы. Ремонт и имущество были повреждены — ущерб певица оценила более чем в $50 тыс. Деньги с соседей и управляющей компании певица до сих пор не получила — судится.

Орбакайте делилась фотографиями с отдыха в Майами. Фото: социальные сети.

12 лет назад Орбакайте (уже на свои сбережения) купила дом в Нью-Йорке на Манхэттене. Стоимость похожих объектов недвижимости доходит до $14 млн (1 млрд. 198 млн. руб.). Сделка оформлялась на юридическое лицо, но когда делали ремонт, тогда всплыло имя заказчика и собственника — Kristina Orbakaitе. Проект ремонта состоял из 13 этапов с 2014 по 2019 годы, он был доступен на сайте нью-йоркского управления городскими зданиями. Соблюдая подобную осторожность, артистка могла обзавестись и другими объектами недвижимости. Говорят, что ее дочь уже обеспечена собственным жильем в Америке.

В России у певицы две шикарных квартиры в центре Москвы: одна — подарок мамы, вторая куплена на собственные сбережения — ее Кристина и пыталась продать, но быстро отказалась от этой идеи, когда стало понятно, что придется заметно скинуть цену. Речь о жилплощади у метро Белорусская: в элитном ЖК «Четыре ветра» на улице Большая Грузинская, там двухуровневая квартира площадью более 400 кв м. Плюс три парковочных места. Цена недвижимости — от 700 млн. руб. Квартира непродолжительное время была выставлена на продажу, и быстро с нее снята.

Основной актив Кристины в Москве — подарок Аллы Пугачевой, и его продажу она никогда не рассматривала — семейное гнездо. Расположено по адресу 1-я Тверская-Ямская, дом 7. Четырехкомнатную квартиру в этом доме Алла Пугачева получила в конце 70-х по ходатайству Москонцерта, позже певица уже за свои деньги выкупила квартиру соседей и присоединила к имеющейся. Потом эту жилплощадь в 170 кв м Пугачева подарила Орбакайте. Рыночная стоимость — от 290 млн. руб.

ГОНОРАРЫ ОРБАКАЙТЕ

Главная задача у Орбакайте — заработать на той публике, которая обделена за границей концертами русскоязычных исполнителей, так есть надежда, что зритель купит билеты. Поэтому и едет в том числе в небольшие населенные пункты. Поет и в клубах. Весомый источник заработков Кристины Орбакайте был — выступления на частных мероприятиях. Теперь с этим проблемы: заказов мало, чтобы привлечь публику певица только на летне-осенний сезон свадеб заметно снизила гонорары с $30 тыс. (2,5 млн. руб.) до $20 тыс. (1,7 млн. руб.) за концерт.

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