Секретное оружие лени: почему «тупить» - это правильно и полезно для карьеры и здоровья

Настоящее безделье - это необходимая нам перезагрузка, без которой мозг не может хорошо работать и находить гениальные решения. Фото: Nicoleta Ionescu/Shutterstock/Fotodom.

Настоящее безделье - это искусство, а не пустая трата времени. Это необходимая нам перезагрузка, без которой мозг не может хорошо работать и находить гениальные решения. И тому есть научное обоснование. Когда мы ничем не заняты во внешнем мире, активируется так называемая дефолт-система мозга (ДСМ) - нейронная сеть пассивного режима работы. Почему нам жизненно важно право «потупить» и как делать это без чувства вины, рассказывает врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного здоровья ФЦМН ФМБА России Михаил Ответчиков.

Парадокс активности: разбор «папок» в голове

Когда мы просто смотрим в окно, на огонь или гуляем по парку, мы делаем очень полезное дело – переключаем мозг в пассивный режим работы.

- Давайте на секундочку представим наши мысли, фантазии и размышления как складированные папки на нашем рабочем столе. Их нужно перечитать, разобрать, осмыслить, отрефлексировать. Можно ли это назвать «ничегонеделанием»? Как раз наоборот, в такие моменты мозг дает нам возможность наконец «разобраться с накопившимся», - говорит Михаил Ответчиков. - То есть, когда перед нами нет какой-то конкретной внешней задачи, наше внимание наконец-то может переключиться на внутренние процессы. Мы можем мысленно возвращаться к произошедшему за день или к вещам, которые волнуют нас уже довольно долго: отношениям, конфликтам, приятным и не очень событиям, планам на будущее. В этом как раз и участвует так называемый пассивный режим работы мозга.

Когда мы просто смотрим в окно, на огонь или гуляем по парку, мы делаем очень полезное дело – переключаем мозг в пассивный режим работы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Проблема в том, что современный человек почти разучился оставаться наедине с собой.

- Мы, люди современности, стремимся заполнить каждую такую паузу внешними стимулами: листанием соцсетей, просмотром разноформатных видео, новостной лентой. Возвращаясь к нашей метафоре со столом и бумагами, вместо разбора уже имеющегося, мы складируем на него новое. Поэтому списывать эти моменты на безделье не стоит - они нам необходимы. Мы просто даем мозгу переключиться, даем ему пространство для воспоминаний, размышлений и свободного течения мыслей, - продолжает наш эксперт.

Эффект инкубации: откуда берутся озарения в душе

Почему лучшие идеи приходят во время мытья посуды или в ванной, а не за рабочим столом под давлением дедлайна? В психологии этот феномен озарения имеет свое объяснение.

- Возвращаясь к нашей метафоре с рабочим столом, собственно, так иногда и бывает, что решение уже буквально лежит среди накопившихся бумаг, или его можно получить, сопоставив несколько листов, которые уже раньше лежали перед нами, но в разных стопках, - говорит Михаил Ответчиков. - В суете рутины, да еще и с висящим в виде дамоклова меча дедлайном, сама мысль о том, что «мне необходимо найти решение, причем здесь и сейчас» может иногда лишь уводить нас дальше от самого ответа - просто фактом необходимости что-то придумать. В психологии даже есть термин – «эффект инкубации». Когда жесткая концентрация, наконец, ослабевает, мозг берет перерыв, то вероятность найти решение может увеличиться. Мы же воспринимаем это как озарение. Но это не призыв оснащать рабочие места приватными ванными. Такие инсайты требуют все же предшествующей концентрации на задаче.

Цифровой шум: почему скроллинг - это иллюзия отдыха

В любую свободную минуту - в очереди, лифте или пробке - мы по привычке тянемся за телефоном. Но можно ли считать скроллинг ленты полноценным отдыхом?

- Скроллингом мы зачастую просто подменяем одну активность другой. Казалось бы, мы не напрягаемся, не думаем о текущем проекте, будущем отчете, документах или важной встрече, но при этом продолжаем нагружать мозг потоком довольно ярких и быстро сменяющихся стимулов. То есть от рабочих задач мы вроде бы как отдыхаем, а вот от информационной нагрузки - не совсем, - говорит Михаил Ответчиков. - А с другой стороны, листание той же новостной ленты или поиск забавных видеороликов, которые потом можно обсудить с коллегами, семьей, или своей половинкой, может быть важной частью взаимодействия с окружающими, поэтому демонизировать смартфоны я бы точно не советовал. Мое мнение здесь не отличается от старого принципа: все хорошо в меру. Проблема возникает тогда, когда без вышеупомянутого скроллинга вы уже не представляете свое свободное время.

Современный человек почти разучился оставаться наедине с собой. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дефицит «праздного времени» и профилактика выгорания

Жители мегаполисов сегодня остро ощущают нехватку свободного времени. Жизнь становится насыщенной, но при этом довольно однообразной. Однако можно ли назвать, скажем, умение созерцать облака полноценной защитой от выгорания?

- Дефицит свободного времени у современного человека действительно имеет место быть, особенно если мы говорим о жителях мегаполисов. Наша жизнь становится все более насыщенной, но при этом зачастую она превращается в дорогу до работы, непосредственно работу, дорогу с работы, несколько свободных минут и сон. Но умение «потупить» профилактикой выгорания я бы назвать все-таки не решился, поскольку выгорание - явление более комплексное, которое формируется на фоне хронического рабочего стресса, высокой нагрузки, недостатка положительной обратной связи, нездоровой атмосферой в коллективе, да и, в конце концов, утраты смысла собственного труда. В таких условиях пятнадцать минут условного созерцания облаков, конечно, не спасут, - говорит наш эксперт.

Главным фактором восстановления выступает полноценный отдых. Это означает способность физически и ментально отключаться от рабочих процессов в конце дня: не проверять чаты, не планировать завтрашние встречи и не прокручивать в голове разговоры с начальством.

Как «тупить» правильно: от японских традиций до русской рыбалки

- Я бы сказал, правильным является тот способ, который подходит каждому конкретному человеку: кому-то подходят облака, кому-то прогулка в парке, кому-то лежание дома в обнимку с любимым человеком. Если что-либо из этого (или какой-то еще способ) позволяет на некоторое время выйти из постоянного потока задач и внешних стимулов - этого уже вполне достаточно, - говорит Михаил Ответчиков.

А как быть с традиционными видами отдыха на природе?

- В вопросе «перезагрузки мозга» наша нейрофизиология мало чем отличается от остального населения планеты. Рыбалка, неспешный сбор грибов, любование золотыми и красными деревьями, как это делают осенью, например, в Японии, - тут я бы выделил смену обстановки, пребывание на природе и физическую активность - все это может помочь переключиться, снизить напряжение, восстановиться после ежедневной суеты. Но на самом деле - каждому свое, - говорит Михаил Ответчиков.

Рыбалка, неспешный сбор грибов, любование деревьями - все это может помочь переключиться, снизить напряжение, восстановиться после ежедневной суеты. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У итальянцев даже есть такое выражение – «сладкое ничегонеделание» - dolce far niente.

Так что для этого прекрасного занятия:

*Выбирайте то, что расслабляет именно вас - будь то наблюдение за облаками, прогулка в парке, сбор гербария, написание коротких стихов или просто лежание на диване, можно в обнимку с любимым человеком.

*Хобби тоже подойдет: рыбалка, неспешный сбор грибов или долгие прогулки в лесу дают мощный терапевтический эффект.

*Главные факторы пользы: мозг переключается благодаря трем составляющим - смене привычной обстановки, пребыванию на природе и легкой физической активности.

Как победить чувство вины за «впустую» потраченное время?

- Когда в нашей голове вообще существует понятие «впустую потраченное время», отдых, скорее всего, не получится просто потому, что мы продолжаем оценивать его с точки зрения результата, - говорит Михаил Ответчиков. - А отдых вообще не обязан приносить какой-либо результат, кроме восстановления. Когда мы тратим 8 часов на сон, мы не считаем это время потраченным впустую, хотя мы не сделали ничего продуктивного. Наоборот, мы восстановились и дали себе возможность прожить следующий день: работать, встречаться с друзьями, заниматься тем, что нам приносит деньги, удовольствие, радость или чувство удовлетворения. То же самое можно сказать и об обычном отдыхе - не каждая минута нашей жизни обязана быть инвестицией во что-то.

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