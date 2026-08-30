Молдавию не готовят побеждать Россию - самостоятельно она на это не способна. Страну без танков, боевой авиации и серьёзной армии готовят к роли куда более реалистичной: стать удобным участком чужого фронта. Фото: Alexander Gustav/Shutterstock/Fotodom.

Посол России Олег Озеров предупредил: из Молдавии делают «вторую Украину». Это означает - €317 миллионов из оружейной кассы Евросоюза, натовский калибр вместо «калашникова» уже к 2027-му, всеобщие сборы для мужчин до пятидесяти пяти - как в Киеве накануне 2022-го - и Приднестровье, где любая провокация упирается в российских миротворцев - а значит, в Россию. Брюссель торопится «пока никто не против».

Молдавию не готовят побеждать Россию - самостоятельно она на это не способна. Страну без танков, боевой авиации и серьёзной армии готовят к роли куда более реалистичной: стать удобным участком чужого фронта. Радаром, который смотрит в сторону Одессы. Тыловым коридором для НАТО. Площадкой под беспилотные технологии. Территорией, где западное оружие упирается прямо в российских военных на Днестре.

Именно об этом предупредил посол России в Кишинёве Олег Озеров. По его словам, Запад «по примеру Украины» превращает Молдавию в очередной расходный материал будущего столкновения с Россией. Кишинёв взял курс на «форсированную милитаризацию» - и курс этот продиктован «исключительно интересами западных кураторов, несбыточно жаждущих стратегического поражения России и заявляющих о подготовке к вооружённому столкновению с ней к 2030 году.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Озеров. Фото: Вадим Денисов/ТАСС.

Запад не раз «беспринципно бросал в топку» чужих войн собственных сателлитов - последней в этой топке оказалась Украина, которую годами готовили к роли «расходного материала». И теперь «схожая модель прослеживается в Молдавии»: маленькую нейтральную страну между Румынией и Украиной, где за Днестром стоят российские миротворцы и лежит крупнейший в Восточной Европе склад боеприпасов, вооружают «по примеру Украины».

Но главная сенсация в том, что Европейский союз одобрил для молдавской армии €317 миллионов - втрое больше её нынешнего годового оборонного бюджета. Только на ПВО средней дальности в июле выделено €120 миллионов. А государственная программа на 2026–2030 годы прямо состыкована с европейской «Готовностью-2030», планом партнёрства НАТО и украинским опытом территориальной обороны и «национального сопротивления».

Молдавию не просто вооружают. Её методично пересобирают под чужую военную систему - на чужие деньги, под чужой калибр и к сроку, назначенному не в Кишинёве.

Европейский союз одобрил для молдавской армии €120 миллионов на ПВО средней дальности. Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press.

Кишинёв ответил молчанием. Между тем за сорок часов до интервью по главной площади молдавской столицы впервые за тридцать пять лет независимости прошла техника, в которой не было ни одной машины с советской родословной: германские «Пираньи», американские «Хамви», противотанковые «Спайки», винтовки под патрон 5,56 НАТО. Следом - знамённые группы девяти иностранных армий, от Литвы до США.

Принимали парад президенты Молдавии и Румынии в компании с Зеленским. За два дня до того в Кишинёве впервые побывал Политический комитет НАТО. За восемь дней до того молдавская спецслужба объявила, что «Хиросимы» в Колбасне не будет. И ровно в ту же ночь заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сказал «В случае обострения ситуации мы отреагируем решительно и без промедлений».

Нейтралитет, отлитый в натовском калибре

У Молдавии самый маленький военный бюджет в Европе - меньше, чем у Косово. Шесть с половиной тысяч штыков, ни одного танка, ни одного истребителя, сто тридцать шестое место из ста сорока пяти в мировом рейтинге. Именно это скажут в Кишинёве, едва процитируют посла: какая милитаризация, у нас и армии-то нет.

В том и дело, что нет. Страну, у которой нет армии, не вооружают. Ей не создают самостоятельную армию для большой войны. Ей выдают конкретные функции внутри более крупного механизма: наблюдение за небом, связь, логистику, беспилотные системы, киберзащиту, совместимость с союзниками - и только затем ракеты.

За три года военные расходы Молдавии удвоились: пятьдесят один миллион долларов в 2021-м, сто одиннадцать - в 2024-м. Европейский фонд мира начал в 2021-м с семи миллионов евро на бинты и сапёрные наборы, а 13 июля этого года выделил сто двадцать миллионов одним решением: на ПВО средней дальности, тип которой не называют. Всего - триста семнадцать миллионов, и Молдавия стала вторым получателем этого фонда после Украины. Вторым. Не Грузия, не Босния, не Армения. Страна без единого танка.

Глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас. Фото: REUTERS.

Логику потока объяснила Кая Каллас, приехав в Кишинёв 8 мая. Она предложит удвоить помощь до ста двадцати миллионов в год - потому что, дословно, «мы должны двигаться, пока никто не против Молдовы: никогда не знаешь, когда придёт правительство с двусторонней проблемой». В фразе нет ни слова об угрозе с востока. В ней страх, что кто-нибудь в Будапеште или Братиславе успеет спросить, зачем нейтральной стране натовская ПВО. Так торопятся не те, кто защищается. Так торопятся те, кто боится вопроса.

Министр обороны Носатый объявил: к концу 2027 года армия полностью перейдёт на «западное вооружение калибра НАТО, что даст доступ к логистическим базам, боеприпасам и запчастям». Автоматы Калашникова уже сдают. Программа обороны до 2030 года - десять с половиной миллиардов леев, полмиллиарда с лишним евро для страны со средней зарплатой в восемьсот. К 2028-му две трети армии - «совместимы с НАТО». Индивидуальная программа партнёрства с альянсом, офис НАТО в Кишинёве, переговоры о соглашении с НАТО по секретной информации. Это и есть «украинская модель» в её техническом смысле: сначала калибр, потом логистика, потом ты уже не можешь выстрелить ни из чего, что не куплено, не обслужено и не разрешено на Западе.

Обратный отсчёт уже включён

Белая книга по европейской обороне - план перевооружения на восемьсот миллиардов евро, стыдливо переименованный из ReArm Europe в «Готовность-2030», - пишет прямо: «Россия останется фундаментальной угрозой безопасности Европы в обозримом будущем», а Европа «должна иметь сильную и достаточную оборонную позицию к 2030 году самое позднее». Генсек НАТО Рютте: «Мы не готовы к тому, что идёт нам навстречу через четыре-пять лет». Министр обороны Германии Писториус с трибуны Бундестага: «мы должны быть способны к войне к 2029 году». Генерал-инспектор Бундесвера Бройер: «Различные индикаторы сходятся в одной точке: 2029».

А молдавская программа обороны называется «2026–2030». Один процент ВВП - к 2030-му. Семьдесят процентов подразделений «по западным стандартам» - к 2030-му. Три календаря - брюссельский, натовский и кишинёвский, - составленные разными людьми под разные, как нас уверяют, задачи, упираются в один и тот же год. Плана войны, конечно, нет. Есть хуже: срок готовности. План можно отменить. Срок - только выполнить. И когда Галузин в ту же ночь называет молдавский один процент «контрпродуктивным», он говорит не о деньгах. Он говорит о том, что Кишинёв синхронизировал часы.

Шестьдесят процентов против

Статья одиннадцатая Конституции Молдавии - постоянный нейтралитет, никаких иностранных войск. Её никто не трогает. Больше того, программа обороны называет нейтралитет «фундаментальной опорой», а НАТО «полностью уважает конституционный нейтралитет Молдовы» - это написано в коммюнике того самого визита, во время которого делегация альянса осматривала в Минобороны подаренную технику. Против вступления в НАТО - от половины до шестидесяти процентов молдаван. Их никто и не спрашивает: в альянс не зовут, в альянс встраивают.

Нейтралитет не отменяют, потому что его не нужно отменять. Его вымывают, как берег, - по миллиметру, каждым решением, каждое из которых по отдельности «в полном соответствии». Калибр в полном соответствии. Стандарты в полном соответствии. Секретная информация в полном соответствии. Слово стоит на месте, вокруг него всё двигается.

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой. Фото: EPA.

Глава МИД Попшой на это отвечает заученно: «Единственная страна в мире, которая последовательно нарушает статус нейтралитета Молдовы, - это Российская Федерация». Но нейтралитет - не то, что нарушает сосед. Это то, что держит хозяин. Хозяин, который красит дом в чужой цвет, а потом жалуется, что его перестали узнавать, - не жертва. Двенадцатого августа министр обороны той же страны отказался отвечать журналисту на вопрос по-русски: «Я вас не понимаю». Русский - язык каждого четвёртого жителя Кишинёва. Министр обороны их не понимает и это не оговорка

Ключ от Колбасны

За Днестром - Оперативная группа российских войск: тысяча двести человек по счёту МИД России, полторы тысячи по счёту молдавской спецслужбы. Ротацию Кишинёв заблокировал ещё в 2022-м, а в апреле объявил командующего и весь штаб группы нежелательными лицами: пересечёшь пост - депортация. Кишинёв ссылается на Стамбульскую декларацию 1999 года, Москва - на соглашение Ельцина и Снегура 1992-го, по которому сроки вывода определяются «в ходе переговоров». Переговоров не было двадцать лет - и не Москва их избегала. Вадим Красносельский накануне сказал в Тирасполе: «Миротворцы появились после того, как Молдова совершила вероломное нападение на Бендеры. Это было 19 июня 1992 года. Убито более 800 человек - и ноль. Нет возбуждённых уголовных дел». Тридцать четыре года - ни одного приговора. На этом стоит тираспольское «нет», и странно ждать, что оно рассыплется от абзаца в декларации ОБСЕ.

19 июня 1992 года в городе Бендеры начались масштабные и кровопролитные бои, вошедшие в историю как Бендерская трагедия. Фото: ITAR-TASS.

Сам Кишинёв в первом с 2003 года плане реинтеграции признал: заставить российские войска уйти он не может. И Санду в июне предложила вписать их вывод в переговоры по Украине - попросить Вашингтон и Москву решить то, чего не решить ей самой.

Дальше - склад. Колбасна: сорок два хранилища, два километра до ближайшего села, два - до Украины. В 2005 году Академия наук Молдавии написала закрытый доклад: взрыв эквивалентен десяти килотоннам, кратер в полтора километра. Двадцать лет этой «Хиросимой на Днестре» Кишинёв пугал Европу, требуя вывода российских войск. Двадцать первого августа та же молдавская государственная машина объявила: Хиросимы нет - четырнадцать тысяч тонн, из них взрывчатки две тысячи восемьсот, цепная детонация невозможна, худший случай - пожар и локальные взрывы в радиусе двух километров. И директор спецслужбы подытожил, зачем всё это: «Российская армия должна уйти домой».

Тирасполь понял это мгновенно: «нас явно к чему-то готовят». Красносельский - без всякой Хиросимы: «Взрыв даже одного хранилища - катастрофа, может быть, для города Рыбницы». И - главное, что должен запомнить каждый, кто рисует стрелки на карте: «Россия - собственник».

Об «украинском сценарии», о котором предупредил посол, теперь можно говорить не догадками, а цитатами. Брюссельская Международная кризисная группа ещё в 2024-м написала: после начала конфликта «украинские офицеры в частном порядке обсуждали возможность вторжения в Приднестровье, чтобы захватить склад в Колбасне». Варшавский центр OSW - институт при польском правительстве - этой весной сформулировал жёстче: «С 2022 года Киев неформально и неоднократно давал понять Кишинёву о готовности провести военную интервенцию для нейтрализации российских сил». Арестович обещал справиться «за трое суток» - «только по решению молдавских властей». Так что сценарий существовал. Его предлагали. И единственное, что до сих пор отделяло его от исполнения, - отказ маленького правительства, которое боится собственной страны больше, чем России. Брюссель ничего не запрещал. Предохранитель держится не на институтах, а на людях. А людей в Кишинёве меняют.

Поэтому Москва провела черту заранее и вслух. Галузин, 10 августа: вооружённые провокации против Приднестровья Россия «будет рассматривать как нападение на Российскую Федерацию». В ночь на 29-е - повтор: «отреагируем решительно и без промедлений». Это цена, названная до сделки, - чтобы никто в Кишинёве, Бухаресте или Брюсселе потом не говорил, что не знал.

Что это значит

Всё это происходит не в вакууме, рядом война, которая никуда не делась. Переговоры замерли в марте, перемирия не пережили и недели, а география ударов сдвинулась к Пруту. Дунай пережимают у самого молдавского локтя - и нейтральная Молдавия в это самое время везёт по своей железной дороге шестьсот тысяч тонн украинского зерна, а её единственный порт на Дунае с февраля принадлежит румынской Констанце. Осколки летят и в неё: около семидесяти нарушений неба с 2022 года, испанский F-18, сбивший над Румынией дрон, «вошедший со стороны Молдавии». Ни по одному эпизоду не было независимой экспертизы - и не будет: сомнение не конвертируется в сто двадцать миллионов на ПВО, а уверенность конвертируется. Осколки чужого фронта стали молдавской внутренней политикой, и работают они на тех, кто под них закупает.

Осколки чужого фронта стали молдавской внутренней политикой, и работают они на тех, кто под них закупает. Фото: Mircea Moira/Shutterstock/Fotodom.

На чём стоит эта политика? Из Брюсселя власть в Кишинёве выглядит монолитом, изнутри - иначе. Партия Санду взяла на выборах 50,2 процента, но внутри страны - сорок четыре: большинство ей привезла диаспора. Референдум о вступлении в ЕС внутри страны и вовсе проиграл. Партию Ирины Влах сняли за два дня до голосования - даже наблюдатели ОБСЕ признали, что это «вразрез с международными стандартами». Избранный башкан Гагаузии Евгения Гуцул получила семь лет, приговор подтвердили за две минуты чтения, а саму автономию Конституционный суд лишил права на собственный избирком. У партии власти в опросах тридцать процентов, в президентской гонке 2028 года, куда Санду уже не пустит Конституция, первым идёт Додон. Это не страна, которая готовится к войне. Это страна, которую готовят - против воли большинства, живущего в ней. Разница - в залоге.

«Украинский сценарий» был не страшилкой, а предложением, и предохранителем от него оказалось не международное право, а правительство с тридцатью процентами, которое сменится в 2028-м. 29 августа человек, чьи верительные грамоты в Кишинёве два года не принимают, сказал стране, которая его не слушает, о войне, которой все клянутся избежать. Он единственный, кто произнёс это вслух. Остальные - планируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшая родина несколько раз пыталась его убить: как англичанин «Томми» попал в Донбасс и почему защищает Россию

Киев третьи сутки не вылезает из подвалов, накрыт арсенал Fire Point: разбор прилетов по Украине от военкора Коца

Киевляне обсуждают свержение Зеленского зимой: «Люди выйдут уже не с палками, а с боевым оружием»

Озеров: Запад вооружает Молдавию для конфликта с Россией по примеру Украины