Юра Борисов покорил «Космос»: зрители замерли от ужаса

Актер Юра Борисов поразил зрителей своим перформансом Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Актер Юра Борисов заставил зрителей своего перфоманса несколько раз задержать дыхание от страха — это все он сам, без дублера. Что случилось? Поздним вечером на ВДНХ один из самых знаменитых артистов современного российского кино Юра Борисов устроил зрелищный и экстремальный перфоманс — с восхождением на павильон №34 «Космос», в итоге добрался до купола.

Фанаты с трепетом наблюдали на актером Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На павильон «Космос» Юра Борисов забрался без страховки с помощью лестницы — все эта акция прошла в рамках промо фильма «Девятая планета» 12+, который выйдет в прокат в сентябре. Акцию от нашего собственного «человека-паука» держали в секрете, но народ все равно быстро собрался возле павильона «Космос» — Борисова признали, снимали на видео. Поднимался вверх он бодро — зарядку по утрам точно делает. И не только.

. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Перед съемками фантастического блокбастера «Девятая планета» Юра Борисов с командой актеров, режиссером Николаем Рыбниковым, оператором Александром Дмитриевым участвовала в «Гонке Героев» на полигоне Песочненский под Санкт-Петербургом. Юра Борисов к каждому проекту подходит очень серьезно — подготовка, погружение в роль. Настоящий профессионал. «Нам показалось крутой идеей перед непростыми съемками пережить вместе такой опыт, который помогает сплотиться. Гонка дала нам возможность понять что-то про себя, и друг про друга. Это было круто — преодолеть трудности вместе», — рассказал Борисов о серьезной подготовке к работе.

. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Перфоманс в последние выходные лета на ВДНХ — еще один нестандартный ход, но уже в финальной части работы — актер рекламирует фильм. Борисов так ловко лез вверх, что мы оценили его ловкость, физподготовку и умение подтягиваться. На самом деле, Юра Борисов однажды даже покорил Эльбрус — он был вдвоем с проводником, в конце ноября, в плохую холодную погоду: и справился. Поэтому страшно было зрителям, а сам Борисов покорил «Космос» без страха. А фильм «Девятая планета» получил самое необычное промо этого года.

Юра залез на самую вершину Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, Юра Борисов терпеть не может светские вечеринки и презентации, а вот такие оригинальные проекты — для него. Актер объясняет: «Меня никогда не заряжали публичные мероприятия. Они необходимы, чтобы люди узнавали о фильмах, о том, что вот есть такое кино, и оно выходит в прокат. Если бы можно было этого не делать, я бы с огромным удовольствием не ходил бы никуда...» А вот влезть на купол «Космоса» — это с удовольствием.

Актер признался, что не любит светские тусовки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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