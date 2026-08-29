На Западе составили шесть сценариев эскалации между Россией и НАТО: но умолчали о главном

На Западе фантазируют о возможной эскалации между РФ и НАТО. Фото: Karlis Dambrans/Shutterstock/Fotodom

Британская The Telegraph написала за Россию план войны с НАТО. Точнее, вымучила аж шесть планов. На исходе недели газета выдала в утренней сводке разные варианты, пронумеровав их как меню: мол, выбирайте, с чего начать.

Беспорядки русскоязычных в эстонской Нарве - и «люди в штатском», в неразберихе переходящие границу. Бросок из Белоруссии и Калининграда на Сувалкский коридор, узкую полоску земли, по которой НАТО только и может дотянуться до Прибалтики посуху. Российский вертолёт, «аварийно» севший на чужой земле, и «спасатели», идущие за ним через границу. Провокация с трофейными украинскими дронами, диверсии на железных дорогах, кибератаки на биржи и аэропорты. Шесть глав и ни в одной ни слова о том, зачем это России.

Момент выбран точно. 6 августа The Wall Street Journal сообщила, что американская разведка допускает «ограниченное нападение» России на страну НАТО «уже этой осенью». 25 августа в Москву без объявления прилетел директор ЦРУ, и заголовки объявили, что он приехал «предупреждать Кремль». Ближе к финалу газета признаёт: западные разведки не считают, что Владимир Путин хочет войны с НАТО. За ту же неделю это подтвердили Дональд Трамп: «Меня это совсем не беспокоит», и глава МИД Эстонии, у которого оценка угрозы «не изменилась». Газета написала за Россию шесть сценариев эскалации - и мелким шрифтом оговорилась, что России это не нужно. Остаётся выяснить, кому нужно.

Шесть глав одного триллера

Композиция у материала простая: шесть глав, в каждой - своя декорация. Первая - Нарва: пятьдесят тысяч жителей, девяносто пять из ста говорят по-русски, мост Дружбы через реку перегорожен бетонными «зубами дракона». Газета называет это «крымским сценарием». У «нарвского сценария» есть собственная статья в «Википедии», ему скоро двенадцать лет, и ещё в 2016-м подсчитали, что российские войска дойдут до Таллина за шестьдесят часов.

Западу не дают покоя русскоязычные в эстонской Нарве. Фото: REUTERS.

Вторая глава - классическое вторжение, которое сама газета называет самым опасным и наименее вероятным. Здесь The Telegraph цитирует Марка Галеотти, и цитата хоронит сценарий собственными руками: «Если российские войска перейдут границу с Эстонией, все знают, что будет дальше. Силы вторжения будут атакованы, а по их тыловым частям пойдут авиация и ракеты НАТО». Зачем тогда нападать, авторы не объясняют.

Третья - «потерянный вертолёт» и «спасательная группа», идущая за ним через польскую границу. Четвёртая - трофейные украинские дроны, которые Кремль якобы уронит в Польше, где, по признанию самой газеты, «растут антиукраинские настроения». Пятая и шестая - диверсии и кибератаки, после которых альянс будет мучительно решать, тянет ли это на пятую статью. Общую мысль формулирует аналитик Джастин Бронк: Москва может захватить «довольно небольшой участок территории на границе», чтобы «проверить готовность НАТО задействовать пятую статью». Вся конструкция держится на одном допущении: Россия войны не хочет, но Европа должна жить так, будто война назначена.

Неделя, за которую Европа испугалась и передумала

Даты в этом жанре меняются, как таблички на вокзальном табло. Генсек НАТО Марк Рютте в июне прошлого года давал России «пять лет», в декабре в Берлине объявил: «Мы - следующая цель России». Глава бундесвера держится за 2029-й. The Wall Street Journal сдвинула срок на «эту осень».

Во вторник, 25 августа, в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Кремль подтвердил: встречался с российскими разведчиками, с президентом - нет. Дмитрий Песков назвал публикации о «предупреждении» одним словом - «страшилки», которые «не имеют ничего общего с реальностью и ничего общего не имеют с намерениями Российской Федерации». Через день Трамп закрыл тему: «Меня это совсем не беспокоит. Проблем нет» Рэтклифф и глава СВР Сергей Нарышкин, по его словам, встречаются «раз в полгода или раз в год», отношения «очень хорошие». Киев на время визита попросили приостановить удары. Не стрелять попросили не Россию.

В пятницу Bloomberg добил сюжет: европейские чиновники «уверены, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится к конвенциональному нападению на НАТО или прибалтийское государство», а в Москве, по их мнению, говорили об Иране. Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес уместил историю в одно слово: «спин» - так на языке политтехнологов называют пиаровскую накрутку, когда факты подают под нужным углом».

На Западе гадают, зачем же глава ЦРУ все-таки прилетал в Москву. Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

18–19 августа, за неделю до визита Рэтклиффа, НАТО подняла у границ Калининградской области до полусотни самолётов - истребители, самолёт ДРЛО, заправщики и новейший американский самолёт радиоэлектронной борьбы EA-37B. Союзники, пояснил штаб альянса, «оттачивают оборонительные способности». У чужой границы.

Улики, которые тают в руках

У всех «российских атак» на НАТО последних лет одна судьба: громкое обвинение в первый час - и опровержение, когда о нём уже никто не пишет.

Польша, сентябрь 2025-го. 19 беспилотников, консультации по четвёртой статье, дом с проломленной крышей в деревне Вырыки-Воля на всех экранах мира. Через восемь дней координатор польских спецслужб Томаш Семоняк признаёт: «Всё указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолётом» - AIM-120 с польского F-16. Пшеводув, ноябрь 2022-го: двое погибших, два часа на грани Третьей мировой - и признание, что ракета украинская. «Северный поток»: два года обвинений в адрес России - и ордера немецкой прокуратуры на граждан Украины. Лейпциг, август 2026-го: дрон со взрывчаткой на крыле украинского «Антонова», в бундестаге в первый же день - «систематическая российская военная стратегия», на второй неделе -след ДНК, ведущий в Литву.

Четвёртый сценарий The Telegraph продолжает традицию заранее: если однажды украинский дрон упадёт на польской земле, читателю уже объяснили, что это «российская провокация с трофейной техникой». Индульгенция выписана впрок.

«Ни на дюйм»

Откуда у Европы потребность в русской угрозе, объясняет рассекреченная стенограмма: 9 февраля 1990 года госсекретарь США Джеймс Бейкер обещает Горбачёву, что НАТО не продвинется «ни на дюйм на восток». В договор это не вписали. С тех пор альянс вырос с шестнадцати стран до тридцати двух и встал на Нарве, в полутора сотнях километров от Петербурга. По подсчётам Кильского института, два миллиарда евро военной помощи Украине в месяц - и обещанные в Гааге пять процентов ВВП на оборону. Такой бюджет легче провести под заголовком «Мы - следующая цель».

Москва войны с альянсом не ищет. Остальное - гипотезы, которые нельзя опровергнуть, и потому они вечны. Опасность не в них, а в системе, где любой упавший дрон получает российское авторство в первый же час, а опровержение - через неделю. Такая система не сдерживает эскалацию, она её производит. Россия в эту игру не вступила. Есть седьмой сценарий, которого газета не написала: нападения не будет, а пять процентов ВВП уже потрачены. Из всех семи он единственный, у которого есть мотив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зубы сильно обломают: НАТО отрепетировала захват Калининграда

"Украина - самый хитрый элемент замысла": Три сценария, по которым Европа начнет войну против России

Беспилотники падают, танки горят, связь обрушилась: подготовка Европы к войне с Россией обросла скандалами