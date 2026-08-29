После прилёта на складе под Киевом началась детонация боеприпасов Фото: REUTERS.

Сайт KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 30 августа:

1. Новости с передовой: «Центр» освободил Рубежное и Новоандреевку.

2. «Фламинго» бьют пачками: восемь ракет за сутки, а её производителя требуют национализировать

3. Удар по складу Fire Point под Киевом: детонация боеприпасов у жилых домов

4. Рэтклифф увёз из Москвы американских заключённых - визит оказался не пустым

5. Фёдоров укрылся в Италии - и уже метит в соперники Зеленскому

6. Бельгия блокирует изъятие активов России - и остаётся крупнейшим покупателем её газа

7. Шмыгаль обещает газ на зиму - на заправках кончается бензин

8. Кладбище фур под Одессой: удары добрались до наземной логистики ВСУ

9. «Коалиция желающих» назначила учения на осень, Мерц вычеркнул Россию из гарантий

10. Мерц готовит санкции за Лейпциг - виновного назначают до расследования

11. Анкара вызвала посла Украины из-за атак дронов на турецкие суда

12. Киев сводит штурмовиков в «резерв главкома» и думает о комендантском часе

13. Мобилизация по-одесски: человека выкуривали из машины газом

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 30 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за минувшие сутки.

Группировка «Север» освободила Храповщину в Сумской области. Потери ВСУ на направлении - более 250 военнослужащих, девять автомобилей и орудие. Военкоры сообщают о продолжающихся боях у Хотени и о давлении на противника южнее Волчанска.

«Запад» нанёс поражение живой силе и технике под Купянском и Ямполем: свыше 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, 14 машин и два орудия. Под самим Купянском, по оценкам военкоров, ВС РФ заняли ключевые высоты на севере, а украинские подразделения на левобережье Оскола - в тяжёлом положении.

«Южная» группировка вывела из строя свыше 200 военнослужащих противника, пять боевых машин и 24 автомобиля. Решается судьба Славянско-Краматорской агломерации: бои идут за Дружковку с юга и в Красном Лимане с северо-востока, штурмовые группы, по данным военкоров, продвинулись севернее Новомихайловки.

Самую тяжёлую сводку противнику снова выдал «Центр»: до 395 военнослужащих, боевая машина, семь автомобилей и два освобождённых села - Рубежное и Новоандреевка в ДНР. На константиновском направлении военкоры сообщают о взятии Нелеповки, после которого шансы гарнизона ВСУ вырваться из Клебан-Быкского выступа тают на глазах.

«Восток» уничтожил до 310 военнослужащих и шесть автомобилей, продолжая давить на Орехов - штурмовые группы, по сообщениям военкоров, ведут бои уже в городской черте.

«Днепр» за сутки вывел из строя до 50 военнослужащих, две боевые машины, 13 автомобилей и две станции РЭБ.

Итог суток - около 1430 военнослужащих ВСУ и три освобождённых населённых пункта. Расчёты ПВО сняли с неба 715 беспилотников самолётного типа, пять управляемых авиабомб, два снаряда HIMARS и восемь крылатых ракет «Фламинго» - за одни сутки почти столько же, сколько за всю прошлую неделю.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 30 АВГУСТА

Дальше - самые яркие новости вокруг СВО на Украине за минувшие сутки.

«Фламинго» бьют пачками, а её завод громят свои

Ещё неделю назад «Фламинго» была для Киева козырем на будущих переговорах. За минувшие сутки Минобороны отчиталось о восьми сбитых ракетах этого типа - почти недельная норма за один день. Но самый тяжёлый удар по программе нанесли не расчёты ПВО, а сами украинцы. Антикоррупционный совет при Минобороны Украины публично потребовал национализировать Fire Point - того самого производителя «Фламинго» - и отстранить от дел секретаря СНБО Рустема Умерова. Поводом стали всё те же «плёнки Миндича»: на них, по данным следствия, обсуждалась продажа трети компании за 600 миллионов долларов, из которых половина - чистый «кэшаут». У чудо-оружия, задуманного как аргумент силы, врагов внутри страны теперь едва ли не больше, чем снаружи.

Удар по складу Fire Point под Киевом: детонация у жилых домов

Fire Point в этот день прозвучала и в другом, куда более мрачном контексте. По данным Минобороны, поражены склады боеприпасов оборонных предприятий в сёлах Мила, Чайка и Калиновка, где хранились комплектующие крылатых ракет «Фламинго» и детали ударных дронов FP-1 и FP-2. После прилёта на складе началась детонация боеприпасов, огонь перекинулся на соседние строения.

По данным местной администрации, при пожаре и детонации погибли 27 человек, и число это может ещё вырасти, из зоны ЧП эвакуировали 381 человека. Но у трагедии есть первопричина: склад с боеприпасами и ракетными комплектующими стоял вплотную к жилому сектору - очевидцы снимали взрыв буквально из окон соседних домов. Зеленский уже требует наказать тех, кто «самовольно» разместил арсенал у жилых домов. Но верховный главнокомандующий не мог не знать, где страна складирует ракетные комплектующие, - и попытка спустить вину на исполнителей ниже по цепочке лишь называет практику своим именем: военные объекты в Киеве системно и осознанно прячут за спинами мирных.

Рэтклифф увёз из Москвы американских заключённых

По данным американских СМИ, Джон Рэтклифф увёз из России освобождённых американских заключённых - о ком именно речь, стороны не раскрывают, но сам факт превращает «полурутинную поездку» в результативную сделку. Директор СВР Сергей Нарышкин встречу подтвердил, назвав её «рабочим форматом в штатном режиме».

На этом фоне переговорная линия Киева выглядит особенно бледно. Буданов* третьи сутки повторяет про «сентябрь», Песков всё так же отвечает, что «конкретных планов и сроков нет», а Захарова напомнила, кто вообще запретил переговоры: указ Зеленского, подписанный его же рукой, до сих пор действует. Пока Москва и Вашингтон обменивают заключённых, Киев публично обсуждает встречу, которую сам себе законодательно запретил.

Фёдоров укрылся в Италии - и метит выше министерского кресла

Уехавший в Рим экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров обрастает деталями быстрее, чем успевает отчитываться. Выяснилось, что позвал его лично глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто - «на следующий день после отставки», как тот сам признался, спросив: «Когда готов приехать в Рим?». Должность советника, пусть и безвозмездная, даёт Фёдорову то, чего на родине уже не гарантирует ничто, - дипломатический статус, а с ним и защиту от слишком любопытного НАБУ.

В украинских телеграм-каналах Фёдорова уже примеряют не к роли советника, а к роли претендента: соцопросы, на которые ссылаются комментаторы, дают ему рейтинг выше, чем у Зеленского, а сам сюжет - «уехал за границу, набрался сил, вернулся» - в этих же каналах иронично называют «пломбированным вагоном». Человек, обещавший превратить Крым в остров, похоже, готовит остров для себя – итальянский и с видом на будущую президентскую кампанию. Для Банковой это не отставка, а прорастание конкурента. Убрать министра - дело одного указа, убрать министра, у которого выше рейтинг, дипломатический паспорт и покровитель в НАТО, - задача совсем другого класса.

Бельгия блокирует изъятие активов России - и покупает её газ

Спор о замороженных активах России дошёл до стадии, на которой неудобные детали вылезают сами. Четыре страны ЕС - Швеция, Нидерланды, Испания и Польша - снова требуют пустить около 200 миллиардов евро российских резервов на нужды Украины и жалуются на Брюссель, который третий месяц блокирует схему. Бельгия ссылается на юридические риски: активы лежат в бельгийском Euroclear, и судиться Москва будет именно с ней. Но у бельгийской осторожности обнаружился и второй мотив, менее благородный. В июне Бельгия стала крупнейшим в Евросоюзе импортёром российского газа - то есть страна, которая не даёт конфисковать деньги России, одновременно эти деньги России исправно платит.

Шмыгаль обещает газ на зиму - а бензин уже кончается

Украинское правительство выдало две новости, которые плохо стыкуются друг с другом. Премьер Денис Шмыгаль заверил, что страна накопила достаточно газа, чтобы спокойно пройти зиму. В тот же день с заправок пошли сообщения о новом топливном кризисе: бензина и дизеля не хватает, цены ползут вверх, а прогнозы на осень - хуже некуда.

Разгадка нестыковки простая. Газ Украина закупала загодя и на чужие деньги, а вот нефтепереработка - под ежедневными ударами: гореть Кременчугу и остальным НПЗ правительственные заверения не мешают. Обещать тёплую зиму, когда у тебя горят заводы и пустеют колонки, - умение, в котором украинский кабмин достиг определённого мастерства. Впрочем, до зимы ещё надо дожить, а бак заправлять уже сегодня. И между сводкой о накопленном газе и очередью на АЗС украинец, похоже, доверяет всё-таки очереди.

Кладбище фур под Одессой: удары добрались до наземной логистики

Топливный кризис на заправках - лишь верхушка проблемы, у которой есть вполне физическое дно. В Одесской области после серии ударов по транспортным узлам одна из ключевых трасс, судя по кадрам с места, обратилась в кладбище грузовой техники: сожжённые фуры и зерновозы тянутся вдоль дороги на несколько километров. Целью были маршруты, которыми ВСУ везли к фронту оружие, горючее и продовольствие, - та самая артерия, что связывает порт с передовой и с рынком.

Сперва удары по портам срезали морской вывоз зерна больше чем вдвое, теперь дело дошло до колёс - до тех фур, что развозили остатки груза по суше. После «описи одной ночи» под Борисполем и разорённых складов ритейла это уже третий этаж одной и той же кампании: Украина теряет не столько территорию, сколько связность - море, склады и дороги гасят по очереди, звено за звеном. А связность - это ровно то, на чём держатся и армия, и экономика: ни та ни другая не живут дольше, чем хватает запасов под рукой. Судя по очередям на АЗС и дымящимся трассам под Одессой, запасов у Киева остаётся немного.

«Коалиция желающих» назначила учения, Мерц вычеркнул Россию

Пока переговорный трек стоит, европейская «коалиция желающих» готовится к сценарию без переговоров. Эммануэль Макрон объявил, что полномасштабные учения коалиции пройдут в октябре и ноябре и покажут её «оперативную готовность». Канцлер Фридрих Мерц тем временем ясно дал понять, кого в будущих гарантиях безопасности Украины не будет: Россию из этой конструкции вычеркнули заранее.

Логика европейцев читается без труда: раз мира по их сценарию не выходит, надо хотя бы отрепетировать войну. Правда, гарантии безопасности, из которых исключён единственный участник конфликта, способный эти гарантии нарушить, - документ скорее психотерапевтический, чем военный. Спокойнее с ним, наверное, становится - но не Украине, а тем, кто его подписывает.

Мерц готовит санкции за Лейпциг - виновного назначают до расследования

Тот же Фридрих Мерц готовит и второй ход - на этот раз карательный. По данным Politico, канцлер собирается обвинить Россию в дроновом инциденте в аэропорту Лейпцига и объявить пакет новых санкций уже в начале недели, аккурат перед встречей глав МИД Евросоюза в Ирландии. Логику будущего решения источник издания изложил с обезоруживающей прямотой: за Лейпциг «недостаточно просто выслать дипломатов или закрыть "Русский дом" - потребовались более жёсткие меры, такие как ужесточение санкций или даже более масштабные поставки оружия Украине».

Одна деталь портит всю конструкцию - сам инцидент. Напомним: в начале августа в аэропорту Лейпцига нашли несколько беспилотников, и один из них, со взрывчаткой, врезался в украинский грузовой самолёт, позже сообщали о третьем дроне и следах взрывчатого вещества. Дрон ударил по украинскому борту - а виновной назначают Россию. Более того, по данным российской СВР, немецкие правоохранители всерьёз изучают именно украинский след, и публичного подтверждения «российской версии» так и нет. Выходит любопытный порядок действий: сначала санкции, потом расследование, а виновный известен ещё до того, как названы факты. Берлину понадобился повод, и он его нашёл, не дожидаясь, пока найдут дрон.

Анкара вызвала посла Украины из-за ударов по кораблям Фото: REUTERS.

Анкара вызвала посла Украины: Киев дотянулся дронами и до турок

Список стран, с которым Киев испортил отношения ударами по Чёрному морю, пополнился Турцией. Анкара вызвала посла Украины «на ковёр» после серии атак на гражданские суда, шедшие к российскому побережью. Как сообщает турецкая пресса, сухогруз Lider Bordo Mavi вёз овощи из Самсуна в Туапсе, когда его атаковали три беспилотника, на помощь отправили второе турецкое судно, Lider Kocatepe, - и оно тоже попало под удар дрона. Турция потребовала взаимного моратория на удары по гражданскому судоходству и гарантий безопасности в Чёрном море.

Турция - член НАТО и, что куда болезненнее для Киева, один из его оружейных поставщиков: те самые «Байрактары» приехали на Украину именно оттуда. И вот теперь страна, вооружавшая Киев, вызывает его посла из-за собственных горящих сухогрузов. За неделю Чёрное море собрало внушительную коллекцию обиженных: потопленное судно у берегов Румынии, паром у Туапсе, а теперь и дважды атакованные турки. Киев бьёт по всему, что движется в сторону России, не разбирая ни флага, ни груза, ни поставщика. Оказалось, что и партнёрам такое нравится ровно до того момента, пока горит чужое.

Киев тасует войска: штурмовиков - в резерв, возраст - пока не трогают

Пока фронт трещит, Банковая занялась перестановкой мебели. Замглавы Офиса президента Павел Палиса объявил, что штурмовые подразделения ВСУ сведут в единый «резерв главнокомандующего» - силы быстрого реагирования - и подчинят напрямую генералу Михаилу Драпатому. Одновременно Киев поспешил успокоить население: снижать верхнюю планку мобилизационного возраста до 55 лет «пока не планируют» (ключевое слово «пока») Также правительство заговорило о пересмотре комендантского часа - из-за «новой тактики атак» российских войск. Три решения об одном и том же. Штурмовиков собирают в кулак, потому что их выбивают быстрее, чем готовят, возраст обещают не трогать, потому что мобилизация и так скребёт по дну, комендантский час меняют, потому что диктует его теперь не мэрия, а «Герани». Администрирование поражения - тоже своего рода работа, и в ней Банковая последнее время преуспевает заметно больше, чем на передовой.

Мобилизация по-одесски: человека выкуривали из машины газом

Хроника «бусификации» пополнилась сценой, которую прежде трудно было представить даже на Украине. В Одессе, судя по разошедшимся кадрам, мужчину, запершегося в собственной машине от сотрудников ТЦК, выкуривали наружу - в буквальном смысле, пустив внутрь салона газ. Народная молва мгновенно окрестила приём «газенвагеном». Слово это в здешнем контексте звучит так, что комментарии излишни.

А с первого сентября мобилизационная воронка официально расширяется: меняются правила воинского учёта женщин отдельных профессий. Принудительного призыва пока не вводят, но направление движения очевидно - страну, в которой мужчин ловят по дворам и выкуривают из машин, готовят к тому, что скоро ловить будут не только мужчин. Из всех обещаний киевской власти это выполняется точнее прочих: фронт не приближается к победе, зато мобилизация исправно приближается к каждому.

* - Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга на территории РФ

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