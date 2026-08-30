Лео Бакерия: Иосиф Кобзон был невероятно теплым человеком

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В воскресенье, 30 августа, на Востряковском кладбище столицы, где похоронен великий певец и политик Иосиф Кобзон, собрались его близкие, друзья, поклонники… (Иосиф Давыдович скончался в этот августовский день 8 лет назад, в 2018-м.)
Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП
Вдова выдающегося артиста - заслуженный работник культуры России Неля Михайловна и дочь Наталья искренне поблагодарили присутствовавших.
Над могилой, где сооружен величественный памятник (Иосиф Кобзон - в полный рост, с микрофоном), зазвучала запись одной из самых популярных песен исполнителя - «Память».
Память, память за собою позови
В те далекие, промчавшиеся дни
Ты друзей моих ушедших оживи,
А друзьям живущим молодость продли!..
Звучали аплодисменты.
Фото: фотохроника ТАСС..
Привезли венок от Государственной Думы (Кобзон являлся депутатом нижней палаты парламента нескольких созывов). Люди несли и несли букеты…
О Кобзоне - эмоционально и сердечно - говорили певица Вера Берадзе, студенты Московского института театрального искусства имени народного артиста СССР И.Д.Кобзона…
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
А вот что сказал в интервью «КП» президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бакерия:
- Иосиф Давыдович - выдающийся деятель культуры. Человек, на которого можно было во всем надеяться. Человек, который до самого высокого уровня поднял свое исполнительское мастерство. Но самое главное - он был невероятно теплым человеком. И - как-то по особому красиво понимал дружбу. Ну и самому ему очень повезло с супругой - Нелей. Я хотел бы сказать членам семьи Иосифа Давыдовича, чтобы они знали - память о нем навсегда останется в мыслях и сердцах людей нашей многомиллионной страны.
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Мы тоже возложили гвоздики - от имени академика РАН Геннадия Онищенко. (Когда Иосифа Давыдовича не стало, Геннадий Григорьевич заменил его на посту президента Землячества донбассовцев Москвы.)
Фото: Александр ГАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
Второй букет был от «Комсомольской правды», с которой Кобзон дружил многие десятилетия. Про нас он говорил так: «Я очень люблю «Комсомолку». Будь она трижды… счастлива!»
А в известной песне иногда переиначивал слова и пел так: «Не расстанусь с «Комсомолкой» - буду вечно молодым!»