Руководитель Разведывательно-водолазной команды Константин Богданов Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» неоднократно рассказывала о работе Разведывательно-водолазной команды под управлением Константина Богданова, которая ищет затопленные корабли и возвращает истории их имена и подробности гибели (подробности читайте здесь).

В мае специалисты обнаружили советский дистанционно управляемый торпедный катер, затонувший в 1939 году в Финском заливе в районе мыса Колганпя — прадедушку современных морских дронов ( об этом читайте здесь)

А в августе водолазы РВК сделала еще одну находку на дне Баренцева моря. В рамках экспедиционного проекта «Москитный флот победы. Север», который проходит при поддержке Русского географического общества, Фонда президентских грантов и ДОСААФ, был обнаружен немецкий военный транспорт «Утландсхерн», затонувший в 1942 году в устье губы Печенги.

Доставка колокола в редакцию "КП" Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Его построили в Гамбурге в 1927 году для местной судоходной компании. При спуске на воду судно получило название «Картагена», позднее его переименовали в «Голфо де Панама». С 1939 года корабль носил название «Утландсхерн».

В студии радио "КП" Фото: Мария Ворнакова.

В марте 1942 года «Утландсхерн» направлялся из Лиинахамари в Киркенес в сопровождении двух немецких сторожевых кораблей. На выходе из фьорда транспорт попал на минное заграждение и подорвался на советской тяжёлой мине КБ. Таким образом «Утландсхерн» стал первой победой советского флота в Заполярье.

Останки судна "Утландсхерн". Фото: Разведывательно-водолазная команда _ VK

Опознать судно удалось по корабельному колоколу с его первоначальным названием «Картахена». Этот колокол принес на запись программы «Активная полевая жизнь» руководитель Разведывательно-водолазной команды Константин Богданов. Операция по доставке оказалась ненамного легче, чем поднимание его со дна. Дело в том, что этот важный атрибут любого судна весит примерно 50 килограммов. Привести его, а затем затащить на 8 этаж редакции было настоящим приключением. А все для того, чтобы вы, дорогие радиослушатели, смогли услышать голос корабля, умолкшего 84 года назад. И в истории радиовещания это происходило впервые — когда в студии раздался звон морского колокола.

Имя корабля установили по надписи на колоколе Фото: Мария Ворнакова.

Слушайте программу «Активная полевая жизнь», посвященную приключениям Разведывательно-водолазной команды в воскресенье 30 августа в 23:00 на радио «Комсомольская правда» - волна 97,2 FM и сайт radiokp.ru