Мятежники пытались захватить президентский дворец и начали штурм телерадиокомплекса: путч в Нигере помогли подавить российские военные

Мятежники пытались захватить президентский дворец Фото: REUTERS.

Российские военные из Африканского корпуса Минобороны РФ помогли пресечь попытку мятежа в Нигере.

В ночь на субботу в центральных районах столицы страны — города Ниамей, поднялась сильная автоматная и пулеметная стрельба. Как позже выяснилось, взбунтовались армейские части, руководимые рядом офицеров, недовольных политикой президента страны Абдурахмана Чиани. Мятежники пытались захватить президентский дворец, в котором находился глава государства, и вступили в перестрелку с охраной. Одновременно путчисты начали штурм телерадикомплекса и на некоторое время захватили его. Колонна бронетранспортеров ворвалась и на территорию международного аэропорта Ниамея, который также выполняет роль основной военной авиабазы страны.

Африканский корпус Минобороны России помог пресечь попытку мятежа в Нигере Фото: REUTERS.

Как сообщил посол России в Нигере Виктор Воропаев, стрельба велась в районе нашего посольства и гостиницы Bravia, где проживают российские дипломаты. Так совпало, что в этот момент там находились и несколько депутатов Госдумы РФ, приехавших по приглашению нигерских властей для участия в заседании парламента Альянса государств Сахеля (объединяющего Мали, Буркина-Фасо и Нигер). Мятежные военные предприняли попытку проникнуть в гостиницу, но ее успешно отразили сотрудники жандармерии, сохранившей верность президенту. Никто из российских граждан не пострадал.

По словам посла Воропаева, утром в субботу руководство страны официально обратилось с просьбой о содействии в подавлении путча к командованию Африканского корпуса Минобороны РФ, бойцы которого расквартированы в районе аэропорта. Эта помощь была оказана в рамках выполнения задач по борьбе с терроризмом, возложенных на корпус. К вечеру субботы мятежные части были нейтрализованы, их личный состав сложил оружие и начал сдаваться президентской гвардии. В воскресенье продолжалась зачистка столицы, и сейчас обстановка там полностью контролируется правительством.

В ночь на субботу в центральных районах столицы страны — города Ниамей, поднялась сильная автоматная и пулеметная стрельба Фото: REUTERS.

Начальник генштаба ВС Нигера и командующий сухопутными войсками посетили расположение Африканского корпуса и выразили личную благодарность российским военнослужащим за поддержку. При этом с размещенными там же, в аэропорту, солдатами итальянского антитеррористического подразделения нигерцы общаться не захотели, поскольку итальянцы просьбу подключиться к борьбе с путчистами проигнорировали.

«Российская сторона продолжит поддерживать нигерских друзей в борьбе с экстремистами», — заявили в МИД РФ, добавив, что речь идет в том числе о тех, кого подстрекают бывшие европейские метрополии.

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