IT-блогер, гитарист из Якутска и бизнес-партнер: О пропавших после трагедии в Непале россиянах рассказали в посольстве

Пропавшими без вести числятся 2498 человек Фото: REUTERS.

В Непале на границе с Китаем продолжаются широкомасштабные поисково-спасательные работы. Уже найдены тела 734 жертв смертоносного паводка на реке Бхоте Коши. Пропавшими без вести числятся 2498 человек.

Подростка спасли с крыши затопленного дома в Непале на вертолёте Во время мощного паводка в Непале, унесшего жизни сотен людей, подросток забрался на крышу затопленного дома и подавал сигнал, размахивая футболкой. Экипаж подлетел к зданию на предельно низкой высоте — мальчика подняли на борт буквально за руку.

На сегодня остается неизвестной судьба по крайней мере девятерых россиян, сообщили «КП» в Посольстве России в Непале. Среди пропавших - 31-летний москвич Александр Зимин, IT-блогер и разработчик приложений. Молодой человек много путешествовал, в 2018 году участвовал в походе в горах Непала. Он числится в составе группы S3 от Isha foundation. 27 августа он должен был уже вернуться домой.

Сведения по передвижению группы разнятся. В посольстве РФ в Китае сообщили, что Александр прошел китайский погранпереход примерно за полчаса-час до катастрофы, после чего перестал выходить на связь. Последний раз он был в сети в 8:20 утра по непальскому времени. Хотя туроператор утверждает, что группа S3 прибыла к границе за 10 минут до начала наводнения.

В свою очередь в списках непальской иммиграционной службы никто из участников группы (а их около 80 человек) не числится - путешественники из S3 не успели пересечь границу со стороны Тибета в то утро.

В Непале на границе с Китаем продолжаются широкомасштабные поисково-спасательные работы Фото: REUTERS.

«ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»

Не выходили на связь и участники группы психолога Ирины Блонской. Большинство из них граждане Украины, однако известно также о двух россиянах - 37-летнем Кирилле Третьякове и 46-летней Наталье Киселевой. Третьяков - житель Якутска, гитарист и основатель Дома музыкантов (музыкальной школы для детей и взрослых). Женат, воспитывает двоих маленьких сыновей. Жительница Ростова-на-Дону Наталья Киселева оказалась деловым партнером Блонской и организатором этой поездки в Непал, которую сама назвала «главным проектом года». Увлеченная психологией и практиками самопознания, она много путешествовала и часто делилась в соцсетях снимками из разных уголков мира. Перед вылетом в Катманду женщина успела побывать в Киргизии, а незадолго до схода селя опубликовала последнее фото.

Программа включала пребывание участников в Катманду, Лхасе и Шигадзе, поездку к подножию Эвереста и остановку у озера Манасаровар. В конце участников ждала кора - традиционный обход горы Кайлас.

Уже найдены тела 734 жертв смертоносного паводка на реке Бхоте Коши Фото: REUTERS.

Российские туристы не выходят на связь после наводнения в Непале Наводнение в Непале унесло жизни 626 человек. По предварительным данным, шесть российских туристов не выходят на связь после катастрофы. Посольство призывает родственников граждан РФ, которые предположительно находились в зоне бедствия и пропали, направить в дипмиссию официальные обращения с запросом их поиска.

СПАСЕННЫЕ В КИТАЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Также неизвестна судьба двух латвийских групп. Утром 26 августа в приграничной зоне находились 43 человека: шесть человек направлялись в Тибет, 37 возвращались в Непал после паломничества к Кайласу. Среди них - 33 гражданина Латвии, остальные граждане других государств, в том числе две россиянки - 38-летняя Анна Пак из Петербурга и 48-летняя Елена Оксюз.

Анна Пак - преподаватель бразильского танца форро и специалист в сфере IT. Она давно и активно путешествует по миру, только за последние годы она совершила больше 36 шести перелетов. В Непал девушка отправилась по путевке компании Mighty Himalaya Trek & Expedition в группе из семи человек. По словам мужа, команда заночевала у погранпоста Расувагадхи и на рассвете перешла границу. В паспорте Анны стоит соответствующий штамп. После этого она перестала выходить на связь.

Елена Оксюз - гид-историк с российским и турецким паспортами. Больше 20 лет она жила и работала в Турции, где вела авторские туры, а в последнее время обосновалась в Вене.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс написал в соцсетях, что до сих пор остается надежда найти пропавших без вести живыми. Появилась информация о группе, которая незадолго до схода селя успела пересечь границу с Китаем. Не исключено, что сейчас они находятся в небольшом горном китайском селе примерно в 45 минутах езды от границы. Связь до сих пор отсутствует в этом районе, поэтому личности людей пока неизвестны. Латвийский МИД уже связался с китайской стороной с просьбой установить имена выживших. В официальных списках, опубликованных МВД Непала, шестым пропавшим россиянином числится Олег Хаценко. Однако неизвестно, в составе какой из групп он находился.

Имена еще трех соотечественников в российском посольстве пока не называют.

В диппредставительстве также сообщили, что по заявлению непальских властей, часть останков погибших 26 августа уже захоронена. Прежде всего, речь идет о телах, которые подверглись наиболее сильным изменениям. Перед этим у каждой жертвы берутся образцы ДНК, чтобы родственники могли впоследствии сопоставить данные для возможной эксгумации.

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