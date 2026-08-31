Новые анализы на холестерин, кальций в артериях, риск ишемической болезни сердца: что изменится в диспансеризации с 1 сентября

Больше внимания уделяется раннему выявлению сердечно-сосудистых, когнитивных и других рисков. Фото: fotosparrow / Shutterstock / Fotodom

«С 1 сентября в России изменяется порядок диспансеризации» - такая новость в последние дни облетела многие СМИ и каналы в соцсетях. Сообщается о серьезных новшествах: оценка коронарного кальция в артериях сердца (определяет наличие опасных бляшек), УЗИ брюшной аорты, полный липидный профиль с разбивкой на разные виды холестерина и др.

Однако, если заглянуть в базовый приказ Минздрава России, регулирующий порядок диспансеризации (приказ № 404н), то кардинальных изменений не обнаруживается. В чем же дело? Что реально изменится на практике в ближайшее время и каких обновлений еще придется подождать - в этом разбирался KP.RU вместе с сопредседателем Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрием Жулевым. ()

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕРДЦА И МОЗГА

- С 1 сентября начинает действовать новая форма № 131/у - важный учетный документ, в котором фиксируются итоги диспансеризации, выявленные у человека риски и заболевания, - поясняет Юрий Жулев. - Это очевидное движение вперед. Форма стала значительно подробнее, в ней появились сердечно-сосудистые и когнитивные риски, новые показатели липидного обмена (подробнее см. ниже. - Прим. Ред.), более полно отражается скрининг на гепатит С.

Целый ряд этих изменений соответствует предложениям, которые высказывал Всероссийский союз пациентов. Вектор правильный: диспансеризация должна прежде всего помогать раньше выявлять тяжелые, жизнеугрожающие заболевания, фиксировать их и своевременно направлять человека на дальнейшую диагностику и лечение.

Однако теперь важно синхронизировать новую форму с приказом № 404н (Порядок проведения диспансеризации) и Программой госгарантий бесплатной медпомощи, подчеркивает эксперт.

- Обновленная форма создает хороший фундамент. Мы рассчитываем, что за ней последуют необходимые нормативные и организационные изменения. Потому что сама по себе та или иная строка в форме № 131/у еще не означает, что с 1 сентября автоматически появляются новые обследования для всех, - поясняет Юрий Жулев.

В новой учетной форме появилась графа «Оценка липидного профиля» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

КАК БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ХОЛЕСТЕРИН

В новой учетной форме появилась графа «Оценка липидного профиля». Она включает показатели:

* холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности, известны как «хороший» холестерин);

* холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности, «плохой» холестерин);

* ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности, разновидность «плохого» холестерина);

* триглицериды.

Также появилась графа «Уровень липопротеина(а) в крови». Превышение такого показателя наносит по сосудам человека тройной удар: способствует развитию атеросклероза (отложений холестерина, сужающих сосуды), воспалительных процессов и образованию тромбов. В результате растет угроза инфарктов и инсультов.

Кому и как часто будут делать анализы на практике?

- Программой госгарантий предусмотрено исследование липопротеина(а) однократно в возрасте от 18 до 40 лет. Развернутый липидный профиль - один раз в шесть лет в возрасте 18-39 лет и один раз в три года, начиная с 40 лет, - поясняет Юрий Жулев.

Но на каком именно этапе диспансеризации, в каком порядке должны проводиться эти исследования - в приказе № 404н пока не оговаривается. «То есть Программа госгарантий предусматривает такие анализы, учетная форма предписывает фиксировать результаты, а сам порядок диспансеризации еще предстоит с ними синхронизировать», - отмечает сопредседатель Всероссийского союза пациентов.

ВЫЯВЛЕНИЕ БЛЯШЕК, РИСКА ИНФАРКТА И РАЗРЫВА АОРТЫ

Еще несколько новых пунктов в учетной форме для диспансеризации направлены на раннее выявление ишемической болезни сердца (ИБС) и аневризмы брюшной аорты. Поясним: аневризма это опасное расширение сосуда, когда его стенка истончается, как воздушный шарик. Разрыв аневризмы приводит к массивному внутреннему кровотечению и в 80-90% случаев заканчивается смертью. УЗИ позволяет «поймать» аневризму на ранней стадии и прооперировать в плановом порядке.

С 1 сентября в России изменяется порядок диспансеризации. Фото: sdecoret / Shutterstock / Fotodom

Конкретно в новой учетной форме № 131/у значатся:

* оценка коронарного кальция (то есть выявление кальцинированных атеросклеротических бляшек в стенках коронарных артерий сердца);

* оценка предтестовой вероятности ишемической болезни сердца (в процентах);

* УЗИ брюшной аорты (на 2-м этапе диспансеризации).

- Что касается коронарного кальция, то новая форма предусматривает возможность зафиксировать кальциевый индекс по ранее выполненной КТ органов грудной клетки, - говорит Юрий Жулев. - Это не означает, что КТ теперь назначается всем проходящим диспансеризацию. В то же время сама возможность учитывать уже имеющиеся результаты - правильный административно-организационный шаг. Информация не должна теряться: она должна помогать врачу оценивать риски и определять дальнейший маршрут пациента.

Как пояснили «КП» врачи-кардиологи, данные о коронарном кальции можно получить, например, из снимков КТ, сделанных во время ковида - если они у вас есть, можно захватить с собой на диспансеризацию и попросить врача внести в учетную форму. Также по приказу Минздрава № 404н компьютерная томография грудной клетки полагается в ходе диспансеризации некоторым категориям пациентов. В частности - при подозрении на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта на 2-м этапе диспансеризации.

- Оценка предтестовой вероятности ИБС - это расчетный показатель, а не отдельное новое исследование, - продолжает Жулев. - Возраст и периодичность для него отдельно не установлены. Для УЗИ брюшной аорты тоже пока не определены возраст, периодичность и медпоказания, а универсального скрининга [на аневризму аорты] в приказе № 404н нет. Поэтому здесь необходимы дополнительные нормативные разъяснения.

Иными словами, ждем обновления приказа Минздрава, конкретизирующего порядок проведения диспансеризации.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ОНКОСКРИНИНГАХ

Напомним, в диспансеризацию входят онкоскрининги. Это профилактические проверки для раннего выявления самых распространенных видов рака - в зависимости от пола, возраста, факторов риска. Так, женщинам с 40 до 75 лет раз в два года полагается маммография; всем гражданам от 40 до 64 лет тест на скрытую кровь в стуле раз в два года, а с 65 до 75 лет ежегодно (этот анализ показывает подозрение на колоректальный рак) и т.д.

В новой учетной форме предусмотрено указание стадий выявления рака. Но ведь для такой детализации просто скрининга недостаточно, требуются углубленные исследования. Их теперь тоже включили в диспансеризацию?

- Из имеющихся документов не следует, что стадия онкологического заболевания должна определяться непосредственно во время диспансеризации, - уточняет Юрий Жулев. - И это хороший пример того, почему вслед за изменением формы нужна четко прописанная маршрутизация (то есть пошаговое разъяснение, как действовать пациенту при выявлении подозрений в ходе онкоскринингов. - Прим. Ред.).

Как предполагают специалисты, скорее всего, информация о стадиях будет вноситься в учетную форму диспансеризации позднее - в случае, если диагноз подтвердится в ходе дальнейших обследований при получении специализированной онкологической медпомощи. Такая отчетность позволит лучше анализировать, в том числе, эффективность того или иного онкоскрининга.

НА ЗАМЕТКУ

Какие еще новации

Расширен перечень факторов риска для здоровья пациента, которые будут указываться в учетной форме. Добавили:

- факторы риска, повышающие вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые, диабет, онкозаболевания и др.): употребление табака, анормальная прибавка массы тела, ожирение, употребление алкоголя, неприемлемый пищевой рацион в сочетании с недостатком физической активности;

- для граждан в возрасте 65 лет и старше: риск падений, риск переломов из-за остеопороза, риск когнитивных нарушений, другие проблемы образа жизни.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Я бы не говорил, что с 1 сентября одномоментно появляется большой набор новых исследований. Главное изменение сейчас - сама система учета становится более современной и подробной. В ней гораздо больше внимания уделяется раннему выявлению сердечно-сосудистых, когнитивных и других рисков. Это хороший фундамент для дальнейшего расширения возможностей диспансеризации, - прокомментировал KP.RU сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. - В целом, мы видим правильное движение в сторону раннего выявления заболеваний и более качественной маршрутизации пациентов.

! Чтобы проконсультироваться, что полагается сейчас при диспансеризации именно вам или членам вашей семьи (с учетом возраста, пола и т.д.), вы можете позвонить в колл-центр страховой медицинской компании, выдавшей вам полис ОМС. Сюда же можно обращаться с жалобами, если возникают трудности с записью к врачам и при прохождении обследований.

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