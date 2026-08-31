Живут с родителями, не хотят взрослеть, боятся ИИ: как устроен внутренний мир поколения зумеров

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня на историческую сцену выходит поколение зумеров. Это молодые люди, которые родились после 1997 года, самым старшим представителям этой генерации еще не исполнилось 30 лет. О зумерах распространяют самые невероятные слухи.

Они амбициозны и самолюбивы, но в то же время не торопятся взрослеть и уходить в самостоятельную жизнь из-под крыши родительского дома. Выросли в сытое время, но это не мешает им жить в атмосфере тревожности и страха. Они общаются текстовыми сообщениями и считают признаком дурного тона телефонные звонки без предупреждения…

А как на самом деле устроен внутренний мир зумеров? Об этом KP.RU поговорил с социологом Натальей Соловьевой, младшим научным сотрудником Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Она один из авторов исследования “Инаковость поколения Z на рабочем месте: поведенческие и ценностные особенности в глазах работодателя”.

ПОЧЕМУ РОДИТЕЛИ ЗУМЕРОВ ПЕРЕПИСЫВАЛИ ИСТОРИЮ СВОЕГО ДЕТСТВА

- Наталья Сергеевна, правда ли, что детской травмой поколения зумеров стало включенное родительство, когда ребенок превращался для мам и пап в проект, в который вкладывалось огромное количество времени, денег и усилий. А выяснилось, что гиперопека мешает им войти в самостоятельную жизнь…

- Назвать включенное родительство травмой сложно, потому что оно принесло позитива всё-таки больше, чем негатива. Да, это повлияло на качество адаптации молодого поколения к взрослому миру, но включенное родительство это скорее реакция мам и пап на их собственное детство. Психологи говорят, что они таким образом переписывали свою собственную историю, пытались задним числом изменить что-то в отношениях со своими родителями. И воспроизвели на своих детях тот сценарий, который хотели для себя. Но зумеры не воспринимают родительские эксперименты как травму. Мы не слышим этого в интервью, скорее, на них тяжело повлияла повышенная цифровизация, в том числе вызванная ковидом.

- Не ходить в школу - это же мечта учеников всех времен и народов. Что же тут тяжелого?

- Дело в том, что ковид для многих зумеров пришелся на последние годы школы, когда мы учимся общаться, выстраиваем активные социальные связи, получаем навык разрешения конфликтов, перешагиваем через запреты - например, прогуливаем уроки, которые считаем ненужными, но так, чтобы избежать нагоняя... А у них этот важный этап взросления проходил в онлайне. И если мы посмотрим соцсети, то увидим там удивительный сюжет, как зумеры заново проживают свой выпускной: девушки наряжаются, красятся, собирают шумные компании, как будто бы у них выпускной сегодня, а не тогда, когда они его пропустили.

Ковид для многих зумеров пришелся на последние годы школы, в итоге важный этап взросления проходил в онлайне. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СЕМЬЮ, НО НЕ В КАЧЕСТВЕ ИЖДИВЕНЦА

- Вы сказали, что у включенного родительства больше плюсов. Можете назвать, какие?

- Например, для зумеров семья стала оплотом, гарантом безопасности, местом куда можно вернуться, чтобы перевести дух и набраться сил, прежде чем снова отправиться в неспокойный и нестабильный внешний мир. Зарубежные исследователи дали такой специфике взросления название «йо-йо-поколение», по аналогии с игрушкой йо-йо - это шарик на резинке, который бросают, а он возвращается. В Италии и других странах Европы еще в 90-е годы (до нас эти тенденции доходят с опозданием) исследователи стали замечать, что для молодежи стало нормальным, взрослея не уходить из родительского гнезда навсегда, как это делали предыдущие поколения, а возвращаться обратно по мере необходимости. Допустим что-то не получилось - возвращаемся домой, немного поживем с мамой и папой, поработаем на низкооплачиваемой работе, пересоберем себя заново. Потому что ты знаешь, что у тебя есть надежный тыл. Поэтому включенное родительство стало защитой поколения от социально-экономической нестабильности.

- Мы привыкли что социально-экономическая нестабильность - это потрясения вроде революции 1917 года или Перестройки, когда менялся общественно-политический строй и размеренная жизнь улетала в тартарары. Сейчас у нас все же поспокойнее, откуда у молодого поколения такой высокий уровень тревожности?

- Зумеры тоже видели, как рушится мир, в котором они выросли. С одной стороны - да, тучные нулевые, поездки с родителями за границу, городская среда преобразилась, хорошие школы… Но потом внезапно закрылись границы, пришел ковид, когда год или полтора люди сидели в условиях приближенных к домашнему аресту. Доходы сокращаются, уровень жизни падает, военный конфликт на Украине, затруднен доступ к социальным сетям, которыми они привыкли пользоваться … Кроме того, происходит внутренняя трансформация общества, мы наблюдаем переход к платформенной экономике, когда молодые люди, устраиваясь на работу попадают не в трудовой коллектив, а в виртуальную среду. И сталкиваются с системой взаимоотношений, когда ты не можешь напрямую общаться с руководителями, клиентами, коллегами - они все находятся по другую сторону экрана компьютера. Наше человеческое окружение стремительно сужается. Плюс взрывное развитие искусственного интеллекта, который ставит под сомнение вообще твое право занимать рабочее место. Заменит он тебя или нет - это еще очень большой вопрос, но вокруг этого тоже много страхов и тревог. Поэтому крепкие отношения с семьей, куда можно вернуться - это очень важно для зуммеров.

- Сейчас кто-то скажет: вот, сидят на маминой шее…

- Кстати, это вовсе не значит, что зумеры возвращаются в качестве иждивенцев. Среди наших информантов в том числе были классные молодые профессионалы, которые зарабатывают очень хорошие деньги. Они могут позволить себе копить на серьезные покупки или оплачивать очень качественный отдых. Но они сознательно выбирают не строить свою семью, а жить с родителями, приносить эти деньги в общий капитал семьи и развиваться всем вместе. Что лично меня, как представителя другого поколения, удивляет.

ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПАРАДОКСАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ НАСТРАДАЛОСЬ ОТ ЦИФРОВИЗАЦИИ

- Действительно, кажется, ни одному поколению не доставалось столько семейного тепла, как им. Но почему зуммеры сами не спешат вступать в отношения?

- Я бы не сказала, что молодые люди отказываются от создания семьи. Скорее, они откладывают это решение, объясняя - «я пока не готов». Мы видим, что стандартные маркеры взросления и отделения от родителей - выход на работу, заведение своей семьи, покупка своей квартиры - они сдвигаются вправо во всем мире. Раньше сепарация происходила в 25 лет, потом сдвинулась до 30 лет, а теперь по классификации Всемирной организации здравоохранения молодежью официально считаются граждане в возрасте до 45 лет. То есть дело не только в том, что молодое поколение не хочет взрослеть - параллельно само общество расширяет возрастные рамки. Откладывается не только взросление, но и старение (скажем спасибо пенсионной реформе - Ред). Здравоохранение позволяет людям в более взрослом возрасте чувствовать себя моложе. И когда границы активного возраста так энергично расширяются, кажется естественным, что пропорционально этому увеличивается период поиска себя. Когда человек готов пробовать новое и совершать ошибки, хочет чувствовать себя свободным, не связанным обязательствами перед другими. Придет время, когда молодые люди скажут: я все попробовал, я готов связать себя узами брака и хочу детей. Но это время у зумеров наступит позже, чем у предыдущих поколений.

- Вы говорили про травму цифровизации. Казалось бы, зуммеры - первое цифровое поколение, которое родилось с гаджетом в руках, это для них естественная, родная среда. Как одно совмещается с другим?

- Здесь есть определенный парадокс, когда благодаря цифровым технологиям мы одновременно получили и мир без границ, и высокий уровень социальной изоляции. На первый взгляд Интернет превратил мегаполисы в кибердеревни: мы по сути живем на одной улице, ты можешь “зафрендить” любую знаменитость, мы наблюдаем друг за другом в соцсетях, можем посплетничать и все обсудить… А в реальности, когда мы выключаем компьютер, мы становимся очень одиноки. Быть одиноким в толпе - это еще хуже, чем быть одиноким где-нибудь в пустыне. Потому что там есть надежда встретить другого человека. А в современном индустриальном городе ты можешь чувствовать себя комфортно, если умеешь раствориться в многомиллионной толпе, стать человеком-невидимкой.

- Да, уличные знакомства стали экзотикой, но сегодня молодые парни и девушки ищут людей со схожими интересами в сети.

- Но там и общение устроено иначе. Люди порой прячутся за масками, строят виртуальные личности, которые зачастую ничего общего не имеют с реальностью. Есть другая крайность - человек может анонимно сказать тебе любую гадость, но ты не будешь знать кто это. Поэтому в Сети тоже рискованно раскрываться, ты вынужден вести себя отстраненно - не быть самим собой. То есть найти в соцсетях близкого человека, единомышленника так же трудно, как и в реальной жизни. Проще всего сказать: “Выходите из социальных сетей, идите трогать траву!”. Предыдущие поколения еще помнят, как совмещать общение в сети и общение вживую, но у поколения зумеров, рожденного в Сети, навыки живого общения развиты хуже. Правила поведения диктует сетевая этика - они привыкли к текстовому общению, вместо улыбки чаще пользуются смайликом, досадуют, что в реальной жизни нет функции “редактировать сообщение”.

Однако современный мир требует и иных способов коммуникации, более быстрых, в чем зумеры выигрывают. А меньший опыт живого общения у этого поколения приводит к интересной особенности: наши информанты считают себя более "добрым" поколением, чем предыдущие. Возможно, как раз из-за того, что притворяться они умеют только за экраном.

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