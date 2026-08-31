Чтоб не засосала опасная рутина…

Владимир Путин встретился с учителями и студентами педагогических вузов. Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

СВОБОДА ОТ БУМАЖЕК

- Вы знаете, что в июле этого года был мною подписан указ о статусе преподавателя, - начал глава государства. - Не могу сказать, что здесь что-то такое уж совсем революционное предлагается. Но мы хотели, чтобы повысились внимание и поддержка учителей. Хотели вернуться к положительным наработкам еще советского времени.

Согласно указу, учитель с двадцатипятилетним стажем получает звание «Ветеран труда», начинающий педагог - наставника на первый год, каждый - бесплатную юридическую помощь, защиту от угроз, бесплатный доступ к государственным образовательным платформам. И - самое главное - правительству поручено за полгода пересмотреть нормы учебной нагрузки.

- Во всякой профессии есть много рутины, и мы стараемся избавить преподавателей от этой рутины. Может быть, не все получается, потому что бюрократы - народ твердый в своих принципах. Но стараемся, чтобы сфера разбюрокрачивалась по максимуму, - сказал президент.

В ПОИСКЕ НАСТАВНИКА

- Спасибо вам за гарантию одного года наставнической работы в указе, - обратился к главе государства учитель географии Максим Астраханцев. - Сегодня очень много молодых ребят приходят работать в школу. Но есть сельские школы, где физически может не быть учителя-предметника, который стал бы наставником. Может, к этой работе можно подключать другие организации, чтобы оттуда приезжали и помогали учителям в первый год.

- Хорошая идея, правильная, - согласился Путин.

ОПЫТ ДЛЯ КАЖДОГО

- Как будущему учителю физики и информатики мне очень многое дали занятия в технопарке «Кванториум», где можно проектировать, проводить эксперименты, а потом в школе на таком же оборудовании обучать детей, - обратился студент МПГУ Никита Фирсов. - Спасибо, что такие технопарки есть во всех педвузах страны. Но далеко не во всех отдаленных уголках. Поэтому давайте сделаем систему мобильных педагогических технопарков, выездных лабораторий? Пусть в отдаленные регионы выезжают специалисты, студенты педвузов. Мы могли бы на практике помогать учителям осваивать новое.

- Обязательно с министром поговорю, с другими специалистами профильными. Хорошее предложение.

Указ дает всем учителям бесплатный доступ к обучению и дополнительному образованию. Но как понять, где учиться? Объяснила учитель химии Екатерина Чугунова:

- В нашей стране очень много проектов для учителей - «Классная тема», «Учитель года». Недавно я прошла обучение в образовательном центре «Сириус», в МГУ имени М. В. Ломоносова... Возможностей много, иногда сложно выбрать, поэтому этим летом я создала цифрового помощника. Это чат-бот в MAX, который рекомендует курсы, фильмы, конкурсы - формирует для учителя индивидуальный план развития. И человеку остается только выбрать, что ему интересно.

НИХАО ВЕТЕРАНАМ

- Меня зовут Дмитрий Баланчуков, я учитель китайского языка из Белгородской области.

- Нихао! - внезапно поздоровался Путин.

- Нихао! - рассмеялся Дмитрий. - Вы сказали о борьбе с бюрократической нагрузкой - могу сказать, благодаря усилиям, вашим и Минпросвещения, бумажной волокиты стало меньше. Появилось больше возможностей для работы с детьми и для собственного развития. Но для меня и, думаю, для очень многих педагогов важнейшей мерой поддержки оказалось присвоение звания «Ветеран труда». Я подумал сразу: пошел работать в 20 лет в школу, а в 45 уже ветеран со всеми преференциями!

- Когда вы сказали о ветеранах и рассказали о том, что были как участник конкурса «Лучший учитель России» на Северном полюсе… я сразу вспомнил Джека Лондона. У него аборигены на Севере оставляли своих стариков на съедение волкам. Просто потому, что племя не могло их таскать с собой: жестковато, но такова была их жизнь. А у нас другая жизнь - мы должны к ветеранам нашим относиться с огромным уважением! - подытожил президент.

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