Обновление - мать учения: Президент России принял участие в мероприятиях в преддверии Дня знаний

Владимир Путин посетил МПГУ. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

НОВЫЙ ПРЕДМЕТ

В субботу Владимир Путин посетил Московский педагогический государственный университет. О подготовке к началу учебы главе государства доложил министр просвещения Сергей Кравцов.

- Система образования готова. Выстроено единое образовательное пространство, все школы работают по единым федеральным программам. Переходим на единые государственные учебники. Видим уже результаты: повышение средних баллов по ЕГЭ, рост интереса к естественно-научным предметам, блестящие результаты наших ребят на международных олимпиадах, - отчитывался министр.

Система образования год от года модернизируется, отвечая на вызовы времени. Поэтому с этого года с 5-го по 11-й класс вводится новый предмет - «Искусственный интеллект и информационная безопасность».

ЗНАК КАЧЕСТВА

Развивается материальная база - за последние годы построено 1700 новых школ. И это не просто новые здания - комфортные классы, современные лаборатории, спортзалы и даже бассейны.

- Уже более семи тысяч школ прошли через программу капитального ремонта, - отчитывался Кравцов. - Теперь это абсолютно новые школы с новым оборудованием. Важно, что две трети этих школ - сельские. И мы видим эффект: по итогам прошедшего ЕГЭ 65 процентов ребят, которые набрали максимальное количество баллов, не из специализированных школ, а именно из таких - сельских, общеобразовательных. Это показывает, что мы даем качественное образование каждому.

- Больше тысячи построенных, семь тысяч отремонтированных - восемь тысяч фактически новых школ. Из 36 тысяч (всех школ страны) это почти четверть! Хороший показатель, - оценил глава государства. - Поздравляю всех и с новыми объектами, и с приближающимся 1 Сентября!

ВАЖНО

Единые программы и учебники

Выставка, которую показали главе государства в МПГУ, называлась «Единая школа - единая страна», и это название очень точно описывает философию, с которой государство подходит к образованию. Единые федеральные программы. Единые госучебники. Единое образовательное пространство.

Заместитель министра просвещения Ольга Колударова в цифрах описала результаты изменения системы образования. Средний балл ЕГЭ вырос с 61,6 в 2019 году до 62,8 в нынешнем. По естественно-научным предметам скачок еще резче: с 56,9 до 64,4. Доля высокобалльников по химии, физике и биологии увеличилась с 9,3 до 23,3 процента - больше чем вдвое. А доля отстающих упала с четверти до 15 процентов.

В 9-х и 10-х классах введены новые учебники по обществознанию - главным редактором выступил Дмитрий Медведев. Сам предмет теперь начинается не с 6-го, а с 9-го класса. Освободившиеся часы отданы истории России и родного края.