«Я родилась в русскоязычном Киеве»: Настя Каменских заявила, что не поддерживает происходящее на Украине

Потап и Настя Каменских. Фото: соцсети.

Украинский дуэт «Потап и Настя» был очень популярен в России: артисты годами зарабатывали в нашей стране миллионы, не пропуская ни одного большого шоу и фестиваля. После 2022 года супруги Потап и Настя Каменских эмигрировали из Украины и жили в Испании. Тем не менее, связи с родиной не теряли. Но, как выяснилось, усидеть на двух стульях невозможно: на Украине артистов начали травить за то, что они поют на русском языке.

На днях Потап и Настя опубликовали в соцсетях ролик, в котором они в шутливой форме извиняются за то, что говорят и поют по-русски.

«Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском языке. Мы совсем забыли, что есть такое понятие, как свобода», - заявили артисты.

В ответ жители Незалежной составили петицию, в которой потребовали лишить Алексея Потапенко (Потапа) звания заслуженного артиста Украины за пренебрежение к украинскому языку. Петиция зарегистрирована на сайте президента страны Владимира Зеленского, на имя которого она направлена.

«Лишить Потапенко Алексея Андреевича (Потап) звания заслуженного артиста Украины за систематическое публичное пренебрежение к украинскому языку и культуре. Гражданин Потапенко регулярно выражает публичное пренебрежение украинским языком и культурой, предлагая как альтернативу русский язык и пропагандируя распространение русского языка на Украине за счет уменьшения использования украинского языка», - говорится в документе.

На сегодняшний день петиция набрала 5122 голоса из 25 тысяч необходимых. У ее составителей есть еще три месяца для того, чтобы набрать нужное количество подписей.

«Вижу, в стране уже решены все проблемы. Осталось самое важное - забрать у Потапа звание заслуженного артиста Украины», - прокомментировал в соцсетях Потап.

Настя Каменских тоже решила высказаться. Хотя они с Потапом развелись, и сейчас работают в дуэте как коллеги, певица выступила в защиту экс-супруга. Артистка прямо заявила, что не поддерживает то, что сейчас происходит на Украине.

«Я всегда знала, что мне придется записать это видео, но, честно, я до последнего оттягивала этот момент, потому что ненавижу озвучивать вещи, которые мне кажутся очевидными. Я больше не поддерживаю то, что происходит в Украине, и я не хочу играть в "ура-патриотизм", ходить в вышиваночке и говорить про "потужных, незламных людей". Я хочу, чтобы эти люди не умирали. Почему я говорю на русском языке? Потому что я говорю на нем с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве», - подчеркнула Каменских.

Ранее против происходящего на Украине высказалась еще одна популярная певица – Оля Полякова. Артистка заявила, что страна представляет собой концлагерь, а ее жители превращаются в «запуганных мышей» с «двойной моралью» из-за действий сотрудников ТЦК.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Шнуров и «Ленинград» посвятили песню Брэду Питту, который снова начал пить