Павел Артемьев в роли ведущего, Александра Власова в элегантном костюме и Егор Корешков со студентками: как прошло открытие V Международного кинофестиваля «Одна шестая»

Павел Артемьев. Фото: пиар-служба кинофестиваля «Одна шестая»

В Екатеринбурге стартовал V юбилейный Международный фестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Церемония впервые прошла на Большой сцене Дворца молодежи. Ведущим вечера стал музыкант и актер Павел Артемьев, а фильмом открытия — спортивная комедия режиссера Саши Громовой «Легенда без номера». Также мероприятие посетили актеры Михаил Тройник, Александра Власова, Егор Корешков и другие.

Фестиваль «Одна шестая» в пятый раз собрал в столице Урала начинающих кинематографистов, известных актеров, режиссеров, продюсеров и представителей киноиндустрии. В этом году смотр пройдет с 29 августа по 3 сентября.

43-летний Павел Артемьев не только провел церемонию, но и стал частью ее музыкальной драматургии. За роялем он исполнил композицию «Виды», а позднее под гитару песню «Обними». Музыкальные номера были встроены в общее действие и продолжали главную тему вечера — кино как способ сохранить человеческое присутствие и соединить людей.

«Я прилетел вчера. Впечатления, как всегда, прекрасные. Я очень люблю Екатеринбург, и мне здесь всегда очень хорошо. Только погода в этот раз очень ноябрьская для августа», — рассказал KP.RU Павел.

Павел Артемьев

Павел Артемьев. Фото: пиар-служба кинофестиваля «Одна шестая»

В беседе с KP.RU Артемьев рассказал, что лето провел в работе. Кстати, на кинофестиваль «Одна шестая» экс-солист группы «Корни» приехал впервые.

«Отдыхать не ездил, очень-очень много работал. Много-много разных дел — и фестивали, и музыкальные, и кино, и, в общем, концерты. Работы много, трудился, отдохнем попозже», — поделился Артемьев.

А вот на вопросы о личной жизни музыкант отвечать отказался. Говорят, что в прошлом году Павел Артемьев и его возлюбленная, актриса Ирина Сухорецкая впервые стали родителями. Однако, официально пара эту информацию не подтверждала.

Егор Корешков

Егор Корешков и участники актерской лаборатории. Фото: пиар-служба кинофестиваля «Одна шестая»

В день открытия кинофестиваля по красной дорожке прошлись актеры Михаил Тройник, Александра Власова, Антон Соломатин, Валентин Анциферов и Илья Гришин. Егор Корешков появился вместе со своими многочисленными студентами.

Александра Власова

Александра Власова. Фото: пиар-служба кинофестиваля «Одна шестая»

Также мероприятие посетили молодые актеры, участники Актерской лаборатории «Одной шестой». В этом году конкурс в лабораторию превышал десять человек на место, а среди заявок были претенденты из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Михаил Тройник

Михаил Тройник. Фото: пиар-служба кинофестиваля «Одна шестая»

К участникам и гостям «Одной шестой» с видеообращением обратилась министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Смотр задумывался как мост между кинематографистами, говорящими на разных языках, но разделяющими общую любовь к кино. Сегодня можно с гордостью сказать: этот мост создан, и он помогает вести живой, содержательный и уважительный диалог. Кинематограф служит отражением эпохи и в то же время — окном в будущее», — произнесла Ольга Любимова.

Президент фестиваля Евгений Григорьев. Фото: пиар-служба кинофестиваля «Одна шестая»

Юлия Хамитова. Фото: пиар-служба кинофестиваля «Одна шестая»

Программный директор фестиваля Егор Москвитин. Фото: пиар-служба кинофестиваля «Одна шестая»