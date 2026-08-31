Павел Артемьев объяснил, почему никогда не вернется в группу «Корни»

Павел Артемьев. Фото: пиар-служба фестиваля "Одна шестая"

В Екатеринбурге стартовал V юбилейный Международный фестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Ведущим вечера открытия стал музыкант и актер Павел Артемьев. Экс-солист группы «Корни» впервые прилетел в кинофестиваль «Одна шестая».

Артемьев не только провел церемонию, но и стал частью ее музыкальной драматургии. За роялем он исполнил композицию «Виды», а позднее под гитару песню «Обними».

В беседе с KP.RU Павел признался в любви к Екатеринбургу и рассказал о рабочем лете.

«Я прилетел вчера. Впечатления, как всегда, прекрасные. Я очень люблю Екатеринбург. Мне всегда здесь очень хорошо. Только погода в этот раз очень ноябрьская для августа», — поделился с KP.RU Павел Артемьев.

«Отдыхать не ездил. Очень-очень много работал. Много-много разных дел — и фестивали, и музыкальные, и кино, и, в общем, концерты. Работы много, трудился, отдохнем попозже», — добавил певец.

Добавим, что из группы «Корни» Артемьев ушел еще в 2010 году, так как хотел заниматься сольным творчеством. У певца есть своя группа Artemiev.

«Сейчас пишу музыку к фильму своего друга, режиссера Романа Шаляпина. Новые альбомы выпустили с моей группой Artemiev летом. Пишутся сценарии, спектакли играются в Театре «Наций». В общем, много-много-много всего», — рассказал KP.RU Павел.

А вот возвращаться в группу «Корни» Артемьев не планирует. Добавим, что коллектив до сих пор выступает и гастролирует в составе Александра Бердникова, Алексея Кабанова и Дмитрия Пакуличева.

Павел Артемьев. Фото: пиар-служба фестиваля "Одна шестая"

«У меня все прекрасно, очень много дел своих. У меня очень-очень много всего еще впереди, чего надо сделать, поэтому нет нужды возвращаться назад», — поделился музыкант.

А вот на вопросы о личной жизни артист отвечать отказался. Говорят, что в прошлом году Павел Артемьев и его возлюбленная, актриса Ирина Сухорецкая впервые стали родителями. Однако, официально пара эту информацию не подтверждала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Павел Артемьев в роли ведущего, Александра Власова в элегантном костюме и Егор Корешков со студентками: как прошло открытие V Международного кинофестиваля «Одна шестая»