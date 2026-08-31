В августе Россия открыла коммерческие маршруты по Северному морскому пути. Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для портала arctic.ru заметил, что НАТО пытается милитаризировать Арктику, создавая угрозы нашей безопасности. При этом Лавров назвал развитие арктической инфраструктуры первоочередной задачей для нашей страны.

Министр напомнил о знаковом событии: 22 августа через российские арктические воды впервые отправился контейнеровоз из Южной Кореи PanStar Acro - он привезет грузы в британский, голландский и польский порты, затем вернется обратно в Пусан.

А 15 августа первый регулярный маршрут по Севморпути открыла китайская компания Sea Legend. Судно Dubai Tower вышло из порта Нинбо и доберется до Европы, по расчетам, 7 сентября. Вдвое быстрей, чем если бы оно следовало через Суэцкий канал!

«Комсомолка» выяснила, почему это важно для России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что НАТО пытается милитаризировать Арктику Фото: REUTERS.

КИТАЙСКИЙ ИНТЕРЕС

Иностранные суда, конечно, использовали Северный морской путь (СМП) и раньше. Но речь шла в основном о перевозке сырья и единичных экспериментах. Теперь же для крупных иностранных игроков маршрут начал работать как полноценная, расписанная по неделям контейнерная линия между Азией и Европой с обычными грузами - от аккумуляторов до автомобильных запчастей.

Международное судоходство стало заложником войн, санкционного безумства и откровенного пиратства. А вот «морская дорога» через нашу Арктику оказалась одной из самых безопасных.

В этом сезоне шесть китайских компаний совершат больше полусотни рейсов по СМП. Это подтверждает намерение китайского лидера Си Цзиньпина создать совместно с Россией «Полярный шелковый путь», о котором глава КНР начал говорить еще в 2017 году. И сейчас пазл сложился.

Интересы Поднебесной понятны: соединяющий Тихий и Индийский океаны Маллакский пролив, через который традиционно шли китайские суда, в случае военного конфликта легко могут заблокировать американцы и их союзники. Китайцам нужна альтернатива.

Кстати, руководство компании Sea Legend заявило о намерении добиться в следующие 10 лет круглогодичной навигации по арктическому маршруту. Для этого модернизируют торговый флот, привлекут новые российские ледоколы. Ну и глобальное потепление никто не отменял.

15 августа первый регулярный маршрут по Севморпути открыла китайская компания. Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/Global Look Press

КОРЕЙСКОЕ ПРОЗРЕНИЕ

Но Китай – это одно, а недружественная нам Южная Корея почему так интересуется СМП? Ее президент Ли Джэ Мён даже заявил недавно, что его страна намерена «встать во главе открытия эры Северного морского пути».

Просто в Сеуле начинают понимать логику: кто не успел, тот опоздал. Южнокорейские власти рассчитывают запустить регулярные коммерческие перевозки по СМП к 2030 году.

Но, конечно, «возглавить открытие эры» у Сеула не получится. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким объяснил «Комсомолке»: «У Южной Кореи есть лишь один ледокол, способный преодолевать льды толщиной в метр. Строится другой, который сможет преодолевать полутораметровый лед. А у нас достраивают атомные ледоколы «Ленинград» и «Сталинград», которые колют трехметровые льды. И чему корейцы могут нас тут научить?

Когда-то я был на конференции с южнокорейскими учеными. Мы им объяснили, что, коль у вас нет опыта сопровождения судов и исследования Арктики, вкладывайтесь в инфраструктуру. Наши северные порты надо оборудовать, снабжать всем необходимым. Ответ: нет, не будем.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме выступал южнокорейский представитель. Опять то же самое: они придут на все готовое и будут использовать возможности СМП. Может, они и хотели бы вкладываться, но как только американцы говорят «Цыц!», на этом все и кончается».

22 августа через российские арктические воды впервые отправился контейнеровоз из Южной Кореи PanStar Acro Фото: REUTERS.

ЗАПАДНЫЕ СТРАХИ

Для Запада Севморпуть – большая кость в горле. Чем больше стран станут использовать предоставленные Россией возможности - порты, услуги наших ледоколов, системы арктической навигации - тем сложнее будет оспаривать наш фактический суверенитет в Арктике. И, естественно, тем более крупными суммами прирастет наша казна, ведь проходящие по СМП иностранные суда платят солидные сборы.

Северный морской путь сейчас позволяет нам экспортировать нефть и газ в дружественные государства в обход любых запретов США и Европы. Например, маршрут от порта, связанного с находящимся под санкциями Штатов завода по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» до Камчатки (откуда сырье забирают иностранные газовозы) проходит вдоль арктического побережья России и недоступен для желающих бороться с российским «теневым флотом».

Особо Запад раздражает арктическое сотрудничество Москвы и Пекина. Генсек НАТО Марк Рютте называет это «огромным риском» и призывает альянс ему противостоять. А главная дипломатка Европы Кая Каллас пугает: мол, Китай сделает северные маршруты и новые цепочки поставок своим оружием.

Европейцы снова стреляют себе в ногу: крупнейшие контейнерные перевозчики из Франции, Швейцарии и Германии пообещали, что не будут направлять свои суда по Севморпути, поскольку это «навредит экологии Арктики». Инициатором этой кампании, кстати, стала американская «зеленая» организация Ocean Conservancy. К ней присоединились известные бренды типа Nike или H&M.

Эксперт по арктическим проблемам, доктор исторических наук Лев Воронков в разговоре с «КП» иронизирует: «В Арктике живут 5 миллионов человек, на каждого приходится 5 квадратных километров территории. Как при таких условиях можно нанести экологический ущерб? И почему он не волнует в связи, например, Ла-Маншем?»

РАСКЛАД

Баланс сил - явно в нашу пользу. В январе американский сенатор Дэн Салливан бил тревогу: «У нас два ледокола. Один сломан. А у русских их десятки. Пора сократить отставание!»

Администрация Трампа объявила о планах заказать 48 новых ледоколов. Уже подписали контракты на строительство за $6,8 млрд 11 таких судов в Штатах, Канаде и Финляндии. Но ввод всего это флота в строй ожидается в лучшем случае только к 2038 году - а пока не доделаны даже американские верфи.

Авторы американского издания Responsible Statecraft напомнили своим читателям объективный расклад: арктическое побережье России простирается на тысячи километров, с ним связаны примерно 6% ВВП страны и 10% ее экспорта. В российской Арктике живут 2,5 миллиона человек, а в американской — 50 000. Ледоколы нужны русским России для коммерческой деятельности и обслуживания северных регионов, а вовсе не для того, чтобы угрожать США.

Разумеется, военные проблемы, связанные с Арктикой тоже существуют. Но не следует на них зацикливаться. «Бдительность не требует враждебности», - пишет издание. И приоткрывает секрет: «В прошлом году американские чиновники втайне рассматривали возможность аренды российских атомных ледоколов для поддержки энергетических проектов на Аляске. Это было признанием того, что американским интересам лучше служит взаимодействие, а не конфронтация».

Администрация Трампа объявила о планах заказать 48 новых ледоколов. Фото: REUTERS.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- В августе 2022 года правительство РФ по поручению президента Путина приняло План развития Севморпути до 2035 года. Объем инвестиций - 2 триллиона рублей.

- За десять лет объем перевозки грузов по Северному морскому пути вырос почти в 7 раз.

- С 2020 года введены в строй 5 крупных линейных ледоколов, последний из них - атомный, проекта «Якутия» - спустили на воду в декабре 2024-го.

На Дальнем Востоке строится самый мощный в мире атомный ледокол «Россия», который будет готов в 2028 году. Всего в процессе строительства 5 ледокольных судов.

- С 2023 года в РФ развивается Единая платформа цифровых сервисов Северного морского пути, которую называют «ледовым навигатором». Собирая данные со спутников, беспилотников и установок на судах, используя ИИ, она позволяет прокладывать безопасные маршруты во льдах в реальном времени.

- Россия и Китай создали совместное предприятие по строительству контейнеровозов для круглогодичной работы в Арктике. Первый будет готов через два года.

- Китайская сторона инвестирует в модернизацию российских портов под прием крупных контейнеровозов - речь, например, о Мурманске, Архангельске и о строительстве нового хаба в бухте Провидения на Чукотке.

СКОЛЬКО У КОГО ЛЕДОКОЛОВ?

Россия - 43

Канада - 17

Финляндия - 8

Швеция - 5

Китай - 3

США - 1