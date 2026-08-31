Родственники жертв трагедии в ожидании новостей. Фото: REUTERS.

В Средиземном море произошла крупная катастрофа. 30 августа скоростной пассажирский катамаран Filo Jet, принадлежащий турецкой компании Filo Denizcilik, следовал с Северного Кипра в Турцию и потерпел крушение вблизи острова. Погибли 8 пассажиров, среди них, сообщило посольство России в Турции - одна россиянка. Еще 18 человек значатся пропавшими без вести.

Всего на борту находились 267 человек. Причины катастрофы пока официально не названы, но в принципе понятны. Картина, которую рисуют выжившие, ужасает - полное пренебрежение безопасностью, брошенные экипажем на произвол судьбы пассажиры и бегство капитана, который покинул борт чуть ли не первым.

Скоростной пассажирский катамаран Filo Jet Фото: REUTERS.

ЧТО ТАКОЕ СЕВЕРНЫЙ КИПР

Так называемая Турецкая Республика Северного Кипра - самопровозглашенное государство, которое признает только Турция. После военного переворота на острове в 1974 году с целью присоединить его к Греции турки ввели войска на север Кипра, где жило население с турецкими корнями - то есть фактически оккупировали эту территорию.

Сейчас две части острова разделяет буферная зона. Проехать из Республики Кипр на север можно через официальные КПП, а вот путь в обратную сторону для тех, кто прилетел или приплыл на турецкую часть, заказан. Путь скоростного катамарана с Кипра в Турцию занимает 3 часа.

Республика Северного Кипра - самопровозглашенное государство, которое признает только Турция. Фото: REUTERS.

ПЕРЕВЕРНУЛСЯ И УШЕЛ НА ДНО

Потерпевшее катастрофу судно вышло из кипрского порта Гирне в турецкий Ташуджу в провинции Мерсин около 12:30 по местному времени.

Накануне бушевал шторм, вчера сохранялось сильное волнение, однако в власти признали погоду пригодной для судоходства. Как рассказали выжившие в интервью телеканалу CNN Türk, люди просили капитана развернуться из-за сильной качки еще до катастрофы, но им не вняли.

Паром с сотнями людей на борту затонул у берегов Кипра Паром с пассажирами на борту перевернулся у берегов Северного Кипра. Спасены 237 человек, семь погибли, ещё 23 числятся пропавшими без вести. Судно затонуло на глубине 514 метров.

Спустя лишь четверть часа после отплытия, отойдя от берега на 6,5 км, судно начало стремительно набирать воду в носовой части. Капитан попытался направить паром обратно в порт, но катамаран завалился на бок, перевернулся и ушел на дно. Сейчас он находится на глубине 514 метров.

Пассажиры катамарана Filo Jet в ожидании спасения Фото: REUTERS.

ЛЮДЕЙ СПАСАЛИ РЫБАКИ И ВОЕННЫЕ

Спасти подавляющее большинство пассажиров удалось благодаря тому, что с Северного Кипра на место крушения немедленно вышли 4 патрульных катера, а береговая охрана Турции и ее военно-морские силы направили 11 кораблей и 2 вертолета. Они поднимали людей из моря и с перевернутого корпуса катамарана.

Турецкие власти развернули в зону крушения шедшее неподалеку крупное пассажирское судно Akgünler 3, которое тоже собирало людей из воды. На сигнал SOS откликнулись десятки частных катеров, рыбаков и моторных лодок из порта Гирне.

Паромная линия между Турцией и Северным Кипром непопулярна у туристов из России. Тем не менее, на борту находилась гражданка РФ, она погибла. Ее личность пока не раскрывается.

По последним данным, в результате катастрофы погибли 8 пассажиров, еще 18 человек значатся пропавшими без вести. Фото: REUTERS.

ЭКИПАЖ КРИКНУЛ: «БЕЖИМ!»

По заявлениям свидетелей, паром прибыл в порт еще в субботу с видимыми повреждениями носовой части, однако все равно был выпущен в рейс. Выжившие также обвиняют экипаж в том, что моряки первыми покинули тонущее судно, не организовав должным образом эвакуацию.

Пассажиры рассказали: катамаран начал сильно биться о волны и протекать сразу после выхода из порта. Когда люди стали указывать на это экипажу, моряки отмахнулись: «Вы просто не привыкли к качке».

У катамарана две палубы, те, кто находился на нижней, оказались в ловушке - аварийные выходы были заперты и заблокированы багажом.

Когда судно резко накренилось, началась паника, люди метались в поисках спасжилетов, на нижнем ярусе мужчины были вынуждены выбивать иллюминаторы, чтобы спасти женщин и детей.

Спасенный пассажир Дениз Озполат в интервью изданию Hürriyet поделился деталями эвакуации: «Катамаран завалился набок за 20 минут. Команда не проводила никакой организованной эвакуации. Экипаж крикнул нам: «Всё, мы бежим» и люди начали сами прыгать в воду с кормы».

КАПИТАНА ОТВЕЗЛИ В СУД

Капитана катамарана и 7 членов экипажа задержали и доставили в суд Кирении на Северном Кипре, предварительно им инкриминируют причинение смерти по неосторожности.

По словам капитана, он ничего не нарушил: мол, все документы и сертификаты у Filo Jet были в порядке, метеосводка не запрещала выход в море, а причиной крушения стала аномально высокая волна, из-за чего оторвалась носовая часть обшивки.

Между тем туристы раньше не раз жаловались: капитаны Filo Jet не обращали внимания на плохую погоду, судно могло идти с сумасшедшей скоростью по большим волнам, людей внутри швыряло как мешки в кузове грузовика на ухабистой дороге.

В кипрском издании G yn k Gazetesi появились обвинения: катамаран вообще не подходил для рейсов в открытом море и ранее уже дважды попадал в аварии с протечками.

Билет на паром стоит около $40 (3 500 руб), и понятно, что владельцы компании (они с Северного Кипра) пыталось выжать из своих судов все возможное.

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