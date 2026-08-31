К выборам в России готовятся и на Западе, уже решено не признавать результаты голосования. Фото: Ольга ЮШКОВА

Пресс-служба СВР на своем сайте предупреждает: «Евросоюз и ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России в преддверии единого дня голосования в сентябре». Задача Западом ставится двоякая: помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты волеизъявления на всех уровнях избирательной кампании.

СВР, на основе своей информации, раскрывает ход подготовки провокаций и их характер. На полях июльской встречи на высшем уровне «коалиции желающих» в Париже кураторы киевского режима ориентировали его на интенсификацию диверсионно-террористических атак и ударов по объектам как на освобожденных российских территориях, так и в глубине России. Расчет на то, что это посеет панику и неуверенность среди населения, отвлечет государственные ресурсы от основных функций.

Кураторы киевского режима ориентировали его на интенсификацию диверсионно-террористических атак и ударов по объектам как на освобожденных российских территориях, так и в глубине России. Фото: REUTERS.

В ходе ставших дежурными визитов на Украину представителей европейских спецслужб, уточняет СВР, обсуждаются планы организации кибератак на инфраструктуру выборов.

Особая ставка делается на структуры российской несистемной оппозиции, осевшей за рубежом. СВР сообщает, что ей поручено распространение тезисов о «нелегитимности и незаконности» еще даже не состоявшегося голосования. Среди главных исполнителей этой задачи, по данным нашей разведки, «шайка наиболее оголтелых русофобов под названием «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами». Еще в июне эта структура получила от европейских кураторов деньги на выполнение задания призывать россиян к бойкоту выборов.

Схожую повестку отрабатывают, по данным СВР, перебежчики из действующего на площадке Европарламента формата «Брюссельский диалог». На недавних мероприятиях в Вильнюсе и Берлине европейские кураторы поставили перед «несистемщиками» задачи по поиску и фабрикации компромата на представителей системных политических партий, а также по организации провокаций на избирательных участках в РФ и за рубежом.

Запланированы кибератаки в день выборов. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

После голосования в России ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России в связи с «грубыми нарушениями во время их подготовки и проведения». К этому мы тоже привыкли: «демократический Запад» давно присвоил себе роль «контролера» за выборами в странах, которые он называет «авторитарными». Но времена, когда и мы хотели получить внешний «сертификат» о соответствии наших выборов неким нормам, что весьма субъективно и ангажировано подтверждали западные «ревизоры», ушли в прошлое. Поэтому заранее заявленное непризнание Западом результатов голосования в сентябре пусть будет его заботой.

Особую старательность в попытках Европы сорвать или опорочить наши выборы можно связать с тем, что в подопечной ей Украине выборов не проводили уже много лет, ссылаясь на «военное положение». То, что Россия не боится призвать к урнам граждан и выяснить волю избирателей даже в такие трудные времена, как сейчас, злит Запад еще больше.

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