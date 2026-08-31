Исландия сказала «нет» Евросоюзу: Урсула фон дер Ляйен в ярости

Рейкьявик. Митинг противников евроинтеграции за несколько дней до референдума. Фото: REUTERS.

Исландия, самая развитая по принятому в ООН Индексу человеческого развития страна мира, сказала на референдуме «нет» Евросоюзу. Скандал – на всю планету.

И прекратились все разговоры о том, что во время назначенного на сентябрь визита в Гренландию глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завернет и в Рейкьявик. После того, как исландцы в субботу проголосовали против переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС, Урсула потеряла весь интерес к «ледяной земле» (так переводится на русский «Исландия»). Слишком очевиден провал ее связанных с «неблагодарной» страной надежд.

Перед голосованием в Исландии сторонники ее вступления в Евросоюз вовсю использовали «гренландский аргумент»: мол, если скажем «нет» Евросоюзу – окажемся под пятой наглого Дональда. По ТВ бесконечно гоняли видео, как Трамп допускает знаменитую оговорку, называя Гренландию Исландией.

Сторонники вступления с ЕС использовали и русофобскую карту, напоминая об «угрозе от России». Но исландцы не дали себя запугать: 53% участников референдума высказались против переговоров с Евросоюзом.

53% участников референдума высказались против возобновления переговоров об интеграции в ЕС Фото: REUTERS.

«Исландцы поняли, что ЕС – это проект западных элит, который вредит странам-членам, - прокомментировал KP.RU итоги референдума экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. – В Евросоюз могут стремиться бедные страны, рассчитывающие на его ссуды, которые обычно даются под очень жесткие условия. Но Исландия – благополучная страна, где люди гордятся своими социальными завоеваниями».

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