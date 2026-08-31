Владимир Селиванов попал в ДТП, Виктория Синицина получила травму перед предложением, а Анатолий Цой едва не стал продавцом пива: звезды вспомнили курьезные летние истории

Виктория Синицина получила травму за неделю до предложения Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Лето и отпуска российских знаменитостей не всегда проходят по плану. Анатолий Цой, Виктория Синицина, Владимир Селиванов, Валерия Ивлева и другие поделились с KP.RU историями, которые теперь вспоминают со смехом.

Владимир Селиванов: съемки клипа закончились аварией

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов, он же певец VAVAN, отправился в Таиланд ради съемок клипа, но один из эпизодов неожиданно превратился в настоящее ДТП. За рулем оказался человек, который нечасто водит машину, да еще и праворульный джип.

«В прошлом году мы с Саней решили снять клип в Таиланде на песню „Любовь рождает чудеса“, которая еще не вышла. Собрали команду: директор, оператор, съемочная группа. Правда, директора в Москве за рулем увидишь нечасто, а тут его усадили за праворульный джип, а оператора отправили в багажник. Директор, конечно, упирался до последнего, но ребята уговорили: „Все будет отлично, ты сможешь!“ В итоге съемки закончились тем, что он въехал в стену. Этот момент даже есть на видео», — вспомнил Владимир.

Владимир Селиванов, он же певец VAVAN, отправился в Таиланд ради съемок клипа Фото: Личный архив.

Александра Селиванова: забыли чемодан детей

Поездка в Турцию для жены Владимира Александры Селивановой началась с семейного форс-мажора. Уже после заселения в отель супруги обнаружили, что оставили дома вещь, без которой отдых с четырьмя детьми оказался бы особенно непростым: «Однажды мы улетели в Турцию с четырьмя детьми и уже в отеле поняли, что забыли детский чемодан! Самый важный, конечно. Первые минуты был легкий шок, а потом просто включился режим „выкрутимся“. Дети ходили в нашей одежде, это выглядело очень смешно и даже мило».

Анатолий Цой: устроил в магазине пивную вечеринку

Певец и экс-участник группы MBAND Анатолий Цой однажды решил помочь другу, который остался без продавца в собственном магазине. Несколько дней за прилавком закончились неожиданно: певец устроил настоящую вечеринку, увеличил выручку и сам того не желая едва не получил новую работу.

«Мой друг занимался разливным пивом, у него был свой небольшой магазинчик. Он жил в другой стране и однажды летом я приехал к нему в гости. Так случилось, что в то время у него уволился продавец, некому было продавать пиво, а он был сильно занят и занимался закупом, и я предложил ему свою помощь. Я могу продать все, что угодно, у меня это отлично получается.

Певец и экс-участник группы MBAND Анатолий Цой Фото: Личный архив.

Несколько дней я стоял за прилавком, продавал пиво и разные закуски. Самое интересное, что лицензия у него была на продажу алкоголя, но не было лицензии на то, чтобы алкоголь можно было распивать на месте. Это две разные лицензии. Однажды вечером мой друг после закупа возвращался в свой магазин и увидел, как там тусуется огромная толпа снаружи и внутри. Я включил музыку, придумал, так сказать, маркетинговый план, как привлечь людей, начал разливать пиво прямо в магазине, чтоб можно было дегустировать на месте закуски и алкоголь. Было очень весело. Продажи я поднял точно раза в три.

Мой друг об этом, конечно, ничего не знал. На второй день ему набрал бухгалтер и сказал, что выручка космическая и в целом можно задумываться об открытии второй точки через месяц-полтора. Друг решил, что его разводят, поэтому даже не обратил внимания на это. А у меня-то уже план на неделю расписан с предоплатой на дегустацию новых вкусов в первых рядах! Я на радостях звоню другу и говорю, что все, ухожу работать к тебе на постоянку, план масштабирования готов, вот теперь заживем. А он поверил и на следующий день пришел ко мне с договором. Удивлению моему, конечно, не было предела, но мой товарищ в тот момент сначала очень расстроился, но потом, конечно, мы долго смеялись еще над этим.

Кстати, когда я уехал, посетители еще долго спрашивали: „А где же тот харизматичный молодой азиат, который нам разрешал пить здесь? Мы хотим, чтоб он тут работал, верните его назад!“ Мой друг был в шоке», — рассказал Цой KP.RU.

Виктория Синицина: получила травму за неделю до предложения

Отдых фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на Мальдивах едва не оказался испорченным из-за нелепого падения. Фигуристка вспомнила, как однажды серьезно повредила плечо, но уже через несколько дней получила повод забыть о неприятностях.

Отдых фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на Мальдивах едва не оказался испорченным Фото: Личный архив.

«Пару лет назад мы с Никитой отдыхали на Мальдивах. И именно в этой поездке он сделал мне предложение. Все было бы слишком гладко, если бы не то, что случилось за неделю до этого важного дня. Я проснулась раньше Никиты и решила пойти позагорать. Солнце, Мальдивы, горячий песок под ногами — ничто не предвещало беды. В одной руке я держала полотенце, в другой — крем и масло для тела. Я открываю дверь, начинаю спускаться по ступенькам к лежакам… и просто поскальзываюсь. Падаю так, что не могу пошевелить рукой. Лежу и кричу.

Мимо проходит женщина из соседней виллы, смотрит на меня, делает вид, что все нормально, и идет дальше по своим делам. Хорошо, что Никита услышал мой крик, проснулся и прибежал ко мне. Оказалось, что я сильно травмировала плечо, надорвала мышцу и связки. Но Никита знал, как вылечить меня: он сделал мне предложение, и я была так счастлива, что вообще перестала замечать эту боль. Остаток отпуска мы провели прекрасно, хоть я и заматывала плечо и старалась не поднимать руку. Ну, разве что иногда — когда хотела еще раз полюбоваться кольцом», — рассказала Виктория.

Валерия Ивлева: вместо вечеринки попала в тайскую больницу

Телеведущая Валерия Ивлева в 19 лет отправилась на Пхи-Пхи ради долгожданной вечеринки. Однако прямо перед событием ее состояние резко ухудшилось, а утро началось совсем не с танцев: «На острове Пхи-Пхи как раз проходила невероятно крутая вечеринка, на которую мы очень хотели попасть. Купили билеты, забронировали жилье на два дня и полетели на остров. Наступает ночь перед вечеринкой, и я понимаю, что заболела, подцепила какую-то инфекцию. Температура подскочила до сорока двух градусов и ни в какую не снижалась.

19-летняя я, естественно, не хотела отменять планы, поэтому решила быстро поставить себя на ноги. Спойлер: ничего не вышло. В шесть утра за нами должен был приехать трансфер до места проведения вечеринки. Но вместо этого я оказалась в другой машине — в карете скорой помощи.

Телеведущая Валерия Ивлева Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Я лежу на носилках, горю от температуры и думаю о том, что хуже уже быть не может. Как оказалось, я ошибалась: в этот момент в скорой начинает пронзительно играть песня My Heart Will Go On. Я с температурой, без сил, еду в какую-то тайскую больницу, перед глазами сцены из „Титаника“ — и меня начинает дико распирать от смеха. Было ощущение, что эту поездку тоже кто-то срежиссировал. В итоге меня положили в стационар, и я провела в Таиланде на пять суток больше, чем планировала. И хоть отпуск продлился, но я впервые была этому не рада».

Алина Засобина: вышла на конкурс красоты без собственного чемодана

Для актрисы Алины Засобиной поездка на Ибицу едва не закончилась провалом еще до начала конкурса. Багаж с платьями, косметикой и обувью остался в Вене, но участницы и организаторы помогли актрисе буквально собрать образ по частям.

Алина Засобина Фото: Личный архив.

«Самая запоминающаяся история со мной произошла, когда много лет назад я летела на финал конкурса красоты Ibiza Model Awards. Это был октябрь: в Москве уже холодно, а на Ибице еще настоящее лето. Из-за конца сезона пришлось лететь с пересадкой в Вене, на которую было всего 45 минут. Я успела пересесть, а мой чемодан — нет. И это был не просто багаж. В нем лежало буквально все: конкурсные платья, купальники, косметика, обувь, средства для ухода. В аэропорту меня успокоили: мол, не переживайте, завтра доставим. Но на следующий день в Вене началась трехдневная забастовка, и чемодан окончательно „застрял“.

В итоге меня буквально собирали всем миром. Другие участницы и организаторы отдавали вьетнамки, шорты, футболки — кто что мог. Вот так с миру по нитке меня причесывали, наряжали, чтоб я хоть как-то смогла принять участие в конкурсе. Благодаря их поддержке я все-таки вышла на сцену и неожиданно выиграла. Самое смешное, что спустя четыре дня наконец прилетел мой чемодан. И, кажется, радости от встречи с ним у меня было даже больше, чем от победы. До сих пор вспоминаю, как бежала получать свой багаж как самую большую ценность», — поделилась Засобина.

NECHAEV: поймал сома и отправился в больницу

Музыкант Кирилл Нечаев хотел сохранить приятные воспоминания о рыбалке в Таиланде, но шесть килограммов сома обернулись травмой пальца. Он даже успел испугаться, что сломал его, а затем записал поврежденной рукой гитарную партию.

Кирилл Нечаев хотел сохранить приятные воспоминания о рыбалке в Таиланде Фото: Личный архив.

«Рыбалка была на платном водоеме, поэтому всю рыбу после взвешивания нужно было отпускать обратно. Я довольный понес своего трофея к воде. Но в какой-то момент сом начал бешено вырываться и чуть не выскользнул у меня из рук. Пришлось со всей силы сжать кулак и буквально вцепиться ему в хвост, чтобы не уронить эту махину. Я кое-как дотащил его до воды и отпустил. Минут через 10 я почувствовал боль в пальце. Еще через 10 минут уже не мог нормально сжать кулак. В итоге вместо отдыха — тайская поликлиника. Я был уверен, что сом сломал мне палец. Медсестра знала пару русских слов и отправила меня на „рентген“, потом перевязала руку, выписала кучу таблеток и сказала: — Завтра! Сюда! Приходи! Сюда! Завтра! Я сказал: — Хорошо. На следующий день доктор посмотрел снимки и успокоил меня: — Перелома нет. Просто сильное растяжение связок. Сейчас я уже дома, но палец до сих пор ноет. Именно этим пальцем я через боль записывал гитарную партию для своей новой песни „Девочка из Питера“. Так что, когда будете слушать песню, знайте — в ней есть настоящая боль автора», — рассказал музыкант.

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