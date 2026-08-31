Аэрофлот переходит на новую отечественную платформу обслуживания самолетов «Купол»

Фото: пресс-служба Аэрофлота / aeroflot.ru

Компания Аэрофлот переходит на новую отечественную платформу технического обслуживания самолетов «Купол». Уникальная информационная система – совместный проект «РТ-Проектные технологии» (входит в Госкорпорацию Ростех) и «Инженерного центра информационно-аналитических систем» (ИЦ ИАС).

Внедрение отечественного программного продукта позволит Аэрофлоту отказаться от использования зарубежной системы и поддерживать традиционный для перевозчика высочайший уровень надёжности и безопасности полётов. По ряду функций российская разработка превосходит аналогичную зарубежную платформу, которая считается лидером на рынке гражданской авиации. На сегодняшний день система не имеет аналогов в России.

«Информационная система «КУПОЛ» - уникальная разработка, которая не просто импортозамещает иностранное ПО, а выводит управление поддержанием летной годности на новый уровень. Это высокопроизводительный цифровой комплекс, который позволяет управлять жизненным циклом самолета, его систем и компонентов. В перспективе позволит перейти от эффективной эксплуатации самолета по состоянию к использованию предиктивных технологий, и это принципиально меняет подход к эксплуатации авиационной техники», - рассказал заместитель генерального директора - технический директор ПАО «Аэрофлот» Алексей Михалик.

Сотрудники получат доступ к современному эргономичному интерфейсу — наглядным интерактивным мануалам и цифровым 3D-моделям агрегатов, что позволит снизить трудозатраты и повысить продуктивность.

Цифровая платформа предназначена для автоматизации техобслуживания авиационной техники на всем жизненном цикле и создавалась с целью обеспечения импортонезависимости отечественной авиации в критически важных процессах поддержания лётной годности, технического обслуживания и ремонта воздушных судов, а также контроля агрегатов, налёта и документации. За счёт средств автоматизации и интеграции производственных процессов система помогает сократить плановый простой самолетов во время техобслуживания и сокращает время устранения неисправностей, что позволяет лайнерам быстрее возвращаться в небо.