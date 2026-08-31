Володин отметил, что этот завод давно ждали Фото: скриншот видео.

В Саратове собираются построить современный завод по выпуску деталей для грузовиков. Это будет цифровое, почти полностью роботизированное производство. Место выбрали — Столыпинский индустриальный парк. На днях туда приезжали Вячеслав Володин, министр промышленности Антон Алиханов и глава «КАМАЗа» Сергей Когогин, чтобы символически начать строительство.

На заводе будут делать раздаточные коробки нового поколения для средних и тяжёлых грузовиков — не только для «КАМАЗов», но и для «МАЗов», «УРАЛов» и спецтехники. Обещают, что производство будет полностью роботизированным, с современными стандартами качества, экологичностью и умной логистикой.

Володин отметил, что этот завод давно ждали — в советское время в Саратове работали авиационное и другие передовые производства, но после распада Союза они пришли в упадок. И появление такого завода в ближайшем будущем очень многое значит и для области, и в целом для Российской Федерации. Появятся сотни новых рабочих мест, а у образовательных учреждений – возможность организовывать практику для будущих специалистов производства».

Володин напомнил, что против России ввели больше 33 тысяч санкций, и добавил, что развитии производства и строительство заводов, – это лучший ответ тем, кто хочет затормозить наше развитие, разрушить нашу экономику.

Кадровый вопрос для будущего супер производства тоже прорабатывается. В Саратове восстанавливают здание бывшего авиатехникума, где откроют образовательный комплекс — политехнический колледж и лицей-интернат. Там будут готовить робототехников и других специалистов.

Министр Алиханов подчеркнул, что «промышленность Саратовской области на протяжении последних лет демонстрирует стабильную динамику» и появление такого важного завода серьёзно повлияет на экономику области и «в том числе обеспечит привлечение инвестиций в регион на ближайшую трехлетку в размере не менее 24,2 млрд рублей», — отметил он.

Глава «КАМАЗа» Сергей Когогин добавил, что запуск завода даст дополнительный эффект: «… В контексте создания новых логистических связей и цепочек поставок, что обеспечит работой большое количество человек, задействованных в системе производства, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства».

Запустить производство хотят в 2029 году, а выйти на полную мощность — 30 тысяч изделий в год — к 2031-му.