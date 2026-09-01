Эльдар Калимулин о съемках блогеров в большом в кино: «Это конфликт интересов, он будет вечным»

Эльдар Калимулин

Эльдар Калимулин прилетел в Екатеринбург, где принял участие в V Международном кинофестивале «Одна шестая». 32-летний актер посетил церемонию открытия, а потом пообщался со студентами. А перед отлетом в Москву нам удалось задать Эльдару несколько вопросов.

– Эльдар, вы первый раз на кинофестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге? Поделитесь впечатлениями?

– Честно сказать, я ничего не успел посмотреть, потому что я вчера приехал и сейчас уже через пару часов я уеду. Но атмосфера теплая, хорошая. И я даже сейчас подумал, что чуть-чуть соскучился по фестивалям. Давно не был. И надо, наверное, в следующем году приехать на более долгий срок.

– Сейчас идет много споров по поводу профессионального актерского образования. Надо ли его получать. Знаю, что вы поступили в ГИТИС с первого раза. На ваш взгляд, насколько сейчас важно иметь актерское образование?

– У меня такой путь, я его уже поменять не могу. Когда мне было 12 лет, я пошел в театральную студию, потом учился в театральном классе. Затем я поступил в ГИТИС, где проучился четыре года и получил диплом. Потом я пошел служить в театр, это еще пять лет. Сейчас снова буду служить в театре. Как по-другому, я не знаю. Хотелось бы мне, может быть, что-то поменять? Да нет, мне нравится, как у меня все прошло. Меня устраивает. Есть ли у меня какие-то претензии? К тому, когда я учился, тога да, у меня были какие-то вопросы. Но когда я уже выпустился и посмотрел со стороны, то подумал: «Наверное, только так это могло быть». У меня нет инструкции, что нужно поменять, что необходимо сделать, чтобы все были довольны. И так никогда не будет. Всегда будут те люди, которые прошли более быстрый путь, но у них другие проблемы. Мы же не задаем им вопрос: «У вас какие сложности?» У каждого свой путь.

– Касаемо более быстрого пути. Недавно вышел сериал «Чудо» с Идой Галич в главной роли. После премьеры в соцсетях и пабликах стали появляться высказывания, в том числе и профессиональных актеров, на тему того, что кто-то учился, потом играл в театре, но так и не получил главную роль. А у блогеры без образования снимаются в большом кино… Что думаете по этому поводу?

– Это конфликт интересов, он будет вечным. Раньше я относился к этому скрепя сердце. А сейчас я отношусь к этому нормально. На самом деле, похожая история наблюдается и с КВНщиками. А я вот поработал с ребятами и понимаю, что в некоторых моментах у них опыта больше, там такой темпоритм, такая скорость. Мне нужно над этим очень сильно поработать, чтобы прийти в ту форму, в которой они находятся. Это их хлеб, они давно этим занимаются. Есть какие-то удачи, есть неудачи. Опять же, это решают большие дяди с большими деньгами. Если они так решили, все так сложилось, мне кажется, нужно просто посмотреть получившийся продукт и составить свое мнение, а не гнаться за тем, кто и кому что должен. Бывает такое, что некоторые артисты жалуются: «Ну почему так? Почему не я?» Я у некоторых даже спрашиваю: «Ты сколько в театре работаешь? Сколько у тебя проектов? Сколько у тебя налетанных часов? Ты не думаешь, что конкретно этот человек, которого ты ругаешь — что он за это время уже больше налетал?» Может быть, он не потратил четыре года, не получил профильного образования, но непосредственно опыта в съемках у него может быть больше. С этим надо мириться. Не нужно говорить, что так не должно быть. Мне кажется, надо собой заниматься.

– А с Идой Галич знакомы?

– Я не сильно слежу за Идой. Мы знакомы, она делала репортажи, когда мы снимали второй сезон «Эпидемии». Она к нам приезжала, мы даже немного общались, записывали видео. Я отношусь к Иде хорошо. Я бы, наверное, разделял это. Есть такая проба, а есть основное дело. В последнее время я замечаю, что в сценариях любят прописывать блогеров. Дело в том, что актер сыграет блогера, как актер. А блогер чуть по-другому, он не играет, он это проживает. Если говорить про проживание, у нас есть уже такой сериал «Чудо» с Идой Галич. Если бы была какая-то параллельная реальность, в которой бы мы увидели каких-то трех замечательных актрис в этой роли, тогда бы мы могли что-то более конкретное сказать. Если помните, был сериал «Екатерина», который сняли для «Первого канала», а потом для «России 1». И вот те два проекта можно было как-то сравнить. А тут о чем говорить? У нас такое «Чудо».

Эльдар Калимулин

– А чего сейчас у вас в жизни больше — кино или театра?

– Я сделал паузу с театром. Просто есть еще разница между репертуарным театром, коммерческим и театральными проектами. Какое-то время я мог совмещать, но у меня не было прям больших-больших ролей в кино. Сейчас я сделал паузу, у меня случился первый коммерческий театральный проект, антреприза «Имя». Спектакль поставили шоураннеры сериала «Фишер» Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Даже фильм есть такой — «Имя», можно его посмотреть. У нас хороший состав. Я как раз хотел такой спектакль — веселый, ненапряжный. Все сложилось, и я понял, что соскучился по сцене. Сейчас у меня будет несколько разного рода театральных проектов, и я возвращаюсь в репертуарный театр, в труппу МХАТ имени Горького к Сергею Витальевичу Безрукову. Как это будет, я пока не знаю, но мы попробуем. Может быть, это какое-то судьбоносное решение.

– Вас пригласил Сергей Безруков?

– Да, можно так сказать.

– Расскажите, как прошло ваше лето?

– Я снимался параллельно в двух сериалах — «Община» и «Почти семейное шоу». Было сложно. Потом у меня сын заболел ветрянкой. Ему восемь. Зовут Тимерлан. Затем он заразил меня.

– А вы не болели в детстве?

– Нет. А потом еще и тесть заболел тоже ветрянкой. И в какой-то момент мы все ходили пятнистыми. Но потом это прошло. Первый проект закончился, «Общину» мы снимали в Карелии. Мы с семьей на машине ездили в Сортавалу, в Карелию, на съемки. И там хорошо провели время. А потом еще летали в отпуск и там тоже отлично отдохнули.

Эльдар Калимулин с женой Эльвирой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Куда летали? На Мальдивы?

– Да. Мы были на Мальдивах первый раз. Там прекрасно, но нужно больше зарабатывать.

– Ну у вас как раза новые проекты… Отработаете отдых.

– Именно так.

– Эльдар, у вас день рождения 20 сентября. Как планируете отмечать? Вообще любите дни рождения? А подарки получать?

– Ну, 50 на 50. Последние несколько лет я все собираюсь как-то отпраздновать день рождения и думаю: сейчас, сейчас, сейчас. А потом чем ближе, тем я больше понимаю, что мне не охота. И все. У меня есть план в пабе собраться, но я боюсь, что не получится. Я сейчас посмотрю, как пойдет. Подарки? Я в какой-то момент понял, что это тоже все сложно, писать виш-листы, хотеть чего-то. Я что хочу, то и делаю.

– А с супругой у вас есть какие-то традиции? Кто кому дарит подарки? Может, вы заранее обговариваете?

–Я счастливый человек, у меня все есть. А того, чего нет, я просто записываю на бумажке, что мне это нужно. И плюс я в последнее время подумал, что в принципе у меня все есть. Мне нужно только строение на даче поставить и забор. А это мне никто не подарит. Это я должен сам себе подарить.

– Дача в Подмосковье?

Да.

– Как давно вы ее приобрели?

– Да уже давно. Нужно вот обновлять забор. Там есть старый забор, но администрация считает, что он какой-то неказистый. Пора заняться.

– Выращиваете что-то?

– Тесть с тещей там. Но в этом году испанские слизни сожрали весь огород. Слышали что-то про слизней? Это беда.

– А что у вас там растет?

– Огурчики, морковка, чесночок был. В основном кабачки и тыквы. Есть груша. Яблоки, правда, червивые все.

– Часто бываете на даче?

– Я стараюсь практически всегда уезжать на дачу, когда у меня появляется свободное время. Вот последний раз на четыре дня туда заехал, но это было уже три недели назад.

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