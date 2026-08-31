В правительстве обратили внимание на жалобы автомобилистов по поводу разброса цен на бензин на заправках. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве обратили внимание на жалобы автомобилистов по поводу разброса цен на бензин на заправках. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях.

Мы собрали главное о совещании в правительстве и ситуации с бензином в регионах России на 31 августа 2026 года

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Фото: REUTERS.

ЦЕНЫ НА НЕЗАВИСИМЫХ АЗС: КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ

- Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте, - говорится в сообщении на официальном сайте правительства по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов 31 августа.

Независимые АЗС — это те, которые не входят в крупные вертикально- интегрированные нефтяные компании типа «Роснефти», «Лукойла» или «Газпромнефти». Своих нефтеперерабатывающих заводов у них нет, а топливо они у кого-то закупают — напрямую или через биржу. Цены на бензин у них нередко выше, чем на АЗС, которые принадлежат самим нефтяным компаниям. Но сейчас эта разница зачастую стала зашкаливать — составлять несколько десятков рублей.

Новак поручил усилить контроль за ценами на бензин на независимых АЗС Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях

На заседании штаба особое внимание было уделено тому, как реализуются соглашения между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций.

- Работа по исполнению достигнутых договорённостей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке, - говорится в сообщении правительства.

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛОСЬ НА СОВЕЩАНИИ У НОВАКА

Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению объёмов топлива с учётом потребностей регионов.

На особом контроле — ситуация с обеспечением топливом аграриев. Как заявлено на заседании штаба 31 августа, необходимые объёмы топлива для проведения сезонных работ предоставляются в полном объёме.

То же — и с северным завозом, нужные объёмы нефтепродуктов для северных территорий поставляются в установленные сроки.

Александр Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для того, чтобы не допускать дефицита топлива.

С начала лета правительство приняло целый комплекс мер по стабилизации ситуации на рынке топлива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ПРОИСХОДИТ С БЕНЗИНОМ В РОССИИ: ГЛАВНОЕ НА 31 АВГУСТА

С начала лета правительство приняло целый комплекс мер по стабилизации ситуации на рынке топлива. В частности, был введен запрет на вывоз нефтепродуктов и авиационного топлива до 31 января 2027 года. Для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение на экспорт действовало до 31 августа 2026 года. Но буквально на днях оно было продлено еще на месяц - до 30 сентября 2026 года.

Максимально увеличены мощности действующих НПЗ, сокращены сроки плановых ремонтов. Также достигнута договоренность о том, что нефтяные компании через региональных операторов будут снабжать топливом также и независимые АЗС.

За ценообразованием на рынке топлива следит ФАС. С начала 2026 года возбуждено 45 дел в отношении ряда нефтяных компании и независимых участников рынка нефетпродуктов. Предупреждение о возможном нарушении антимонопольного законодательства выдано 71 участнику топливного рынка.

Чтобы быстрее насытить топливом внутренний рынок, для нефтяных компаний временно введены послабления по части экологических требований к бензину. До 1 июля 2027 года разрешено производить, ввозить и выпускать бензин классов К2, К3 и К4 (Евро-2, Евро-3, Евро-4). Эта мера вызвала беспокойство у некоторых владельцев новых иномарок — не возникнут ли из-за топлива более низкого экологического класса проблемы с двигателем. В ответ в правительстве обязали АЗС отражать в доступной потребителю форме информацию о классе топлива — чтобы люди могли делать осознанный вывод. Эта информация должна быть указана на информационном табло колонки, в уголке потребителя на заправке и в чеке. Напомним: по российской классификации Евро-2 — это К2, Евро-3 — К3, Евро-5 — К5.

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