Рождение очередного ребенка - само по себе основание для того, чтобы обратиться в банк за ипотечными каникулами, независимо от уровня доходов. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Важные изменения ждут россиян с 1 сентября 2026 года. Какие новые законы вступят в силу в России – рассказываем в материале KP.RU.

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ СЕМЕЙ

С 1 сентября список ситуаций, при которых можно просить у банка ипотечные каникулы, расширяется. Теперь такое право появляется при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка. Доказывать «тяжелую жизненную ситуацию» и резкое падение доходов не надо: рождение очередного ребенка - само по себе основание для того, чтобы обратиться в банк за каникулами, независимо от уровня доходов.

Максимальный срок таких ипотечных каникул для семей будет более длинным: не полгода, как по другим основаниям, а полтора года (18 месяцев). Оформить каникулы можно в течение 180 дней со дня рождения или усыновления ребенка. Это возможно и в том случае, если ипотечный договор был заключен до 1 сентября 2026 года.

Есть и условия, которым надо соответствовать, но их немного:

- сумма кредита не превышает 15 миллионов рублей,

- ипотечное жилье — единственное,

- ранее по этому договору не предоставлялась отсрочка (но есть ряд исключений — например, для семей участников СВО).

Важный момент: проценты по кредиту не будут начисляться только с первого по шестой месяц каникул. С седьмого они уже пойдут, но погасить их можно в самую последнюю очередь - после того, как будет выплачена остальная часть кредита. То есть каникулы не освобождают от каких-то обязательств по кредиту, расплата просто отодвигается. Но так при ипотечных каникулах всегда.

КРИПТОВАЛЮТА В ЗАКОНЕ

С сентября вступает в силу закон «О цифровых валютах и цифровых правах», которым впервые устанавливаются официальные правила для российского рынка криптовалют.

Покупать крипту в инвестиционных целях и торговать ею — можно, через брокеров, биржи, управляющие компании, криптообменники и т.п., зарегистрированные в специальном реестре Банка России. Гражданам для таких инвестиций надо пройти тест.

Расплачиваться же за товары и услуги внутри России нельзя — ни гражданам, ни компаниям. Но разрешается использовать криптовалюты в международных расчетах — например, по экспорту и импорту. Проводить операции с криптовалютой в других странах, используя зарубежные счета, - можно, но надо уведомлять российскую налоговую.

Официально купленная криптовалюта будет считаться полноценным имуществом и защищаться российским законом наравне с другим имуществом.

Часть положений нового закона, который фактически легализует рынок криптовалют в России, начнут действовать чуть позже — с 1 июля и 1 сентября 2027 года. За это время участники рынка — брокеры, управляющие и т. п. - должны привести свою деятельность в соответствии с новыми нормами и получить необходимые лицензии.

ПЛАТИМ ЦИФРОВЫМИ РУБЛЯМИ

С 1 сентября начнется и поэтапное массовое внедрение цифрового рубля. Фото: Who is Danny/Shutterstock/Fotodom

С 1 сентября начнется и поэтапное массовое внедрение цифрового рубля (не путать с криптовалютой). Предполагается, что граждане уже смогут активно пользоваться такими рублями практически как обычными — открывать в них счета, делать переводы, что-то оплачивать.

Конкретно с сентября возможности по распоряжению цифровыми рублями должны обеспечить:

- системно значимые банки (перечень есть на сайте ЦБ),

- продавцы, компании, которые оказывают услуги, маркетплейсы - с выручкой за прошлый год свыше 120 млн рублей и если на 1 января 2026 года они были клиентами системно значимых банков.

Через год, с 1 сентября 2027 года, та же обязанность возникнет у компаний-продавцов с годовой выручкой от 30 миллионов рублей и банков с универсальной лицензией (вправе осуществлять все банковские операции).

Как платить цифровыми рублями?

С 1 сентября предполагается еще одно новшество — универсальный цифровой код. Это QR- код, на который надо навести камеру телефона или банковское приложение — к такому уже многие привыкли. Но по универсальному коду расплачиваться будет возможно в том числе и цифровыми рублями (а также через Систему быстрых платежей или сервисы типа Яндекс-пэй — это все остается).

Переводы цифровыми рублями ничем особо не отличаются от обычных переводов по безналу — главное, чтобы банк проводил такие операции.

В чем тогда отличие цифрового рубля от обычных безналичных рублей? Главное отличие: цифровой рубль хранится не на счете в конкретном банке, а в цифровом кошельке на специальной платформе Центробанка. Получить доступ к своему кошельку можно через приложение любого банка, который уже работает с цифровыми рублями и подключен к платформе ЦБ. Но банк тут — только посредник.

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ — ПОД САМОЗАПРЕТОМ

Заявление на самозапрет азартных игр можно подать через Госуслуги Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россияне уже могут установить себе самозапрет на кредиты, заочные сделки с недвижимостью и выпуск новых сим-карт без личного участия. С 1 сентября гражданам предлагается защищать себя еще и от лудомании, то есть пристрастия к азартным играм.

Самозапрет на азартные игры можно ввести на любой срок, но не менее чем на 12 месяцев. И организаторы азартных игр, и букмекерские конторы до окончания этого срока с вами дела иметь не смогут. Иначе им грозит штраф (от 300 до 500 тысяч рублей на организацию), а вы будете иметь право востребовать через суд проигранные деньги.

Заявление можно подать через Госуслуги или через МФЦ («Мои документы»). Важный момент: «откатить» все обратно, если вдруг передумали, будет не так просто — это разрешается не ранее чем через 12 месяцев после того, как вы себя в азартных играх решили ограничить.

Так же с 1 сентября в рекламе азартных игр будет обязательным размещать предупреждения — о риске игровой зависимости. Аналогичная информация должна вывешиваться на входе в букмекерскую контору, тотализатор или пункт приема ставок.

ЗА ПЕРЕВОДАМИ БУДУТ СЛЕДИТЬ ТЩАТЕЛЬНЕЕ

С 1 сентября начнет работать Единая система учета платежных карт Фото: Ольга ЮШКОВА.

С сентября вступает в силу ряд положений законов, направленных на борьбу с финансовыми мошенниками, отмыванием денег и т. п. Про них уже много писали, когда новые нормы принимались.

В частности, Национальная система платежных карт теперь будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты «Мир», Систему быстрых платежей, единый QR-код. Все это Росфинмониторинг мог получить и раньше, но надо было посылать запросы в банки. Теперь отслеживание операций, которые выглядят как подозрительные, упростится и ускорится.

Банки получают право замораживать подозрительные переводы на срок до двух суток (48 часов). Под подозрительными здесь понимаются ситуации, когда похоже, что счет «взломан» или отправителя «ведут» мошенники. Например, деньги переводятся сразу после смены номера телефона, к которому привязан счет и аккаунт на Госуслугах. Или крупные суммы (более 200 тысяч) отправляются человеку, которому ранее отправитель никогда ничего не переводил.

Также с 1 сентября начнет работать Единая система учета платежных карт. Туда войдут данные обо всех картах, выпущенных российскими банками, включая Visa и Mastercard. Однако обещанные ограничения по числу карт (не более двадцати на человека) начнут действовать только через год, с 1 сентября 2027-го. Так что если вы вдруг обнаружите у себя более двух десятков карт (что вообще-то большая редкость), есть время закрыть ненужные — иначе после 1 сентября 2027 года новые вы открыть не сможете (а старые будут работать до окончания срока их действия).

Как успокаивают чиновники, новые меры нужны для борьбы с теневыми финансовыми схемами, дропперством (когда чьи-то карты за плату используются для нужд мошенников) и собственно финансовыми мошенниками. Но гражданам, как, впрочем, и раньше, стоит быть готовым к объяснениям с банком: например, что крупная сумма денег с банковской карты ушла не мошенникам, а за услуги по ремонту квартиры — вот договор с фирмой и счет.

РАБОТАТЬ СВЕРХУРОЧНО МОЖНО БОЛЬШЕ

Начинают действовать поправки в Трудовой кодекс, по которым возможный потолок сверхурочной работы для сотрудника увеличивается вдвое — со 120 часов в год до 240. Но такое условие должно быть прописано в коллективном договоре или отраслевом (межотраслевом) соглашении. А некоторые категории работников к переработкам сверх 120 часов привлекать нельзя (ряд вредных производств), или требуется их письменное согласие и отсутствие медицинских противопоказаний (это, в частности, пенсионеры и предпенсионеры).

Оплата сверхурочной работы остается прежней. Первые два лишних часа — в полуторном размере, далее — в двойном. Свыше 120 часов — тоже в двойном. Остается за работником и право вместо дополнительной оплаты требовать дополнительные выходные.

ПОЕЗДА И ТАКСИ: НОВОЕ В ПРАВИЛАХ

Теперь в такси можно перевозить кошек и собак Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В транспортной сфере нас тоже ждут изменения, хотя и не самые кардинальные. Но для многих — важные.

Билет на пригородный поезд с указанием места (обычно это экспрессы), приобретенный через интернет, сдать можно так же онлайн — через сайт или мобильное приложение перевозчика. Раньше надо было ехать в кассу.

Также обновлены правила перевозки багажа, ручной клади и животных в такси, автобусах и городском наземном электротранспорте. В частности, уточнили требования к перевозке в такси домашних животных. Раньше этот момент вызывал много конфликтов: часть таксистов соглашались везти пассажира с собакой или кошкой, а часть — отказывали. Теперь в правилах закреплено: с собакой в такси — можно. Но пес должен быть в наморднике, на поводке и ехать на подстилке, которую надо взять из дома. Небольших животных разрешается везти в контейнерах с водонепроницаемым глухим дном.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026

- «Гаражную амнистию», которая должна была закончиться 1 сентября 2026 года, продлили на пять лет. В упрощенном порядке оформить гараж и землю под ним можно до 1 сентября 2031 года.

- Запрещается продавать сигареты и вейпы на остановках городского и пригородного общественного транспорта. Исключение — если это единственный киоск в населенном пункте, где подобная продукция продается.

- Мамам с детьми до трех лет при устройстве на работу запрещено устанавливать испытательный срок. Раньше такая мера поддержки действовала для женщин с детьми до полутора лет.

- За студенческими семьями закреплено приоритетное право на отдельные комнаты в общежитии. Кроме того, вузы обязаны сделать доступной информацию, сколько у них в распоряжении вообще есть комнат, предназначенных для семейных студентов.

- Бойцы СВО, вернувшиеся на прежнее место работы, - теперь категория сотрудников с преимущественным правом на сохранение рабочего места при сокращении штата.

- Продавцы на маркетплейсах и интернет-магазины обязаны размещать на карточках товаров ссылки на документы, подтверждающие соответствие этих товаров обязательным требованиям (сертификат соответствия, декларация соответствия, свидетельство о госрегистрации). Если обязательных требований к товару нет (его регистрация и сертификация по закону не требуются), в карточке должна быть об этом отметка.

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