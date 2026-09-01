Социальных предпринимателей в России начали готовить к выступлениям на конференциях и форумах

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»

В сентябре 2026 года выпустят первый поток программы развития экспертов «СПектр». Курс создан фондом «Наше будущее», который развивает социальное предпринимательство (часто используют абревиатуру СП, чем объясняется название учебной программы) в России. Слушателей обучат публичным выступлениям, чтобы они могли быть спикерами и экспертами на мероприятиях. По итогам аттестации участникам выдают удостоверения о повышении квалификации.

Полное название учебного курса — «СПектр. Систематизация и публичное представление персонального опыта в социальном предпринимательстве». Его программа рассчитана на 54 часа. Преподают эксперты фонда «Наше будущее», опытные бизнес тренеры, специалисты по развитию социального предпринимательства. Чтобы получить диплом, нужно посетить не менее пяти модулей, сдать не менее шести домашних заданий (каждое становится элементом будущего выступления) и успешно защитить кейс на экзамене.

Кроме ораторского искусства, будущих спикеров учат «упаковывать» личную практику в содержательную историю: с разбором своих ошибок, рассказом о нестандартных решениях. В перспективе программа позволит выпускникам развиваться в роли эксперта тренера, наставника, трекера (специалист, который помогает бизнесу быстро расти) и консультанта по социальному воздействию. В портфеле выпускника также останутся 12 методических артефактов: это шаблоны и инструменты, которые он сможет использовать для подготовки будущих выступлений.

Первыми публичными площадками, где можно будет продемонстрировать мастерство, для окончивших курс станут мероприятия фонда «Наше будущее». Здесь собираются ключевые игроки сектора.

Участница курса, социальный предприниматель Марина Ахметгалиева, отмечает, что осваивать роль спикера особенно помогают разборы выступлений и обратная связь от участников.

— Кроме того, мы стали частью сообщества. Его формированию поспособствовали и интерактивные эфиры, и общий чат. Поддержка других участников мотивирует двигаться дальше. Для меня «СПектр» стал территорией роста, — поделилась Ахметгалиева.

Обучение проводится на базе Лаборатории социального предпринимательства — образовательной платформы фонда «Наше будущее». С 2014 года она разрабатывает курсы, акселераторы и обучающие материалы по социальному предпринимательству, способствует развитию сектора и укреплению связей внутри профессионального сообщества.

— У каждого социального предпринимателя есть уникальный опыт, который может работать не только внутри его проекта. Если научиться грамотно систематизировать свои знания и уверенно представлять их аудитории, предприниматель получает новый ресурс для профессионального развития. Выступления на конференциях и форумах укрепляют репутацию, повышают узнаваемость проекта, помогают находить партнёров, клиентов и единомышленников, открывают возможности для работы в качестве наставника, тренера или консультанта, — сказала директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Наталия Зверева.

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