Любовь к Полине, ревность к Кудрявцевой и наряд школьницы: Собчак спросила с Диброва за всё

На канале «ОсторожноСобчак» Ксения Собчак взяла интервью у Дмитрия Диброва. Фото: кадр из видео «Осторожно: Собчак»

На канале «ОсторожноСобчак» Ксения Собчак взяла интервью у Дмитрия Диброва, оно длилось три с половиной часа, увязая в словоблудии.

Интервью, с одной стороны, комплиментарное, Собчак считает Диброва «человеком большого масштаба, который немного потерялся в сегодняшнем времени». Она, «как и вся страна росла на эфирах Дмитрия Диброва».

С другой стороны, в течение трех с лишним часов Собчак пыталась вывести Диброва на чистую воду. Докапывалась: четыре брака, молодые жены, скандальный развод с Полиной Дибровой... Как он дошел до жизни такой?! Но от Диброва, как вода от камня, её ирония отскакивала. Он, как обычно, был доволен собой.

Собчак всегда подбирает наряд под героя интервью. На этот раз она явилась в школьной форме, в образе «престарелой школьницы», которую встретил молодой Бэтмен-Дибров. И это был тонкий намек на толстое обстоятельство. С возрастом Дибров всё чаще оказывается в центре скандалов, связанных с его слабостью к молодым девушкам. Ксению волнует, буквально не дает спокойно спать, вопрос: почему с таким интеллектом Дибров пошел по скользкой дорожке – скоропостижных женитьб на юных прелестницах.

С последней женой Полиной познакомился на конкурсе красоты в Ростове-на-Дону… Полине было всего 17, Диброву – 47. Пара прожила вместе 16 лет, у них трое сыновей. В прошлом году Полина ушла от Диброва к миллиардеру Роману Товстику, который ради неё развелся с женой Еленой. Эта история стала одним из главных светских скандалов 2025 года.

Фото: кадр из видео «Осторожно: Собчак»

И вообще, почему «интеллектуальный Дибров» пустился во все тяжкие странных вкусовых пристрастий. Собчак припомнила ему казачий мундир, в котором Дибров любит щеголять. Даже в загс поскакал на белой лошади в казачьем мундире.

Почему да почему?... Да потому что это часть ДНК Дмитрия Диброва, это Ростов-на-Дону, откуда он родом. Он из донских казаков. Это не вкусовщина, это «настоящее служение» (с 1993 года), когда казаки «достали свои чекмени из сундуков. И я хотел служить моему казачеству», - объяснил Дибров.

А фото на лошади к его свадьбе никакого отношения не имеет. Фотография была сделана для глянцевого журнала.

Собчак и Дибров договорились не обсуждать историю его развода с Полиной – «кто кого, как и почему». Но как пройти мимо такой жирной темы? Собчак припомнила ему эфир в «Секрете на миллион», когда Дибров пришел в гости к Лере Кудрявцевой. И впервые высказался о своем разводе. «Зачем вам это было нужно, ведущему лучших программ постсоветского телевидения?» - приревновала к Кудрявцевой Собчак. В её интонации слышалось: почему не к ней, а к Лере - первой?

- С Лерой нам удалось сохранить доверительное, лояльное отношение ко всем участникам этой скандальной истории, - оправдался Дибров. - Я показывал в работе с Лерой, как надо по-доброму, уважительно относиться к бывшей жене и матери своих детей, когда сердце разрывается. Вы везде в моём доме (Дибров по-прежнему живет в своем загородном доме «Вилла Полина» - Ред.) увидите присутствие Полины. Я не жгу её портреты, не убираю то, что своими руками когда-то повесила Полина. И это урок для зрителей.

Кстати, про особняк. Дибров признался, что задрал цену – дом продают за 570 млн рублей. Зачем? Не хочет расставаться с недвижимостью.

– Ну и кто это купит? Да никто, – считает телеведущий.

Собчак не унималась: зачем тот знаменитый Дибров из культовых программ 90-х опустился до уровня сегодняшнего желтушного шоу.

Дибров сделал ответный пас: зачем Ксения берет интервью у маньяков (имеется в виду «скопинский маньяк») и прочих скандальных субъектов, зачем была ведущей «Дома-2»? Она одна из первых ухватила тенденцию времени.

Дибров же в беседе с Лерой Кудрявцевой показал всем, что разводиться «можно по-христиански, не поливая нечистотами свою бывшую жену». Ради этого стоило выйти в эфир.