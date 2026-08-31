Смерч по-русски: Ученые выследили в лесу 41 «убийцу», который страшнее торнадо

22 июня этого года смерч пронесся по улицам уральского города Кушва и превратил часть населенного пункта в руины. Фото: Предоставлено "КП".

22 июня этого года смерч пронесся по улицам уральского города Кушва и превратил часть населенного пункта в руины. Десятки домов были разрушены, повалены деревья и опоры ЛЭП. Это ЧП лишний раз напомнило, что смерчам есть, где разгуляться в России, и они наносят существенный ущерб стране. Научиться предсказывать появления торнадо и вовремя предупреждать людей об опасности - эта задача для ученых является одной из приоритетных.

Вой и грохот: видео из эпицентра жуткого смерча в Свердловской области Это видео снял работник горно-обогатительного комбината в Кушвинском округе. Он оказался в самом эпицентре разрушительного смерча, который обрушился на днях на Свердловскую область. К счастью, автор видео остался жив

Много исследований на эту тему опубликовано в США, южные штаты, которых считаются мировой колыбелью торнадо. Там механика этого явления понятна: мощный смерч образуется, когда возникает большая разность температур между холодными и теплыми воздушными массами. На юге США идеальные условия для возникновения смерчей: потому что там соседствуют - с одной стороны холодные воды Мексиканского залива, а с другой стороны огромные пространства раскаленных солнцем прерий. И там для торнадо есть место, где можно хорошенько разогнаться.

В России смерчи - явление гораздо менее изученное. Отчасти из-за сложности сбора данных на обширной и труднодоступной территории - страна огромная, метеостанций мало, плотность населения (особенно северных и восточных регионах) оставляет желать лучшего.

Однако группа ученых из Института физики атмосферы имени Обухова РАН (Москва), Пермского государственного научно-исследовательского университета (Пермь) и Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации — Мирового центра данных (Обнинск) провела большое глубокое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Agricultural and Forest Meteorology. Проект был поддержан грантом Российского научного фонда.

Исследователи нашли остроумный выход из положения. Если сложно собрать данные из разрозненных метеостанций, то можно восстановить картину, изучая “место преступления”, где смерч оставляет свои “отпечатки пальцев”. А где может “наследить” смерч? В лесах, в тайге - там, где по вывалу деревьев видно, где прошелся шквалистый ветер.

Ученые применили комбинированный подход: они изучали наземные метеонаблюдения и анализировали космические снимки, на которых четко видны масштабные лесные ветровалы — массивы деревьев, поваленных ветром в одном направлении. Исследователи подняли данные с 2001 по 2024 год. На спутниковых снимках авторы нашли более 1300 вывалов леса, сопоставляя их координаты с метеорологическими данными и сообщениями о бурях, ученые нашли следы 41-го долгоживущего шквала, определили их траекторию, длину пути и ширину зоны повреждений. Из 41 выявленного шторма 5 были классифицированы как «деречо». Это наиболее сильные шквалы, они оставляли после себя «путь разрушений» длиной более 400 километров.

С помощью метеонаблюдений ученые определили, какие атмосферные условия способствовали рождению штормовых ветров. Оказалось, что большинство штормов возникает, когда в воздухе «накапливается» достаточно энергии для грозы и появляется сильный вертикальный сдвиг ветра — явление, при котором на разной высоте ветер дует с разной скоростью и в разные стороны.

- Подобные природные явления недооцениваются, хотя они крайне опасны, - считает руководитель проекта Александр Чернокульский, кандидат физико-математических наук, заместитель директора ИФА РАН. - По нашим оценкам, за исследуемый период (с 2001 по 2024 год) шквалы унесли жизни, как минимум, 91 человека, еще 539 получили ранения. Поэтому синоптикам крайне важной уметь прогнозировать риски шквальных ветров, чтобы люди и различные ведомства могли подготовиться к разгулу стихии.

В дальнейшем на основе полученной информации ученые планируют создать карту России, которая будет отображать вероятность возникновения в том или ином регионе опасных атмосферных явлений: долгоживущие шквалы, смерчи, крупный град, очень сильные ливни.

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