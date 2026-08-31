Водная дипломатия

Обмен информацией с китайской стороной позволяет значительно улучшить прогнозирование паводков.

Дело в том, что великая река Амур на протяжении почти двух тысяч километров служит естественной границей между Россией и Китаем, а озеро Ханка разделено между двумя странами. Управлять этими водными артериями в одиночку невозможно – и Федеральное агентство водных ресурсов ведет здесь системную трансграничную работу, сочетающую дипломатию, науку и инженерные решения.

Россия делит с соседними государствами около 40 тысяч километров рек. На Дальнем Востоке ключевым партнером выступает Китай. Взаимодействие строится на межправительственных соглашениях, а главной площадкой для диалога служит Российско-Китайская комиссия по рациональному использованию и охране трансграничных вод, заседания которой проходят регулярно. Особое внимание уделяется бассейну Амура – одной из крупнейших трансграничных рек мира, а также другим трансграничным водным объектам.

С наводнениями боремся вместе

Еще один пример системной работы – озеро Ханка, крупнейший водоем Приморья, имеющий критическое значение для водохозяйственной деятельности приграничных территорий, населения и экономики. В 2025 году Российско-Китайская комиссия поручила рабочим группам проанализировать причины повышения уровня воды в озере и выработать совместный план мероприятий по стабилизации ситуации.

Ранее Росводресурсы уже подготовили проект расчистки бара озера Ханка в истоке реки Сунгача и приступили к его выполнению – это позволит снизить уровень воды и противостоять затоплению территорий. Когда для решения задачи используется системный подход, объединяющий усилия власти, общества, бизнеса и науки, это позволяет своевременно фиксировать малейшие изменения и при необходимости принимать меры.

Одно из приоритетных направлений – оперативная работа Рабочей группы по сотрудничеству в области борьбы с наводнениями Совместной Российско-Китайской комиссии по рациональному использованию и охране трансграничных вод. Стороны регулярно обмениваются гидрологической информацией, прогнозами приточности и планами регулирования крупнейших водохранилищ двух стран бассейна Амура. Как отмечает руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, это помогает существенно улучшить прогнозирование паводков и минимизировать их последствия.

Реки и мосты

Показать значение великой реки можно не только языком дипломатии и цифр, но и с помощью современных технологий, поэтому Росводресурсы создают эколого-просветительские VR-ролики формата 360 градусов об уникальных водных объектах России. В 2026 году выйдет уже шестой такой фильм, и он будет посвящен именно Амуру – той самой реке, что веками объединяет и разделяет два соседних государства. Так к международному сотрудничеству и инженерным решениям добавляется язык образов, который делает тему понятной и близкой многим.

Трансграничная работа Росводресурсов в Дальневосточном федеральном округе – повседневный труд по защите людей от наводнений, сохранению экосистем и обеспечению водного суверенитета и безопасности страны. Как точно сформулировал Дмитрий Кириллов, трансграничные реки и озера – это не только природные ресурсы, но и мосты между странами, инструмент для укрепления сотрудничества, устойчивого развития и региональной стабильности. И Росводресурсы последовательно строят эти мосты – метр за метром, заседание за заседанием, проект за проектом, применяя на деле искусство водной дипломатии.

ЦИФРА

40 тысяч километров рек делит с соседними государствами Россия.

Материал опубликован специальном выпуске «Комсомольской правды», посвященном ВЭФ-2026