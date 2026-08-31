Энергия страны сегодня здесь

Городской центр «Трибуна-Холл» в Благовещенске, созданный в рамках мастер-плана города, принял первых посетителей в конце 2025 года.

Дальний Восток развивается. И экономически, и по-человечески. Появляются новые предприятия. Становятся комфортнее города. Это результат больших усилий, которые уже десять лет прикладывают правительство, профильные министерства и ведомства, а также региональные власти.

Опережающий рост регионов Дальнего Востока и Арктики наглядно показывают цифры. Но еще лучше это проиллюстрируют те, кто воспользовался мерами поддержки и лично приложил руку к развитию макрорегиона. А также те, кто курирует их реализацию, тонкую настройку под конкретные запросы людей. В преддверии ВЭФ-2026 «Комсомолка» поговорила с представителями разных сфер, причастных к преображению Дальнего Востока и Арктики.

Мастер-планы городов ДФО

В 2023 году утверждено 25 мастер-планов дальневосточных городов; в них заложено более 1000 инфраструктурных объектов.

Сегодня 233 объекта завершены, почти 400 в стадии строительства.

По данным ВЦИОМ, 84% жителей считают программу реновации городов полезной, а 65% уже заметили положительные изменения за последние 1–2 года.

По данным КРДВ.

Между идеей и продуктом – большой путь

Елена ХАРИСОВА, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Русский»:

– Для нас в приоритете те технологические проекты, в которых виден будущий продукт производства и реальный заказчик. Научная идея очень важна. Но наша задача – помочь ей пройти весь путь до конкретного практического результата.

В первую очередь мы специализируемся на следующих направлениях: биомедицина, фармацевтика, медицинские изделия, новые материалы, морская инженерия. Например, оригинальные препараты из морских организмов, цифровые решения для судоходства и портов. Особенно важна тема глубокой переработки водных ресурсов Дальнего Востока. Мы должны не только добывать сырье, но и создавать новые продукты. В этом одно из ключевых направлений нашего развития.

Есть отдельный проект – 100 научных и инженерных команд. Наша задача – найти им сильных инженеров, ученых. И не только поддержать исследования, но и создать вокруг них команды, которые могут добиться практического результата. Мы собираем эти команды со всей России, чтобы они могли вывести продукт на рынок. И что очень важно – мы не просто делаем специалистам предложение о работе. Мы показываем масштаб задачи, какая среда вокруг будет создана, какая инфраструктура есть у резидента, есть ли партнер от бизнеса. И самое главное – возможность увидеть реализацию продукта.

К примеру, у нас есть семейная пара ученых, которые сейчас возвращаются в Россию из Китая. Они уехали 30 лет назад. А сейчас возвращаются, чтобы передать свои знания новому поколению. Оба работают в направлении фармакогенетики и придумали лекарство от миопии (близорукости. – Прим. ред.). Для них мы нашли компанию-резидента, которая будет его разрабатывать.

Всего у нас 18 технологических компаний – резидентов ИНТЦ, они находятся на разных стадиях разработки продукта и его коммерциализации. Между сильной идеей и продуктом лежит очень большой путь: нужно провести испытания, проверить технологию. Наша задача – максимально сократить этот путь для компании. Для нас принципиально соединить эти два мира – науки и производства. Ученый должен понимать, для кого и зачем продукт создается.

ЦИФРА

7430 м2 составляет площадь пилотной площадки инновационного научно-технологического центра на о. Русский. Ведется строительство двух научно-образовательных кластеров – «ИТ-Парк» и «Биотехнологии» – общей площадью более 50 тысяч кв. метров.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Здесь много направлений для развития

Денис ГРОСЬ, серийный предприниматель, председатель Союза резидентов преференциальных режимов:

– Дальний Восток – край возможностей. Здесь относительно небольшая конкуренция. Почти в любом направлении, которым рынок на западе страны насыщен, здесь можно развиваться. Тем более что в регионе работает сразу несколько преференциальных режимов. Есть налоговые льготы, готовая инфраструктура в ТОР (инженерные коммуникации, дороги), административная поддержка. Все не на бумаге, а реально.

Со следующего года разрозненные преференциальные режимы должны объединиться в Единую территорию опережающего развития, которая протянется от Байкала до Курил. Любой инвестиционный проект на территории ДФО сможет получить статус ее резидента.

Если говорить про конкретные ниши, то для малого и среднего бизнеса самая перспективная, на мой взгляд, – это экспорт услуг. Например, туристических и медицинских. С точки зрения туризма здесь неизведанный, чистый край, его природный потенциал еще недораскрыт. Особенно в сфере премиального отдыха.

В области медицины в регионе нужно отметить достойное сочетание цены и качества. Обеспечив соответствующий сервис (языковой и привычный для иностранцев), можно будет привлекать туристов. Уже сейчас это может быть репродуктивное или офтальмологическое направление. В ближайшей перспективе – превентивная медицина и, более широко, индустрия холистического здоровья: диагностика, естественное оздоровление, БАДы из дальневосточных эндемиков, правильное питание и нагрузки, туры для эмоционального и духовного баланса.

КОНКРЕТНО

Инвестиционные проекты в ДФО и АЗРФ

• Количество проектов, реализуемых резидентами по соглашениям с КРДВ, – более 4000.

• Обязательства инвесторов по этим проектам – 15 трлн рублей, вложено 6,8 трлн.

• Реализовано более 1400 инвест-проектов.

• Для реализации проектов предоставлено 62 тыс. га земельных участков, обеспечено подключение 300 МВт электрической мощности (в процессе присоединения еще 500 МВт).

По данным КРДВ.

К макрорегиону есть большой интерес

Гасан Гасанбалаев, заместитель генерального директора КРДВ по социальному развитию:

– У всей страны на слуху большие позитивные перемены, которые происходят на Дальнем Востоке. Запускаются инвестиционные проекты, появляется новая социальная инфраструктура, меняется облик городов. Фиксируем большой интерес к макрорегиону: студенты со всей страны едут учиться в дальневосточные университеты и колледжи, работники едут на крупные предприятия, увеличивается турпоток.

К примеру, по сравнению с 2021 годом в четыре раза выросло число абитуриентов из других регионов. Они едут за качественным образованием, которое тесно связано с практикой, а значит, с гарантированным трудоустройством после выпуска.

Новые предприятия в ключевых отраслях экономики готовы обеспечить работой и мерами поддержки. Логистика, добывающая промышленность, транспорт, энергетика, IT, креативная экономика – везде нужны люди.

Заработная плата у резидентов преференциальных режимов более чем на 50% выше, чем средняя по РФ. Сами предприятия – новые, современные, высокотехнологические.

Для молодых специалистов здесь возможен быстрый карьерный рост, в связи с не такой большой конкуренцией, как в центральной части нашей страны. Ну и быть лично причастным к реализации масштабных проектов –

тоже важный профессиональный и жизненный опыт. Строить космодром, огромный газоперерабатывающий завод, судостроительный кластер или быть резидентом центра биотехнологий – это то, о чем можно будет с гордостью рассказывать внукам.

Плюс уникальные проекты и меры поддержки, которые есть только на Дальнем Востоке, – ипотека под 2% и льготная аренда, «Гектар» на Дальнем Востоке и в Арктике, поддержка бизнеса и другие. Безусловно, меняются и города региона. Выходя с современного предприятия, человек должен идти домой по комфортному городу. На этот вызов отвечает программа мастер-планов городов ДФО.

Сегодня энергия развития страны – на Дальнем Востоке. В совокупности с потрясающей природой это становится важным стимулом приехать и остаться жить и работать.

Предприятия резидентов префрежимов – новые, современные, высокотехнологичные. И везде нужны люди

Материал опубликован специальном выпуске «Комсомольской правды», посвященном ВЭФ-2026