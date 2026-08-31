Никита Кологривый и Роза Хайруллина снимаются в экранизации романа «Лес»: что известно о мистическом хорроре?

Фото: кинокомпания «Капелла фильм»

Наряду с киносказками и байопиками именно экранизации — один из самых популярных жанров у современных кинематографистов. В ближайшее время к выходу готовятся переложения «Войны и мира», целого ряда произведений братьев Стругацких, и даже сказки «Три поросенка». В последней злого Волка сыграет русский Хит Леджер — Никита Кологривый, который после интервью KP.RU трехлетней давности действительно держит слово — и не вылезает со съемочных площадок, давая бой блатным артистам, которых берут в кино, по его словам, за фамилию и смазливое лицо.

Фото: кинокомпания «Капелла фильм»

Новый проект Никиты (помимо военной драмы про СВО, о которой мы напишем позже) — именно экранизация. Режиссер Гамлет Дульян решил поставить мистический роман Светланы Тюльбашевой «Лес» и позвал Кологривого на главную роль. Русский нуар про карельскую глушь вышел в 2024 году — по сюжету книги в лесу заблудились две девушки из Москвы: Вика и Лика (в фильме — Карина Разумовская и Лянка Грыу).

Фото: кинокомпания «Капелла фильм»

Поначалу лес, как космос, поглощает, путает и не отпускает путешественниц, а затем они выходят на странны дом, где живет вроде бы дружная, но очень специфическая семья. Тогда роуд-муви с живописными, но мрачными видами русского севера и обращается в хтонический и мистический триллер про глубинку, прежде всего, человеческой души.

В начале августа картину показали на выборгском кинофестивале «Окно в Европу» — и уже в конце этого года фильм выйдет в прокат. В первом трейлере хоррора, обнародованном на днях, показано, как героини, ни о чем не догадываясь, сначала теряют в лесу внедорожник, на котором приехали, затем на их поиски отправляется поисковая группа, а после звучит голос Розы Хайруллиной:

— Эти чужаки, которые пришли в деревню, — это лешие, — говорит актриса. — Они наверняка их и убили.

Так мы понимаем, что в глуши произошло убийство. А еще видим то ли волкособов, то ли волков, то ли оборотней, бегущих по лесу по пятам за главными героинями.

— Да сожрал волк ее, всё — сожрал! — кричит в кадре Никита Кологривый. А затем тихо объясняет. — В деревне они (волки) слабые, а вот в лесу во всю силу входят.

— А я тебе говорю: это лешие, у их мальчонки глаза разного цвета, — говорит ему в ответ местная женщина.

Фото: кинокомпания «Капелла фильм»

После чего зрители видят странную группу людей с волком на поводке — и парня, который испаряется прямо перед героем Кологривого. Все это время персонажи неузнаваемых Разумовской и Грыу (становится больше похожа на Шелли Дюваль из триллера «Сияние») шатаются по лесу, уходя все глубже и глубже.

— Как ты думаешь, что им от нас нужно? — спрашивает Лика.

— Может, мы и нужны? — со слезами на глазах отвечает Вика.

Потом в чаще звучат странные голоса, горит огонь, звучат выстрелы, идет дым, а волки рвут человеческое тело...

На большие экраны «Лес» выходит в ноябре 2026 года.

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