Силы ПВО уничтожили 239 украинских беспилотников Фото: REUTERS.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 1 сентября:

1. Силы ПВО переварили и уничтожили 239 украинских беспилотников

2. Владимир Путин заявил, что Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта

3. В Польше загорелась крупнейшая фабрика по производству беспилотников

4. В Средиземном море захвачен еще один танкер

5. Европа готовит очередной пакет санкций

6. Маск может разрешить Киеву использовать Starlink «за пределами Украины»

7. А на Западе снова поймали украинскую верхушку на лжи

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 1 СЕНТЯБРЯ

Минобороны отчиталось об ударах по территории Украины за 31 августа. Как сообщают в ведомстве, авиацией, ракетам и артиллерией уничтожены:

- объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника,

- логистические центры, которые использовались ВСУ,

- места сборки и хранения БПЛА,

- склады боеприпасов, горючего и военного имущества,

- пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников.

Всего удары были нанесены по 142 районам Украины.

Только в Киевской области уничтожены логистический центр «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы (на его складах хранились беспилотники различного типа и комплектующих к ним), а также торгово-логистический центр «Заммлер склад» в Борисполе (он использовался как распределительный центр для военных грузов, поставляемых из Европы).

А в Одесской области уничтожены логистический центр в Нерубайском (распределительный центр грузов для порта «Одесса») и сухогруз с военной техникой в порту «Южный».

Минобороны отчиталось об ударах по территории Украины за 31 августа Фото: REUTERS.

Кроме того, Минобороны сообщает, что в ночь на 31 августа силы ПВО переварили и уничтожили 239 украинских беспилотников самолетного типа над: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 1 СЕНТЯБРЯ

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РОССИЯ НА ПУТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Россия двигается по пути урегулирования украинского конфликта, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они провели двустороннюю встречу в Бишкеке, где примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

- Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий. И нам будет необходимо двигаться именно в этом направлении, - заявил Моди.

- Мы по этому пути и двигаемся, - сказал Путин, поблагодарив своего друга.

На это заявление уже отреагировали рынки. Российский рынок акций ускорил рост на фоне слов российского лидера. Индекс Мосбиржи рос на 0,7%, а после слов Путина ускорился до 1,2%. А РТС снижался, но перешел к росту на 0,29%. А всего через несколько минут индекс Мосбиржи разогнался 2,93%, и РТС - 2,09%.

Владимир Путин встретился с премьером Индии Моди Фото: kremlin.ru.

ПОЖАР НА ПОЛЬСКОМ ЗАВОДЕ БПЛА

Агентство внутренней безопасности Польши изучает причины пожара на крупнейшей в стране фабрике по производству беспилотников WB Electronics. Она находится в городе Скаржиско-Каменна в 100 километрах от Варшавы.

Как завили в полиции, противопожарные датчики сработали в ночь на 31 августа. Загорелось помещение рядом со складом электроники. Прибывшие на место пожарные и полиция огонь смогли потушить. Теперь агентство внутренней безопасности (аналог нашего ФСБ) начало расследование на предмет диверсии.

ЕВРОПА ПРОДОЛЖАЕТ ПИРАТСТВО

Тем временем, в Средиземном море захвачен еще один танкер. Об этом написала в соцсети Х глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. По ее мнение судно перевозило российскую нефть, хотя и шло под флагом Камеруна. Каллас заявила, что судно «использовало фальшивый флаг».

То есть Европа продолжает пиратство - захватывают нефтеналивные суда (по признанию самой же Каллас, это уже шестое (!!) судно), под предлогом того, что они, якобы перевозят «российскую нефть». Эти корабли, вне зависимости от флага и принадлежности, ЕС называет «теневым флотом России», хотя ни в одном правовом документе - международном или национальном - нет такой формулировки. На это не раз обращал внимание Владимир Путин. То есть по сути страны Европы занимаются обычным пиратством, при этом совершенно не скрывают этого.

ЧТО В НОВОМ ПАКЕТЕ САНКЦИЙ

На этом фоне Европа готовит новый уже… не важно какой пакет санкций против России. Его содержание раскрывает газета Politico.

Издание сообщает, что в пакет будут включены около 1600 физических и юридических. И это будет один из крупнейших пакетов, введенных против России за все время.

Формально причиной для введения новых санкций называют «активизацию гибридных атак на страны ЕС». В том числе и инцидент с украинскими беспилотниками в аэропорту Лейпцига, в котором канцлер Германии Мерц намерен обвинить Москву. Сообщается, что якобы Германия введет еще свои санкции против ряда российских лиц и предприятий после этого инцидента.

МАСК ГОТОВ РАЗРЕШИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТАРЛИНКОМ ДЛЯ УДАРОВ ПО РОССИИ

Илон Маск переобулся. Издание Financial Times пишет, что миллиардер теперь уже готов разрешить Киеву использовать беспилотники со Старлинком для «использования за пределами Украины». Что означает лишь одно - для ударов вглубь России. Якобы это он заявил бывшему министру обороны Украины Федорову.

Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов по России Фото: REUTERS.

Напомним, Старлинк - система связи, которая дает доступ к сети через тысячи спутников, находящихся на орбите.

Федоров уже просил Маска разрешить использовать Старлинг на беспилотниках, но тот в ответ заявил, что «это политическое решение, которое должно быть принято в Белом доме».

Стоит отметить, что Зеленский наградил Илона Маска украинским «Орденом свободы». Теперь и он, готов пойти навстречу.

ЗАПАД УСОМНИЛСЯ В СЛОВАХ КИЕВА

Даже западные СМИ уже не верят словам Киева по поводу потерь. Заявления украинских властей, что им нужно каждый месяц мобилизовать 30 тысяч человек напрямую показывают ложь киевского режима о потерях, заявила газета The Telegraph.

Кроме того, издание отмечает, что ВСЕ не в состоянии переломить хоть сражения своими ударами по российским складам маркетплейсов, а Москва, наоборот, ударами по портам в Одессе подорвала возможности Украины.