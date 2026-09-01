Чем занимаются в тюрьме бывшие губернаторы, министры и генералы-взяточники: Арашуков просится на работу, а Захарченко - на СВО

Сайт KP.RU выяснил, как cебя ведут и какие профессии осваивают в колониях самые знаменитые коррупционеры страны - бывшие губернаторы, министры и генералы, попавшиеся на откатах и растратах.
Бывший глава Марий Эл, прославившийся строительством венецианских каналов и копией собора Василия Блаженного в Йошкар-Оле, теперь осваивает совсем другую архитектуру - бытовку в Рязанской области. Получив в свое время 13 лет строгого режима за взяточничество, Маркелов отсидел всего пять. В мае 2026-го Скопинский райсуд заменил ему остаток срока на принудительные работы - 4 года, 1 месяц и 23 дня.
- И наверняка он все так же пишет стихи, - смеется правозащитник Мельников. - Когда мы бывали у него в камере, он производил впечатление человека творческого. Каждый раз нам зачитывал свои новые произведения. И, скорее всего, стихи у Маркелова сейчас повеселели. Колония-поселение, куда его перевели, - это почти санаторий по сравнению с другими местами не столь отдаленными. Никаких заборов с колючкой, бараков и арестантских роб. Заключенные живут в обычных общежитиях, а самые примерные могут даже снять квартиру. Одеваются в гражданское, свидания и передачи - без лимитов. Единственное - паспорт изымают, выдают удостоверение. Но иллюзий питать не стоит: это все равно изоляция, и за серьезные косяки могут отправить в ШИЗО. Впрочем, здесь это уже крайняя мера. Не все такое послабление для взяточника, мягко говоря, поняли. Но факт остается фактом: создатель «маленькой Венеции» получил шанс на свободу досрочно.
Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер отбывает срок в тверской ИК-6. И уже готовится к выходу. Как сообщили в правоохранительных органах, его тюремная эпопея заканчивается уже 18 сентября 2026 года. Напомним, Гайзер приговорен к 11 годам колонии строгого режима и огромному штрафу - 160 миллионов рублей. Его заместитель Чернов получил 9 лет и такой же штраф. Всех фигурантов дела признали виновными во взятках, мошенничестве и отмывании денег. А вот по самой тяжкой статье - «создание преступного сообщества» - их оправдали. Ущерб республике тогда оценили в 4,5 миллиарда рублей, и на эту же сумму арестовали имущество фигурантов. Главным трофеем в этой истории стала птицефабрика «Зеленецкая», ее оценили в 2,4 миллиарда. В июне 2020-го фабрику полностью вернули в собственность Коми.
Но, судя по всему, в Сыктывкар Гайзер возвращаться не намерен. Это стало ясно благодаря процедуре банкротства, которую прошел экс-губернатор. В своем заявлении он указал своим единственным жильем квартиру в Москве на улице Тухачевского площадью 50 метров. «С Республикой Коми Гайзера В. М. в настоящее время ничего не связывает, дети и внуки проживают в Москве, после освобождения он намерен проживать и работать так же в Москве», - сказано в постановлении со ссылкой на пояснения самого Гайзера. Даже работу он себе уже нашел - финансовым директором в обществе с ограниченной ответственностью «Торгмясо».
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков отсиживает срок в исправительной колонии особого режима № 6 «Черный дельфин» в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Он осужден на пожизненное лишение свободы. А в январе 2026-го Оренбургский суд назначил ему еще 10 лет «сверху» и штраф 120 миллионов рублей за попытку дать взятку сотруднику колонии. И если в обычных зонах работать никто не рвется, то в тюрьмах типа «Черный дельфин» все ровно наоборот.
Фото: РИА Новости. Перейти в Фотобанк КП
- Пожизненники идут на работу как на праздник. Это хоть какое-то разнообразие, а не сидение в камере, - рассказывает правозащитник Мельников. - Арашуков даже объявлял голодовку, требуя дать ему возможность выйти на работу.
Условия содержания здесь очень строгие. Свидания редкие - всего два краткосрочных в год. Длительные бывают только как поощрение. Передачки - одна посылка (до 30 кг) и одна бандероль в год. А вот переписка разрешена.
- А есть ли возможность все-таки выйти из тюрьмы у таких заключенных?
- Только по помилованию, что случается крайне редко, - отвечает Мельников.
В сентябре 2016 года полковника полиции Захарченко арестовали - его застали за получением взятки в 7 миллионов рублей. Но выяснилось - это была лишь верхушка айсберга. Когда сыщики наведались в квартиру его сестры, их взору предстало небывалое зрелище - 9 миллиардов рублей наличкой в купюрах разных стран. Сумки и коробки денег! А дальше - больше: у семейства изъяли нешуточные активы - 11 квартир, 16 машино-мест, 4 автомобиля, валютные накопления в ассортименте и даже полукилограммовый золотой слиток. Все это добро, разумеется, отправилось в госказну. А сам экс-полковник (суд лишил его звания) отправился на нары - в общей сложности по двум уголовным делам ему присудили 16 лет строгого режима.
Уже 10 лет «самый богатый полковник», как его окрестили в СМИ, находится в местах не столь отдаленных. Адвокат Захарченко Олег Середа рассказал KP.RU, что в настоящий момент Дмитрий Викторович отбывает наказание в колонии № 49 поселка Миша-Яг под Печорой.
- Там он уже год, с августа 2025-го. И находится на строгих условиях содержания (СУС). Ему ограничены свидания и передачки, камера, в которой он содержится с еще семью людьми, под постоянным видеонаблюдением. Мало того, его ограничили и в возможности пользоваться связью. Если раньше по системе «Зона-Телеком» он мог созваниваться с родственниками и со своим защитником, то есть со мной, то сейчас этой возможности нет. Я даже не в курсе, кем он там работает и работает ли вообще.
Как рассказал Середа, за неделю Захарченко выписали сразу несколько взысканий. Первое взыскание за то, что полотенце было повешено не должным образом - не с правой, а с левой стороны. Второе - за то, что он не представился сотруднику колонии. Третье - на следующий же день - за то, что снова не представился тому же сотруднику. И четвертое - за то, что при конвоировании в медчасть не вовремя убрал руку за спину.
- Все эти взыскания мы сейчас оспариваем в суде. Но ни о каком УДО речи теперь даже не идет, - подчеркивает адвокат.
И судится «самый богатый полковник» не только из-за взысканий. Который год он пытается через ФСИН подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО.
- Он уже не раз подавал заявления - готов, мол, на фронт. Но если у других заключенных эта процедура занимает день-два, то с моим подзащитным все наоборот, - рассказывает адвокат. - Сначала полгода не могли отыскать его дело, потом еще несколько месяцев оцифровывали, затем заявили, что вакансий для него нет, хотя он соглашался на любую - хоть штурмовиком. Мы писали куда только можно. В итоге приехала военная медкомиссия, и, как рассказал мне Дмитрий, он даже не успел пройти все тесты, как его уже признали непригодным.
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов, получивший 13 лет за растрату, пока так и не доехал до колонии. Второе дело о взятках на 1,2 - 1,3 млрд рублей все еще идет, поэтому Иванов ждет в «Лефортово». «КП» не раз писала про этот изолятор. С одной стороны, его называют элитным из-за высокопоставленных обитателей. С другой - условия здесь весьма суровы: почти полная изоляция, все строго по инструкции, конвой обращается на «вы». Камеры - 8 квадратов на 2 - 4 человека. Прогулки - в бетонированных двориках 12 метров с решеткой вместо потолка.
Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил 12 лет строгого режима и штраф около 80 млн рублей за организацию преступного сообщества и хищение 4 млрд. Основной срок он тянет в сыктывкарской колонии, но в 2025-м его этапировали в Москву - в связи с новым делом о мошенничестве.
- Сейчас Абызов, насколько мне известно, в «Кремлевском централе», - говорит Мельников. - Это СИЗО считается одним из самых комфортных. Там не переполнены камеры сверх лимита (в основном они четырехместные), качественное питание, спортзал. Я бывал у Абызова еще в «Лефортово» - там он сидел в единственной неотремонтированной камере, но ни на что не жаловался. Очень сдержанный.
- День в СИЗО ему засчитывают как полтора?
- Нет. Для осужденных на строгий режим это правило не работает.
Когда в 2015 году оперативники вскрывали сейфы сахалинского губернатора Александра Хорошавина, они не сразу поверили глазам: наличка почти на миллиард рублей, швейцарские часы - около 195 штук, ювелирка - под 800 единиц. И та самая легендарная авторучка с бриллиантами за 36 миллионов (правда, в деле она официально не фигурировала). Сегодня все это - лишь память. Бывший глава Сахалина сидит в хабаровской ИК-13. По совокупности приговоров - 15 лет строгого режима (до марта 2030-го) и штраф 500 млн рублей. Недавно в новостях промелькнуло: Хорошавин работает бетонщиком 3-го разряда. Однако во ФСИН опровергли: экс-губернатор не работает, так как является пенсионером.
- На самом деле не все пенсионеры могут не работать, - поясняет нам правозащитник Иван Мельников, много лет проверяющий условия содержания в СИЗО и колониях. - Это скорее привилегия. В колониях есть производства: швейные цеха, металлообработка, деревообработка, бетон. Куда распределили - там и работаешь.
- А отказаться от работы совсем нельзя?
- Теоретически можно, но только если есть веская причина - по болезни, по старости, и это скорее исключение, чем правило. А если самовольно игнорировать работу, то это считается нарушением режима. За это - карцер и, что важнее, прямой отказ в условно-досрочном освобождении. Если есть взыскания - не дадут раньше срока выйти на волю. Трудовое воспитание - основа исправления.
- Зарплату платят?
- Да. По закону - не ниже прожиточного минимума. Но на руки выдают после вычетов: сначала удерживают за «коммуналку», питание, вещевое довольствие, потом - судебные иски. И в итоге остаются копейки. Я лично видел платежки в 500 рублей в месяц, причем за тяжелый 12-часовой труд 6 дней в неделю. Потратить можно в тюремном магазине: чай, сахар, консервы, печенье, мыло, зубная паста.
- Говорят, в колониях есть привилегированные места работы. Библиотека, например. Правда?
- Да, библиотека - это самое «теплое» место на зоне. Там чисто, тихо, не в цеху, не в пыли, не с бетоном. Ты сидишь, записываешь книги, общаешься. Это считается вольготным местом. Библиотекарями в свое время работали, например, тот же Маркелов. А еще экс-губернатор Кировской области Никита Белых и экс-министр экономики Улюкаев...
Зона - это великий уравнитель. Здесь практически не работают ни губернаторские регалии, ни сенаторские мандаты, ни миллиарды, спрятанные по тайникам. Тут только распорядок дня и график дежурств. Бывшие небожители считают рубли в тюремном ларьке и мечтают о длительном свидании как о высшей награде. Но кто-то уже видит волю в конце срока (как Гайзер - в сентябре), а кто-то не может выскочить из этого периметра и колючей проволоки даже на фронт.
Главное, что объединяет всех этих людей в казенных домах, - даже самые недавно богатые и влиятельные не могут купить здесь индульгенцию. И об этом, конечно, надо чаще и громче говорить. Может, кто-то услышит и вовремя одумается.