Военкор Стешин: Мне не радостно от пустых полок в магазинах Киева. Я помню умиравших от голода стариков Донецка в 2014

После унизительного поражения - августовского «котлования» ВСУ на Донбассе, у бандеровцев подвернулся повод отомстить. Мстили в первую очередь донецким и луганским старикам Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

На Украине поднялся вой: после того, как Киев начал против России «складскую войну», он получил в ответ пустые полки продуктовых магазинов. По сети расходятся кадры опустевших секций супермаркетов по всей стране - нет масла, круп, овощей, молока.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин - о том, почему ни он, ни жители Донбасса не ликуют от вида пустых полок в Киеве.

После смеха всегда бывают слезы – это Закон Мироздания

Смех и слезы я хорошо помню. В ноябре 2014 года, Украина ввела экономическую блокаду Донбасса. В Киеве справляли натуральную перемогу. После унизительного поражения - августовского «котлования» ВСУ на Донбассе, у бандеровцев подвернулся повод отомстить.

Мстили в первую очередь донецким и луганским старикам. Внезапно Украина перестала выплачивать пенсии именно тем, кто заработал их самым тяжелым трудом – на шахтах и в металлургии. Одновременно было объявлено о прекращении хождения гривны в ДНР и ЛНР.

В ноябре 2014 года, Украина ввела экономическую блокаду Донбасса Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

На блок-постах, пунктах перехода линии фронта перестали пропускать грузовики с продуктами в Донецк. А в Луганске голодуха началась еще в середине лета, в разгар боев. Гигантский донецкий сетевой маркет «Амстор» на проспекте Ильича на секунду вернул меня в несытую позднесоветскую юность: зал гипрмаркета перегородили фанерной перегородкой, точно пополам. В оставшемся объеме стояли унылыми рядами банки с соками и кетчуп.

Какие-то продукты были, конечно…но у дончан просто не было денег, чтобы их купить. На кассах быстро стали принимать рубли, но у кого они тогда водились на Донбассе?

Внезапно Украина перестала выплачивать пенсии именно тем, кто заработал их самым тяжелым трудом Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

И не это было самое страшное.

Страшно было смотреть на стариков у входа в «Амстор» - они делали вид, что продавали книги, но на самом деле просили милостыню. Хуже всего пришлось горожанам. Деревенские пробедовали до весны на так называемых «закатках» и «консервации».

К декабрю подоспели цифры - 68 умерших в Краснопартизанске (ЛНР), 7 — в Кировском и 5 — в Снежном (ДНР). Больше 30 стариков умерло в самом Донецке.

Их было больше, этих умерших от голода стариков. Но часто в причинах смерти от дистрофии указывали фатальные проблемы с сердцем. Не знаю – почему.

Миссия ОБСЕ, изображая скорбное бесчувствие, делала вид, что ничего не происходит…

И мне, видевшему все ЭТО, совсем не смешно и не радостно от того, что на Украине опустели полки в магазинах. И в Донецке никто не устраивает по этому поводу перформансы и карнавалы. Вот в этой детали, в этой поведенческой реакции, и сокрыто понимание – кто прав, на чьей стороне правда.

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