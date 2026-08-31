66-летний Игорь Николаев высказался о втором ребенке от Юли Проскуряковой

Игорь Николаев рассказал о личном Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Игорь Николаев лишь в третьем браке с Юлией Проскуряковой обрел счастье. В 2015 году артистка родила маэстро дочь Веронику. Девочке в октябре исполнится 11 лет. На днях певец рассказал о наследнице и высказался о втором ребенке от молодой жены.

Игорь Николаев души не чает в младшей дочке Веронике от Юли Проскуряковой. Девочку чуть ли не с рождения стали приобщать к музыке. Сейчас она отлично играет на фортепиано и поет.

Маэстро нашел свое счастье с Юлей Проскуряковой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конечно, занятия требуют большой ответственности. Школьнице пришлось трудиться все лето, поскольку мастерство требует постоянной практики.

"Учили новые пьесы по фортепиано. Конечно, несправедливо и нечестно, когда все дети гуляют и отдыхают в летние месяцы, а ты занимаешься. Но Ника все прекрасно понимает", - цитирует музыканта сайт mk.ru.

Вероника учится в знаменитой "Мерзляковке" при училище при Московской консерватории. Его много лет назад окончил сам Николаев. Там высокий уровень требований, потому Вероника сидит за фортепиано практически каждый день. Иногда вместе с ней занимается и отец. В его отсутствие компанию девочке обычно составляют приглашенные на дом педагоги.

"Занятия по специальности в музыкальной школе только два раза в неделю. Если заниматься два раза в неделю, то ничего не получится. Поэтому нужно делать каждый день. По-другому никак, ведь фортепианная программа сложная", - поделился исполнитель.

Вероника серьезно занимается музыкой Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Помимо музыки девочке нравится рисовать. А еще она обожает ставить спектакли и увлекается конным спортом. "К сцене у нее тяга есть. Какие-то шоу устраивает, придумывает инсценировки. Мы садимся дома в первый ряд и смотрим постоянно ее шоу... Понятно, что родители видят в своих детях много талантов, но что разовьется конкретно, не знаю", - признался 66-летний маэстро.

Спросили знаменитость и о прибавлении в семье. Слухи о беременности Проскуряковой то и дело муссируются. Игорь Юрьевич в ответ на вопрос улыбнулся. Он заявил, что Вероника не просит братика или сестру. "Это не входит в ее планы", - отметил певец.